Cleric accused of molesting Hindu girl trying to forcibly convert her to Islam हिंदू लड़की को मस्जिद में बंधक बनाया, जबरन इस्लाम कबूल कराने का प्रयास; गांव में तनाव
Cleric accused of molesting Hindu girl trying to forcibly convert her to Islam

हिंदू लड़की को मस्जिद में बंधक बनाया, जबरन इस्लाम कबूल कराने का प्रयास; गांव में तनाव

हरियाणा के पलवल जिले में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। मौलवी ने एक हिंदू लड़की को मस्जिद में बंधक बना लिया। उसके साथ छेड़छाड़ की और जबरन इस्लाम धर्म कबूल कराने का प्रयास किया। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस की टीमें तैनात की गई हैं।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, फरीदाबादFri, 26 Sep 2025 11:08 PM
पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि एक मौलवी पर एक हिंदू लड़की को मस्जिद में बंधक बनाने, उसके साथ छेड़छाड़ करने और उसे जबरन इस्लाम धर्म कबूल कराने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने बताया कि यह घटना पलवल जिले के एक गांव में हुई। नाबालिग लड़की के पिता ने उसे मस्जिद से छुड़ाने के बाद अधिकारियों को इसकी सूचना दी।

मौलवी और एक किशोर लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। पलवल सदर थाने में 8 लोगों के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम की धारा 12 के समेत अन्य आरोपों के साथ एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस ने मस्जिद के बाहर और पूरे इलाके में कई जगहों पर टीमें तैनात कर दी हैं।

डीएसपी नरेंद्र खटाना के अनुसार, गांव के एक स्थानीय व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है कि गुरुवार शाम करीब 6 बजे जब वह घर लौटा तो उसकी नाबालिग बेटी गायब थी। अपनी पत्नी और एक अन्य व्यक्ति के साथ उसने उसे ढूंढना शुरू किया। इस दौरान मुख्य मस्जिद से उसकी चीखें सुनीं। मस्जिद में घुसने पर उसने देखा कि मौलवी और एक अन्य व्यक्ति उसकी बेटी के साथ मारपीट कर रहे थे।

लड़की के पिता ने अपनी शिकायत में कहा कि उसी समय चार अन्य लोग और दो महिलाएं कुरान लेकर उसका धर्म बदलवाने में लगे हुए थे। हम अंदर गए और अपनी बेटी को उनके चंगुल से छुड़ाया और शोर मचाया। जब बेटी ने हमें देखा तो रोने लगी। बताया कि मौलवी ने उसकी कलाई पर बंधा पवित्र धागा काट दिया है और उसके माथे से तिलक मिटा दिया है। उसने उस पर नमाज पढ़ने और इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव डाला। इस दौरान उसने अनुचित व्यवहार किया और उसके साथ छेड़छाड़ की।

उन्होंने आगे दावा किया कि जब वह अपनी बेटी के साथ मस्जिद से बाहर निकल रहे थे तो लाठी-डंडों से लैस कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया। मामला बढ़ाने पर जान से मारने की धमकी दी। वे किसी तरह बच निकले और पुलिस को घटना की सूचना दी।

पुलिस ने बताया कि शिकायत के बाद गुरुवार को मौलवी, दो महिलाओं और अन्य नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। डीएसपी खटाना ने बताया कि मुख्य आरोपी मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही एक नाबालिग संदिग्ध को भी हिरासत में ले लिया गया है।

नाबालिग लड़की की काउंसलिंग की बात कहते हुए डीसीपी ने कहा कि मामले की गहन जांच की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अन्य आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।