Hindi Newsएनसीआर NewsClasses up to 8th declared holiday in Gautam Buddh Nagar till January 15
नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत इन जगहों के स्कूलों की हुई छुट्टियां, जानिए डेट और क्लास

संक्षेप:

ये आदेश गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी ने भयंकर सर्दी और कोहरे को ध्यान में रखते हुए पारित किया है, ताकि बच्चों को बिगड़ते मौसम से सुरक्षित रखा जा सके।

Jan 11, 2026 12:13 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
घने कोहरे और अधिक सर्दी को ध्यान में रखते हुए नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत अन्य इलाकों के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। ये आदेश गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी ने पारित किया है। इसके तहत नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों का 15 जनवरी 2026 तक अवकाश रहेगा। इस आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है।

इन इलाकों में रहेंगी छुट्टियां

ये आदेश गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी द्वारा पारित किया गया है। यानी ये आदेश गौतमबुद्धनगर में पड़ने वाली तीनों तहलीस- नोएडा, दादरी और जेवर में लागू होगा। इसलिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दादरी, जेवर और यीडा सिटी और दनकौर में छुट्टियां रहेंगी। छुट्टी से जुड़े आदेश में साफ शब्दों में कहा गया है कि इसका कड़ाई से पालन करें।

सभी बोर्ड की कक्षा 8 तक हुईं छुट्टियां

जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश में कहा गया है कि घने कोहरे और अधिक सर्दी के चलते गौतमबुद्धनगर में चल रहे सभी बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों में 15 जनवरी तक छुट्टी रहेगी। इसमें सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी, यूपी बोर्ड समेत अन्य शामिल है। कक्षाओं की बात करें, तो ये आदेश नर्सरी से कक्षा 8 तक के लिए लागू होंगे।

copy of the order

दिल्ली एनसीआर में छाई शीतलहर

राष्ट्रीय राजधानी के कुछ इलाकों में रविवार को शीतलहर की स्थिति बनी रही और कुछ स्थान पर न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शीतलहर के लिए ‘येलो’ अलर्ट जारी करते हुए बताया कि दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो इस मौसम में औसत से 2.6 डिग्री अधिक है।

तापमान और वायु प्रदूषण का स्तर

आपको बताते चलें कि तीन दिनों से नोएडा-ग्रेटर नोएडा का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के करीब बना हुआ है। आज भी न्यूनतम तापमान पांच डिग्री से कम रहने का अनुमान है। हालांकि दोपहर में खिली धूप निकलने का अनुमान लगाया गया है। राहत की बात ये है कि दोनों शहरों में वायु प्रदूषण कम हुआ है। आंकड़ों को देखें तो एक्यूआई 300 से कम बना हुआ है।

