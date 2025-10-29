Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newscloud seeding activity in delhi has been put on hold due to insufficient moisture in the clouds
दिल्ली में कृत्रिम बारिश पर ब्रेक, IIT कानपुर का दावा- बादल बरसे नहीं पर मिला एक फायदा

दिल्ली में कृत्रिम बारिश पर ब्रेक, IIT कानपुर का दावा- बादल बरसे नहीं पर मिला एक फायदा

संक्षेप: दिल्ली में कृत्रिम बारिश को लेकर हुईं कोशिशें पूरी तरह कामयाब नहीं रहीं। बादलों में नमी की कमी की वजह से बारिश नहीं हो सकी। ऐसे में बुधवार को प्रस्तावित क्लाउड सीडिंग फिलहाल रोक दी गई है। 

Wed, 29 Oct 2025 12:17 PMSudhir Jha नई दिल्ली, पीटीआई
share Share
Follow Us on

दिल्ली में कृत्रिम बारिश को लेकर हुईं कोशिशें पूरी तरह कामयाब नहीं रहीं। बादलों में नमी की कमी की वजह से बारिश नहीं हो सकी। ऐसे में बुधवार को प्रस्तावित क्लाउड सीडिंग फिलहाल रोक दी गई है। आईआईटी कानपुर की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि बादलों में पर्याप्त नमी नहीं होने की वजह से क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया फिलहाल रोकी गई है। यह प्रक्रिया अनुकूल वातावरण पर बहुत अधिक निर्भर है। संस्थान की ओर से यह भी बताया गया है कि मंगलवार को ट्रायल के दौरान भले ही बारिश नहीं हुई लेकिन हवा की गुणवत्ता में कुछ सुधार दर्ज किया गया।

आईआईटी कानपुर की ओर से बताया गया कि मंगलवार को बादलों में नमी का स्तर 15-20 फीसदी ही होने की वजह से बारिश नहीं हो सकी। लेकिन ट्रायल से मूल्यवान तथ्य सामने आए हैं। दिल्ली भर में लगाए गए मॉनिटरिंग स्टेशनों ने पार्टिकुलेट मैटर और नमी के स्तर में रियल टाइम पर होने वाले बदलावों को रिकॉर्ड किया। डेटा से पता चला कि PM2.5 और PM10 के स्तर में 6 से 10 प्रतिशत तक की कमी आई है। यह दर्शाता है कि सीमित नमी की परिस्थितियों में भी क्लाउड सीडिंग वायु गुणवत्ता में सुधार करने में सहायक हो सकती है।

दिल्ली में मंगलवार को कृत्रिम बारिश परीक्षणों से उन स्थानों पर अति सूक्ष्म कणों में कमी लाने में मदद मिली। राजधानी में यह प्रक्रिया अंजाम दी गई गई, जबकि परिस्थितियां इसके लिए आदर्श नहीं थीं। आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) निगरानी के लिए 20 स्थानों से विशेष रूप से अति सूक्ष्म कण पीएम 2.5 और पीएम 10 को लेकर आंकड़े एकत्र किए गए जो कृत्रिम वर्षा से सीधे प्रभावित होंगे।

रिपोर्ट में कहा गया है, 'कृत्रिम बारिश से पहले मयूर विहार, करोल बाग और बुराड़ी में पीएम 2.5 का स्तर क्रमशः 221, 230 और 229 था, जो पहले परीक्षण के बाद घटकर क्रमशः 207, 206 और 203 रह गया। इसी प्रकार, पीएम 10 का स्तर 207, 206 और 209 था, जो घटकर क्रमशः मयूर विहार, करोल बाग और बुराड़ी में 177, 163 और 177 रह गया।'

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और अन्य एजेंसियों द्वारा नमी की अनुमानित मात्रा 10-15 प्रतिशत के निम्न स्तर पर बनी रही, जो कृत्रिम बारिश के लिए आदर्श स्थिति नहीं है। हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि यह स्थिति कम नमी वाली परिस्थितियों में कृत्रिम बारिश सामग्री की प्रभाव क्षमता का आकलन करने के लिए भी उपयुक्त है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि उस समय हवाएं लगभग स्थिर थीं, लेकिन छोड़े गए रसायनों के कारण उत्पन्न सघन नमी ने इन कणों के एक हिस्से को नीचे बैठाने में मदद की, जिसके कारण ये कमी आई। इसका प्रारंभिक बिंदु आईआईटी कानपुर हवाई पट्टी था, जहां से विमान ने दोपहर 12.13 बजे उड़ान भरी और इसमें खेकड़ा, बुराड़ी, उत्तरी करोल बाग, मयूर विहार, सादकपुर और भोजपुर को शामिल किया गया। कृत्रिम बारिश के लिए दूसरी उड़ान मेरठ हवाई पट्टी से ही संचालित की गई।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।