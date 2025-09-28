300 इलेक्ट्रिक बसों को CM रेखा ने दिखाई हरी झंडी, 2026 के अंत तक पूरा करेंगे ये वादा

रेखा गुप्ता ने कहा, हमने बेहतर इंटरकनेक्टिविटी के लिए जरूरी और रूट बदलने के साथ यमुना मार्गों पर 300 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की हैं। दिल्ली की सीमाओं से लेकर हर उस डेस्टिनेशन तक जहाँ लोगों को इनकी ज़रूरत है, ये एसी बसें चलाई जाएंगी।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को 300 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा यमुना पार क्षेत्र के लिए सही रास्तों की शुरूआत करने के लिए भी कदम उठाने की बात कही। सीएम रेखा ने वादा किया- “2026 के अंत तक दिल्ली में पूरी तरह इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध होंगी।”

रेखा गुप्ता ने कहा, "हमने बेहतर इंटरकनेक्टिविटी के लिए जरूरी और रूट बदलने के साथ यमुना मार्गों पर 300 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की हैं। दिल्ली की सीमाओं से लेकर हर उस डेस्टिनेशन तक जहाँ लोगों को इनकी ज़रूरत है, ये एसी बसें चलाई जाएंगी। रेखा गुप्ता ने बताया इन बसों में कैमरे, पैनिक बटन जैसी सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। और अब तो ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम का भी बंदोबस्त किया गया है।

सीएम रेखा ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा- सेवा पखवाड़े के अवसर पर आज यमुना पार क्षेत्र को एक और बड़ी सौगात मिली है। नंद नगरी से गगन सिनेमा तक 6 लेन फ्लाईओवर का लोकार्पण किया गया। हर दिन लाखों वाहन इस फ्लाईओवर से बिना रुकावट गुजरेंगे और प्रत्येक वाहन चालक को औसतन 15 मिनट की बचत होगी। यह यमुना पार के लाखों परिवारों के जीवन को सहज और सरल बनाने का साधन है।