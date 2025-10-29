दिल्ली में कृत्रिम बारिश पर ब्रेक, IIT कानपुर का दावा- बादल बरसे नहीं पर मिला एक फायदा

संक्षेप: दिल्ली में कृत्रिम बारिश को लेकर हुईं कोशिशें पूरी तरह कामयाब नहीं रहीं। बादलों में नमी की कमी की वजह से बारिश नहीं हो सकी। ऐसे में बुधवार को प्रस्तावित क्लाउड सीडिंग फिलहाल रोक दी गई है।

दिल्ली में कृत्रिम बारिश को लेकर हुईं कोशिशें पूरी तरह कामयाब नहीं रहीं। बादलों में नमी की कमी की वजह से बारिश नहीं हो सकी। ऐसे में बुधवार को प्रस्तावित क्लाउड सीडिंग फिलहाल रोक दी गई है। आईआईटी कानपुर की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि बादलों में पर्याप्त नमी नहीं होने की वजह से क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया फिलहाल रोकी गई है। यह प्रक्रिया अनुकूल वातावरण पर बहुत अधिक निर्भर है। संस्थान की ओर से यह भी बताया गया है कि मंगलवार को ट्रायल के दौरान भले ही बारिश नहीं हुई लेकिन हवा की गुणवत्ता में कुछ सुधार दर्ज किया गया।

आईआईटी कानपुर की ओर से बताया गया कि मंगलवार को बादलों में नमी का स्तर 15-20 फीसदी ही होने की वजह से बारिश नहीं हो सकी। लेकिन ट्रायल से मूल्यवान तथ्य सामने आए हैं। दिल्ली भर में लगाए गए मॉनिटरिंग स्टेशनों ने पार्टिकुलेट मैटर और नमी के स्तर में रियल टाइम पर होने वाले बदलावों को रिकॉर्ड किया। डेटा से पता चला कि PM2.5 और PM10 के स्तर में 6 से 10 प्रतिशत तक की कमी आई है। यह दर्शाता है कि सीमित नमी की परिस्थितियों में भी क्लाउड सीडिंग वायु गुणवत्ता में सुधार करने में सहायक हो सकती है।

दिल्ली में मंगलवार को कृत्रिम बारिश परीक्षणों से उन स्थानों पर अति सूक्ष्म कणों में कमी लाने में मदद मिली। राजधानी में यह प्रक्रिया अंजाम दी गई गई, जबकि परिस्थितियां इसके लिए आदर्श नहीं थीं। आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) निगरानी के लिए 20 स्थानों से विशेष रूप से अति सूक्ष्म कण पीएम 2.5 और पीएम 10 को लेकर आंकड़े एकत्र किए गए जो कृत्रिम वर्षा से सीधे प्रभावित होंगे।

रिपोर्ट में कहा गया है, 'कृत्रिम बारिश से पहले मयूर विहार, करोल बाग और बुराड़ी में पीएम 2.5 का स्तर क्रमशः 221, 230 और 229 था, जो पहले परीक्षण के बाद घटकर क्रमशः 207, 206 और 203 रह गया। इसी प्रकार, पीएम 10 का स्तर 207, 206 और 209 था, जो घटकर क्रमशः मयूर विहार, करोल बाग और बुराड़ी में 177, 163 और 177 रह गया।'

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और अन्य एजेंसियों द्वारा नमी की अनुमानित मात्रा 10-15 प्रतिशत के निम्न स्तर पर बनी रही, जो कृत्रिम बारिश के लिए आदर्श स्थिति नहीं है। हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि यह स्थिति कम नमी वाली परिस्थितियों में कृत्रिम बारिश सामग्री की प्रभाव क्षमता का आकलन करने के लिए भी उपयुक्त है।