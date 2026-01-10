Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsCM Gupta says BJP-led Delhi govt trying to revive DTC that suffered losses of Rs 97,000 crore
हम 97,000 करोड़ के घाटे वाले विभाग को फिर जिंदा करने की कोशिश कर रहे; CM ने किया किसका जिक्र?

संक्षेप:

मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘राज्य सरकार सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों को ई-बसों में बदलने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अभी 5,500 बसें हैं और हमारा लक्ष्य इस साल के आखिर तक बसों की संख्या बढ़ाकर 7,500 करना है।’

Jan 10, 2026 07:01 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार 97,000 करोड़ रुपए के घाटे वाले DTC (दिल्ली परिवहन निगम) को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रही है। साथ ही CM ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार ने अगले कुछ सालों में शहर में ई-बसों की संख्या बढ़ाकर 11,000 करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने का लक्ष्य रखा है। यह बात उन्होंने रोहिणी में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए कही।

उन्होंने कहा, 'दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (DTC) का कुल घाटा दिल्ली के बजट जितना ज़्यादा है। दिल्ली का बजट 1 लाख करोड़ रुपए है, जबकि DTC को भी अबतक 97,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। इस दौरान पिछले 10 महीनों के भाजपा सरकार के कार्यकाल में हमने DTC को फिर से ज़िंदा करने की कोशिश की है।

उन्होंने बताया कि दिल्ली की पिछली सरकार ने DTC के सभी ऑपरेशन्स जिसमें बसें चलाना, रूट तय करना और स्टाफ हायर करना शामिल था, दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (DIMTS) को सौंप दिया था। जिससे कि DTC संकट में आ गया और DTC के ड्राइवरों और कंडक्टरों को खाली बैठना पड़ा।'

गुप्ता ने आगे कहा, 'लेकिन हम धीरे-धीरे पेंशन के भुगतान सहित कई अन्य समस्याओं को हल करके इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान हमने बस ऑपरेशन्स DIMTS से वापस ले लिया है और अब DTC ही उन्हें ऑपरेट करेगा।'

मुख्यमंत्री ने बताया कि 'राज्य सरकार सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों को ई-बसों में बदलने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अभी 5,500 बसें हैं और हमारा लक्ष्य इस साल के आखिर तक बसों की संख्या बढ़ाकर 7,500 और अगले दो सालों में 11,000 करना है।' उन्होंने आगे कहा कि पूरा बिजनेस फ्लीट इलेक्ट्रिक होगा।

