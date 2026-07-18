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दिल्ली में शनिवार पूरी रात खुले रह सकेंगे रेस्टोरेंट और कैफे, रेखा सरकार ने खास वजह से दी अनुमति की सौगात

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बात की घोषणा #FIFAWorldCup2026 हैशटैग के साथ की, जिसका मकसद दिल्ली में फुटबॉल फैन्स को देर रात वर्ल्ड कप के अहम फाइनल मैच देखने और एक साथ इकट्ठा होने की सुविधा देना भी है।

दिल्ली में शनिवार पूरी रात खुले रह सकेंगे रेस्टोरेंट और कैफे, रेखा सरकार ने खास वजह से दी अनुमति की सौगात

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि शनिवार की रात राष्ट्रीय राजधानी के रेस्टोरेंट, कैफे और अन्य प्रतिष्ठान सुबह 4 बजे तक खुले रह सकते हैं। यह खास अनुमति उन्होंने भारतीय समयानुसार शनिवार रात को होने वाले FIFA (फुटबॉल) वर्ल्ड कप के फाइनल मैच को देखते हुए दी है। जो कि मौजूदा चैम्पियन अर्जेंटीना और स्पेन की टीमों के बीच होगा।

इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए अपनी पोस्ट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि, 'हर फुटबॉल फैन ने लियोनेल मैसी को इतिहास बनाते देखा है। अब, इतिहास में एक और कहानी जुड़ने जा रही है। एक लेजेंड। एक युवा टैलेंट। एक ट्रॉफी। एक ऐसी रात जिसे पीढ़ियां याद रखेंगी। दिल्ली उस रात के लिए तैयार है।'

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सीएम बोलीं- दिल्ली में बिजनेस फ्रेंडली व्यवस्था लागू

अपनी पोस्ट में आगे सीएम गुप्ता ने लिखा, 'हमारी सरकार के 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' सुधारों के अंतर्गत शहर में पहले से ही 24x7 बिजनेस-फ्रेंडली व्यवस्था लागू है। इसलिए, इस वीकेंड राजधानी के रेस्टोरेंट, कैफे और अन्य योग्य प्रतिष्ठान सुबह 4 बजे तक खुले रह सकते हैं और फुटबॉल के फैन्स का स्वागत कर सकते हैं, ताकि शहर के लोगों के लिए एक साथ मिल बैठकर फ़ुटबॉल की इस सबसे बड़ी रात का मजा लेना आसान हो जाएगा।'

मुख्यमंत्री ने इस बात की घोषणा #FIFAWorldCup2026 हैशटैग के साथ की, जिसका मकसद दिल्ली में फुटबॉल फैन्स को देर रात वर्ल्ड कप के अहम फाइनल मैच देखने और एक साथ इकट्ठा होने की सुविधा देना है।

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बता दें कि न्यूयॉर्क में होने वाले फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मुकाबले में पिछली चैम्पियन अर्जेंटीना की टीम स्पेन के खिलाफ मुकाबले में उतरेगी। इस दौरान अर्जेंटीना अपना चौथा और लगातार दूसरा वर्ल्ड कप खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। जबकि स्पेन की टीम ने अबतक सिर्फ एक ही बार साल 2010 में यह खिताब जीता है और अब वह इस मुकाबले को जीतकर दूसरी बार वर्ल्ड कप विजेता बननी चाहेगी।

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लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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