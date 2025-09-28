CM Rekha flagged off 300 electric buses and also inaugurated a flyover 300 इलेक्ट्रिक बसों को CM रेखा ने दिखाई हरी झंडी, 2026 के अंत तक पूरा करेंगे ये वादा, Ncr Hindi News - Hindustan
300 इलेक्ट्रिक बसों को CM रेखा ने दिखाई हरी झंडी, 2026 के अंत तक पूरा करेंगे ये वादा

लाइव हिन्दुस्तान पीटीआई, नई दिल्लीSun, 28 Sep 2025 05:53 PM
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को 300 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा यमुना पार क्षेत्र के लिए सही रास्तों की शुरूआत करने के लिए भी कदम उठाने की बात कही। सीएम रेखा ने वादा किया- “2026 के अंत तक दिल्ली में पूरी तरह इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध होंगी।”

रेखा गुप्ता ने कहा, "हमने बेहतर इंटरकनेक्टिविटी के लिए जरूरी और रूट बदलने के साथ यमुना मार्गों पर 300 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की हैं। दिल्ली की सीमाओं से लेकर हर उस डेस्टिनेशन तक जहाँ लोगों को इनकी ज़रूरत है, ये एसी बसें चलाई जाएंगी। रेखा गुप्ता ने बताया इन बसों में कैमरे, पैनिक बटन जैसी सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। और अब तो ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम का भी बंदोबस्त किया गया है।

सीएम रेखा ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा- सेवा पखवाड़े के अवसर पर आज यमुना पार क्षेत्र को एक और बड़ी सौगात मिली है। नंद नगरी से गगन सिनेमा तक 6 लेन फ्लाईओवर का लोकार्पण किया गया। हर दिन लाखों वाहन इस फ्लाईओवर से बिना रुकावट गुजरेंगे और प्रत्येक वाहन चालक को औसतन 15 मिनट की बचत होगी। यह यमुना पार के लाखों परिवारों के जीवन को सहज और सरल बनाने का साधन है।

वर्षों से लटका यह कार्य भाजपा सरकार ने मात्र सात महीनों में पूरा कर दिखाया। यही भाजपा सरकार की गति, संकल्प और गुड गवर्नेंस का जीवंत उदाहरण है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम विकसित दिल्ली की ओर तेज़ी से अग्रसर हैं। यह फ्लाईओवर दिल्ली की रफ्तार है, दिल्ली की राहत है और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ता ठोस कदम है।