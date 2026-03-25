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मनीष सिसोदिया के बंगले पर खर्च किए गए 7.5 करोड़; 'शीशमहल' पर चर्चा के दौरान CM गुप्ता ने निकाली पूरी लिस्ट

Mar 25, 2026 04:46 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सीएम ने कहा कि 'वो लोग सचिवालय नहीं जाते थे, बनाया तो वो भी था। सचिवालय में भी जो उनका कमरा है, वह भी शीशमहल-2 है। वहां भी पूरी डाइनिंग थी। टेबल बहुत बड़ी थी, फाइल नहीं होती थी, लेकिन टेबल बहुत बड़ी होती थी। मैंने जाकर देखा तो कहा कि इसमें तो तीन टेबल बन जाएगी।'

मनीष सिसोदिया के बंगले पर खर्च किए गए 7.5 करोड़; 'शीशमहल' पर चर्चा के दौरान CM गुप्ता ने निकाली पूरी लिस्ट

दिल्ली विधानसभा में बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास (6, फ्लैग स्टाफ रोड) को लेकर आई CAG (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) रिपोर्ट पर चर्चा हुई, जिस पर बोलते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों पर जमकर निशाना साधा और उनके द्वारा अपने-अपने सरकारी घर के रिनोवेशन पर खर्च की गई रकम के बारे में बताया। सीएम ने कहा कि केजरीवाल के सीएम रहते केवल उन्होंने ही अपने लिए शीशमहल का निर्माण नहीं कराया था, बल्कि उनके मंत्रियों ने भी इस काम में आम जनता की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए फूंक दिए थे। सीएम ने बताया कि केजरीवाल सरकार के मनीष सिसोदिया, राजेंद्र पाल गौतम, रामनिवास गोयल, इमरान हुसैन, राखी बिड़लान आदि ने भी अपने घरों पर करोड़ों रुपये खर्च किए थे। मुख्यमंत्री ने इस रिपोर्ट पर सख्त करवाई की मांग करते हुए इसे पीएसी में भेजने की मांग भी की।

सीएम गुप्ता ने विधानसभा में इस मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि 'ये रिपोर्ट उस नैतिक पतन का दस्तावेज है, जो दिल्ली की जनता को आम आदमी बोल बोलकर उन्होंने अपने आप को राजा और दिल्ली की जनता को दास समझा। जो वो कहेंगे मान लेंगे, जो वो कहेंगे देख लेंगे, जो वो कहेंगे सुन लेंगे। ये कई बार मैं महसूस करती कि क्या ये वही सदन है, ये वही कुर्सी थी, जहां पर बैठकर वो दिल्ली की जनता को गुमराह करते थे, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाते थे।'

केजरीवाल के सीएम बनने से पहले कही गई उनकी बातों को याद दिलाते हुए सीएम गुप्ता ने आगे कहा कि 'किस तरह से वो पिक्चर दिखाते थे, बंगला नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, कुर्सी नहीं चाहिए, सत्ता नहीं चाहिए, पर चाहिए सबकुछ था। सबकुछ चाहिए था उस व्यक्ति को। वो आईना कुछ और दिखाते थे, तस्वीर कुछ और होती थी। वो धोखा देते थे, दिल्ली की जनता को।'

'बाकियों पर उन्होंने निगाह ही आने नहीं दी'

सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 'खाली केजरीवाल नहीं हैं, जिन्होंने अपने लिए शीशमहल बनवाया था, बाकी मंत्रियों ने भी अपने मकान को रिपेयर कराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए थे, लेकिन बाकियों पर तो उन्होंने निगाह ही आने ही नहीं दी।' आगे उन्होंने बताया कि AAP सरकार के दौरान किस मंत्री ने अपने मकान के रिनोवेशन पर कितनी रकम खर्च की थी।

रिनोवेशन पर किस मंत्री ने खर्च किए कितने

मनीष सिसोदिया- 7.5 करोड़

राखी बिड़लान- 2.33 करोड़

रामनिवास गोयल (पूर्व स्पीकर)- 3.23 करोड़ रुपए

इमरान हुसैन- 3 करोड़

राजेंद्र पाल गौतम- 3 करोड़

गोपाल राय- 2.55 करोड़

सत्येंद्र जैन- 2 करोड़

सौरभ भारद्वाज- 1 करोड़

आतिशी- 67 लाख

इस दौरान वर्तमान नेता प्रतिपक्ष आतिशी का जिक्र आते ही सीएम गुप्ता ने तंज कसते हुए कहा, 'वह बेचारी महिला हैं, उन्हें तो कोई अधिकार ही नहीं है, वो तो बेचारी 67 लाख में ही निपट गईं।' सीएम ने यह बात इसलिए कही कि AAP सरकार के मंत्रियों में मकान के रिनोवेशन पर सबसे कम रकम उन्होंने ही खर्च की थी।

ये भी पढ़ें:‘शीशमहल’ पर कितना हुआ खर्च, CAG रिपोर्ट में खुलासा; कई गड़बड़ियों का दावा

सचिवालय को बताया शीशमहल-2

सीएम ने कहा कि 'वो लोग सचिवालय नहीं जाते थे, बनाया तो वो भी था। सचिवालय में भी जो उनका कमरा है, वह भी शीशमहल-2 है। वहां भी पूरी डाइनिंग थी। टेबल बहुत बड़ी थी, फाइल नहीं होती थी, लेकिन टेबल बहुत बड़ी होती थी। मैंने जाकर देखा तो कहा कि इसमें तो तीन टेबल बन जाएगी।'

ये भी पढ़ें:एक करोड़ के पर्दों में नंगी सच्चाई छिपी थी; 'शीशमहल' पर रेखा गुप्ता का तीखा तंज
Sourabh Jain

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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