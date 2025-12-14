Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsCloudy skies light winds and dense fog delhi winter weather imd forecast today
बादलों का डेरा-मंद गति से हवाएं और घना कोहरा, दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम का हाल

बादलों का डेरा-मंद गति से हवाएं और घना कोहरा, दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम का हाल

संक्षेप:

मौसम विभाग ने रविवार के लिए मध्यम कोहरा और कहीं-कहीं घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 09 से 11 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है।  

Dec 14, 2025 05:57 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के कई इलाकों में शनिवार की सुबह सीजन का पहला कोहरा देखने को मिला। दिल्ली के सफदरजंग मौसम केन्द्र में सुबह विजिबिलिटी का स्तर 400 मीटर तक रिकॉर्ड किया गया। इस सीजन में पहली बार कोहरे की वजह से विजिबिलिटी का स्तर इतना कम हुआ है।

हवा की रफ्तार धीमी रहेगी : मौसम विभाग ने रविवार के लिए मध्यम कोहरा और कहीं-कहीं घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 09 से 11 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। दिन के समय हल्के बादलों की आवाजाही रह सकती है, जबकि हवा की गति पांच किलोमीटर प्रति घंटे तक ही रहने की संभावना है।

दिल्ली के मौसम में खासतौर पर रात के समय सर्दी का अहसास बढ़ने लगा है। रात के समय हवा की गति खासतौर पर शांत हो रही है, जबकि मौसम में मौजूद नमी के चलते कोहरा बन रहा है। शनिवार की सुबह कई इलाकों में कोहरा देखने को मिला।

सुबह विजिबिलिटी का स्तर 400 मीटर तक रहा : वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के मुताबिक सफदरजंग में सुबह आठ से नौ बजे के बीच दृश्यता का स्तर 400 मीटर तक रहा। हालांकि, दिन चढ़ने के साथ ही कोहरा साफ हो गया। दिन के समय भी धूप निकली रही। इससे अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जो कि सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। जबकि, न्यूनतम तापमान 08 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस कम है। यहां पर आर्द्रता का स्तर 100 से 48 फीसदी तक रहा।

