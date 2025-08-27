CM gave Deadline for removing garbage mountains, instructions given for waste-to-energy plant कूड़े के पहाड़ हटाने को लेकर दी डेडलाइन, एनर्जी प्लांट पर भी दिए निर्देश; MCD को लेकर CM ने की बैठक, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली सचिवालय में हुई इस बैठक में शहर से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात हुई। बैठक में सीएम ने यह निर्देश भी दिए कि दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले पार्कों का विकास और सौंदर्यीकरण तेजी से किया जाए ताकि दिल्लीवासियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके।

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, राहुल मानव, नई दिल्लीWed, 27 Aug 2025 10:05 PM
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार शाम को नगर निगम के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, और इस दौरान उन्होंने निगम अधिकारियों को शहर में स्थित कूड़े के तीनों पहाड़ों को दिसंबर 2026 तक की समयसीमा में हटाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही बैठक में सीएम ने कूड़े से बिजली बनाने वाले चार वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट को भी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। इसके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री ने कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान को दो अक्तूबर तक बढ़ाने और नई मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण करने के लिए दिल्ली में निगम स्थानों को चिह्नित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में सीएम ने वित्तीय संकट को कम करने के लिए निगम से अपने राजस्व के साधन बढ़ाने की योजना तैयार करने को भी कहा।

सीएम ने इन बातों को लेकर भी दिए निर्देश

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली नगर निगम को तीनों लैंडफिल साइट- भलस्वा, गाजीपुर और ओखला में मौजूद कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के निर्देश दिए और इसके लिए उसे दिसंबर 2026 तक की समय सीमा दी। बैठक में मुख्यमंत्री ने कूड़े से बिजली उत्पन्न करने वाले चार वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को जल्द शुरू करने के भी निर्देश दिए। इसके तहत नरेला, बवाना, गाजीपुर व ओखला में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट शुरू होंगे। सीएम ने निगम के अधिकारियों को निगम के सभी स्कूलों में बेहतर व्यवस्था करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि जहां पर भी स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं है, वहां तुरंत मरम्मत और रखरखाव कार्य सुनिश्चित किया जाए।

स्वच्छता अभियान को बढ़ाने के निर्देश दिए

बैठक के दौरान सीएम गुप्ता की नाराजगी भी देखने को मिली। स्वच्छता अभियान के तहत कुछ स्थानों पर सड़कों पर कूड़ा नजर आने को लेकर उन्होंने निगम अधिकारियों को फटकार भी लगाई और इसके बेहतर ढंग से क्रिन्यावन के लिए कहा। इसी बैठक में उन्होंने इस अभियान को 31 अगस्त से बढ़ाकर दो अक्तूबर तक करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में निगम के वित्तीय संकट को लेकर भी चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने निगम अधिकारियों से दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर मल्टीलेवल पार्किंग बनाने के लिए स्थानों को चिह्नित करने को कहा। साथ ही कहा कि निगम अपने पार्कों को साफ सुथरा व खूबसूरत बनाए। बैठक में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद, महापौर राजा इकबाल सिंह, उपमहापौर जय भगवान यादव, नेता सदन प्रवेश वाही, स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा, उपाध्यक्ष सुंदर सिंह तंवर और निगम आयुक्त अश्विनी कुमार शामिल हुए।

बैठक में प्रमुख रूप से इन बिंदुओं पर चर्चा हुई

- मुख्यमंत्री ने कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान को दो अक्तूबर तक बढ़ाने के लिए निर्देश दिए।

- स्वच्छता अभियान को जमीनी स्तर पर विस्तार से करने के लिए निगम अधिकारियों को सख्त आदेश दिए।

- निगम के सभी पार्कों को सुधारने के लिए अतिरिक्त माली और सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए।

- हर जोन में गीले कचरे का कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था करने के लिए कार्य योजना बनाई जाए।

- निगम अपने वित्तीय संकट को कम करने के लिए अपनी राजस्व के साधन बढ़ाने की योजना तैयार करे।

- निगम के जर्जर स्कूलों की इमारतों को जल्द प्रशासन ठीक करे।

- दिल्ली में कई मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण के लिए निगम स्थानों को चिह्नित करें।