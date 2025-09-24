cloud seeding in delhi conducted by iit kanpur during oct november dgca permission दिल्ली में अक्टूबर-नवंबर में कराई जा सकती है कृत्रिम बारिश, DGCA की मंजूरी, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में अक्टूबर-नवंबर में कराई जा सकती है कृत्रिम बारिश, DGCA की मंजूरी

डीजीसीए ने आईआईटी कानपुर को इस साल अक्टूबर नवंबर में दिल्ली में क्लाउड सीडिंग कराने को मंजूरी दे दी है। कृत्रिम बारिश कराने का ऑपरेशन सख्त सुरक्षा नियमों के तहत कराए जाएंगे। पूरी जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्लीWed, 24 Sep 2025 10:14 PM
नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने आईआईटी कानपुर को इस साल अक्टूबर नवंबर में दिल्ली में क्लाउड सीडिंग करने की मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि कृत्रिम बारिश कराने का ऑपरेशन डीजीसीए की ओर से जारी किए गए सख्त सुरक्षा और एयर ट्रैफिक दिशानिर्देशों के तहत संपन्न कराए जाएंगे।

क्या है क्लाउड सीडिंग?

क्लाउड सीडिंग कृत्रिम बारिश कराने की एक तकनीक है। इसमें विमानों की मदद से बादलों पर सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड जैसे केमिकल का छिड़काव किया जाता है। इससे बादल संघनित होकर बूंदों का रूप लेते हैं और बारिश होती है।

इस विमान का होगा इस्तेमाल

विमान नियम 1937 के नियम 26(2) के तहत जारी यह मंजूरी IIT कानपुर के एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग को सेसना 206-H विमान का इस्तेमाल करने की इजाजत देगी। रसायनों का छिड़काव इसी विमान की मदद से किया जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इस कदम का मकसद निवासियों को धुंध और गंभीर वायु प्रदूषण से राहत प्रदान करना है।

1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच प्लान

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इस साल सर्दियों में जब प्रदूषण और धुंध बढ़ेगी तब दिल्ली वालों को राहत देने के लिए क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। DGCA के कृत्रिम बारिश कराने का काम 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के दौरान कराए जाने की संभावना है। मंजूरी इसी अवधि के दौरान के लिए है।

फोटोग्राफी की इजाजत नहीं

गौर करने वाली बात यह कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग ट्रायल की तारीख कई बार बदल चुकी है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह के मुताबिक, मानसून के आगमन के कारण परीक्षण में देरी हुई है। पहले यह ट्रायल 4 से 11 जुलाई के बीच होना था लेकिन इसे टाल दिया गया। सिरसा ने यह भी बताया कि इस प्रक्रिया के दौरान फोटोग्राफी को मंजूरी नहीं दी जाएगी।