दिल्ल्ली में बारात में गई नाबालिग से रेप, बाथरूम में धक्का देकर की हैवानियत

संक्षेप: दिल्ली के द्वारका सेक्टर 12 में उत्तर प्रदेश के हरदोई से बारात में शामिल होने के लिए आई एक 15 साल की लड़की के साथ बारात में मौजूद एक शख्स ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है।

दिल्ली के द्वारका सेक्टर 12 में उत्तर प्रदेश के हरदोई से बारात में शामिल होने के लिए आई एक 15 साल की लड़की के साथ बारात में मौजूद एक शख्स ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। नाबालिग बाथरूम में बेसुध हालात में मिली, जिसके बाद मामले की सूचना उसके परिजनों और पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची द्वारका नॉर्थ थाना पुलिस ने किशोरी को अस्पताल में भर्ती किया है। उसके बयान और मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने संबंधित धारा में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी 25 साल का अभिषेक अस्थाना की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़िता 15 वर्षीय किशोरी अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के हरदोई इलाके में रहती है। वह कक्षा नौवीं में पढ़ाई कर रही है और उसके पिता मजदूरी करते हैं। पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने बताया कि वह 22 नवंबर को अपने रिश्तेदार की बारात में शामिल होने के लिए हरदोई से दिल्ली आई थी। जिस बस में वह आई थी, उसी बस में उनका दूर का एक रिश्तेदार अभिषेक अस्थाना भी आया था। देर रात बारात में पीड़िता बाथरूम जा रही थी। इसी दौरान अभिषेक भी उसके पीछे आ गया और धक्का देकर बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया।