CM Gupta says Delhi govt PWD will get separate engineering cadre to accelerate works दिल्ली के इस विभाग को मिलेगा अलग इंजीनियरिंग कैडर, CM गुप्ता बोलीं- अब तय हो सकेगी जवाबदेही, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsCM Gupta says Delhi govt PWD will get separate engineering cadre to accelerate works

दिल्ली के इस विभाग को मिलेगा अलग इंजीनियरिंग कैडर, CM गुप्ता बोलीं- अब तय हो सकेगी जवाबदेही

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। अलग कैडर बनने के बाद दिल्ली सरकार को स्वतंत्र रूप से इंजीनियरों की भर्ती करने और रिक्त पदों को बिना किसी देरी के भरने का अधिकार मिल जाएगा।

Sourabh Jain एएनआई, नई दिल्लीWed, 3 Sep 2025 07:53 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली के इस विभाग को मिलेगा अलग इंजीनियरिंग कैडर, CM गुप्ता बोलीं- अब तय हो सकेगी जवाबदेही

दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्यों में तेजी लाने और जवाबदेही बढ़ाने के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) के भीतर एक अलग इंजीनियरिंग कैडर के गठन को मंजूरी दे दी है। इस बात का फैसला बुधवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में लिया गया। नया कैडर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने एक उच्च-स्तरीय समिति के गठन की घोषणा भी कर दी। इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि पिछले 30 साल से दिल्ली सरकार केंद्र के CPWD कैडर पर निर्भर थी। इसी वजह से निर्माण कार्यों की रफ़्तार धीमी रही। निर्णय लेने में अड़चनें आईं और इंजीनियरों की जवाबदेही तय नहीं हो पाई। हालांकि अब दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि अब PWD का अपना स्वतंत्र इंजीनियरिंग कैडर बनेगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने आगे बताया कि 'अब दिल्ली सरकार अपने इंजीनियर खुद भर्ती करेगी। हर परियोजना पर सीधी जवाबदेही तय होगी और निर्माण कार्य तेजी और पारदर्शिता के साथ पूरे होंगे। सड़कें, पुल, अस्पताल, खेल मैदान, मंडियां और सचिवालय, सबका काम समय पर होगा। दिल्लीवासियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। यह निर्णय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म मंत्र से प्रेरित है। यह कदम ‘विकसित दिल्ली’ की दिशा में मील का पत्थर बनेगा।'

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय दिल्ली सरकार को विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अधिक कुशल, जवाबदेह और दूरदर्शी बनाएगा। इस फैसले से जुड़ी जानकारी देते हुए गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार को जल्द ही नए बुनियादी ढांचे जिनमें अत्याधुनिक सचिवालय, सभी 11 जिलों में लघु सचिवालय, मंडियां, खेल परिसर और अन्य सुविधाओं की जरूरत है। लेकिन यह तभी संभव होगा जब दिल्ली का अपना इंजीनियरिंग कैडर होगा। उन्होंने कहा, 'पिछले 30 वर्षों से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था। इसीलिए अब कैबिनेट ने इंजीनियरों के लिए एक अलग कैडर बनाने को मंजूरी दी है।'

इससे पहले तक लोक निर्माण विभाग की इंजीनियरिंग सेवाएं पूरी तरह से केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) कैडर पर निर्भर थीं। प्राप्त जानकारी के अनुसार फिलहाल दिल्ली में लोक निर्माण विभाग की इंजीनियरिंग विंग में 36 श्रेणियों में 3,214 स्वीकृत पद हैं, जो सभी CPWD कैडर के हैं और इनकी नियुक्तियां केंद्र सरकार द्वारा की जाती हैं।

बयान में आगे कहा गया कि इस व्यवस्था की वजह से अक्सर दिल्ली सरकार के तहत काम की गति धीमी हो जाती थी और समय पर प्रशासनिक और विकासात्मक निर्णय लेने में चुनौतियां पैदा होती थीं। मुख्यमंत्री ने नए कैडर की संरचना और कार्यप्रणाली को तैयार करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति के गठन की घोषणा भी की।

कैडर निर्माण के अंतर्गत शुरुआती चरण में इसमें शामिल होने के इच्छुक CPWD अधिकारियों को समायोजित किया जाएगा। यदि इस प्रक्रिया से आवश्यक संख्या पूरी नहीं होती है, तो समिति की सिफारिशों के आधार पर वैकल्पिक भर्ती तंत्र अपनाया जाएगा, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के अधीन होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे न केवल सरकार इंजीनियरिंग सेवाओं में आत्मनिर्भर बनेगी, बल्कि एक विशेषज्ञ, स्थानीय स्तर पर अनुभवी और दीर्घकालिक रूप से प्रतिबद्ध इंजीनियरिंग कार्यबल तैयार करने में भी मदद मिलेगी। आगे उन्होंने कहा, 'अब तक, जवाबदेही स्पष्ट रूप से तय नहीं थी, और अनियमितताओं के मामलों में, इंजीनियर अक्सर तबादलों के माध्यम से जिम्मेदारी से बच निकलते थे। अब ऐसा नहीं होगा।'

इस बात पर ज़ोर देते हुए कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन' के मार्गदर्शक आदर्श वाक्य से प्रेरित है, उन्होंने कहा कि यह सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि दिल्ली सरकार अब अपना संस्थागत ढांचा तैयार करेगी।

सीएम ने कहा कि यह राजधानी के बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने और दिल्ली के विश्वस्तरीय शहर बनने की आकांक्षा को आगे बढ़ाने में एक मील का पत्थर है। गुप्ता ने यह भी कहा कि यह ऐतिहासिक कदम राष्ट्रीय राजधानी को 'विकसित दिल्ली' में बदलने में मील का पत्थर साबित होगा।