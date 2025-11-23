Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsClass 9 student Raped in Barat In delhi Found Unconscious in bathroom
दिल्ल्ली में बारात में गई नाबालिग से रेप, बाथरूम में धक्का देकर की हैवानियत

संक्षेप:

Sun, 23 Nov 2025 04:36 PMAditi Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के द्वारका सेक्टर 12 में उत्तर प्रदेश के हरदोई से बारात में शामिल होने के लिए आई एक 15 साल की लड़की के साथ बारात में मौजूद एक शख्स ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। नाबालिग बाथरूम में बेसुध हालात में मिली, जिसके बाद मामले की सूचना उसके परिजनों और पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची द्वारका नॉर्थ थाना पुलिस ने किशोरी को अस्पताल में भर्ती किया है। उसके बयान और मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने संबंधित धारा में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी 25 साल का अभिषेक अस्थाना की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़िता 15 वर्षीय किशोरी अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के हरदोई इलाके में रहती है। वह कक्षा नौवीं में पढ़ाई कर रही है और उसके पिता मजदूरी करते हैं। पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने बताया कि वह 22 नवंबर को अपने रिश्तेदार की बारात में शामिल होने के लिए हरदोई से दिल्ली आई थी। जिस बस में वह आई थी, उसी बस में उनका दूर का एक रिश्तेदार अभिषेक अस्थाना भी आया था। देर रात बारात में पीड़िता बाथरूम जा रही थी। इसी दौरान अभिषेक भी उसके पीछे आ गया और धक्का देकर बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया।

आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और फिर उसे बेसुध हालत में छोड़ कर वहां से चला गया। कुछ देर बाद वहां दूसरी महिला पहुंची तो उसने बाथरूम का गेट खुला पाया और पीड़िता को देखकर शोर मचाया। जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची द्वारका नॉर्थ थाना पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती किया और उसके बयान पर संबंधित धारा में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी अभिषेक भी उत्तर प्रदेश के हरदोई का ही रहने वाला है और पीड़िता के घर से कुछ ही दूरी पर रहता है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Delhi Rape Case
