इतना खतरनाक गुस्सा; मां ने खेलने से रोककर पढ़ने को कहा, गुरुग्राम में छठवीं क्लास की बच्ची ने दे दी जान
गुरुग्राम के भोंडसी इलाके से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां के शनि एन्क्लेव में रहने वाली छठी कक्षा की एक छात्रा ने अपनी मां द्वारा पढ़ाई करने के लिए कहे जाने पर फांसी लगा ली। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बुधवार को बताया कि यह घटना एक दिन पहले उस वक्त हुई जब बच्ची की मां घर से बाहर गई हुई थी।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 12 साल की मुस्कान नया गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर हैं, जबकि उसकी मां घरेलू सहायक के रूप में काम करती है। अब तक की जांच में पुलिस को पता चला है कि स्कूल से लौटने के बाद मुस्कान जब अपने छोटे भाई-बहनों के साथ खेलने लगी तो उसकी मां ने उसे पढ़ने के लिए कहा और अंदर भेज दिया।
वहीं जब शाम को मुस्कान की मां काम पर गई और इस दौरान जब उसके भाई-बहन बाहर खेल रहे थे, तो उसने अपने कमरे में फांसी लगा ली। बाद में, भाई-बहनों ने जब उसे देखा तो उन्होंने अपने पड़ोसियों और मां को इसकी सूचना दी। एक अधिकारी ने बताया कि लड़की ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा है और पुलिस घटना की जांच कर रही है। पुलिस ने मृत बच्ची के परिजनों व परिवार के अन्य सदस्यों से मिली जानकारी के आधार पर पढ़ाई की वजह से फांसी लगाने की बात कही है।