क्लाउड सीडिंग दिल्ली के लिए जरूरी कदम... कृत्रिम बारिश पर बोलीं CM रेखा गुप्ता

संक्षेप: दीवाली के बाद दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचे वायु प्रदूषण (AQI 400+) से निपटने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कृत्रिम बारिश कराने की घोषणा की है, जिसका ट्रायल पूरा हो चुका है और मौसम अनुकूल रहने पर 29 अक्टूबर को यह वैज्ञानिक प्रयोग किया जाएगा।

दिल्ली में दीवाली के बाद से जहरीली हवा ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कई जगहों पर एक्यूआई 400 को पार कर गया है। इस बीच सरकार क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल रैन यानी कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी कर रही है। क्लाउड सीडिंग का ट्रायल भी पूरा कर लिया गया है। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की स्थिति के लिए कृत्रिम बारिश जरूरी कदम है।

'दिल्ली के लिए पहला ऐसा प्रयोग' ANI से बातचीत में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, "यह दिल्ली के लिए पहला ऐसा प्रयोग है। हम चाहते हैं कि इस तकनीक से हम इस गंभीर पर्यावरणीय समस्या से निपट सकें।" उन्होंने आगे जोड़ा, "दिल्लीवासियों का आशीर्वाद हमारे साथ है। हमें विश्वास है कि यह प्रयोग सफल होगा और भविष्य में हम प्रदूषण की इस जंग को जीत लेंगे!"

कब होगी कृत्रिम बारिश? मुख्यमंत्री ने गुरुवार को घोषणा की थी कि दिल्ली में जल्द ही कृत्रिम बारिश की बौछारें देखने को मिल सकती हैं। न्यू दिल्ली के बुरारी इलाके में किए गए एक टेस्ट के बाद गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार, 28, 29 और 30 अक्टूबर को बादल छाए रहने की संभावना है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "अगर मौसम ने साथ दिया, तो 29 अक्टूबर को दिल्ली में पहली बार कृत्रिम बारिश होगी। यह न सिर्फ तकनीकी रूप से ऐतिहासिक है, बल्कि दिल्ली की हवा को साफ करने और पर्यावरण को संतुलित करने की दिशा में एक वैज्ञानिक कदम भी है।"

दिवाली की आतिशबाजी ने बिगाड़ी हवा की सूरत दिवाली की रात आतिशबाजियों ने दिल्ली-एनसीआर की हवा को 'गंभीर' श्रेणी में ला खड़ा किया। विशेषज्ञों का कहना है कि सर्दी की शुरुआत के साथ ही हवा में प्रदूषण बढ़ने लगता है, लेकिन इस बार आतिशबाजी, वाहनों, उद्योगों और स्थानीय जलावन ने मिलकर हवा को और जहरीला बना दिया।