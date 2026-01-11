Hindi Newsएनसीआर NewsClasses till 8 to remain shut till 15 january in gautam budh nagar due to dense fog
घने कोहरे के कारण फिर बढ़ी स्कूल की छुट्टियां, गौतमबुद्ध नगर में इस तारीख तक बंद रहेंगे 8वीं तक के स्कूल
संक्षेप:
भीषण ठंड और घने कोहरे के प्रकोप को देखते हुए उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने स्कूल की छुट्टियां बढ़ाने का फैसला किया है।
Jan 11, 2026 04:42 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
भीषण ठंड और घने कोहरे के प्रकोप को देखते हुए उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने स्कूल की छुट्टियां बढ़ाने का फैसला किया है। डीएम के आदेश के अनुसार, जिले के सभी बोर्डों (सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड आदि) के नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के स्कूल अब 15 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे।
इससे पहले प्रशासन ने स्कूलों को 10 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश दिया था, लेकिन शीतलहर और कम दृश्यता की स्थिति में सुधार न होने के कारण इस छुट्टी को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। प्रशासन ने सभी स्कूल संचालकों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं ताकि कड़ाके की ठंड में बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।