Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsClass 6 girl hangs self in home over being asked to study in Gurugam
इतना खतरनाक गुस्सा; मां ने खेलने से रोककर पढ़ने को कहा, गुरुग्राम में छठवीं क्लास की बच्ची ने दे दी जान

इतना खतरनाक गुस्सा; मां ने खेलने से रोककर पढ़ने को कहा, गुरुग्राम में छठवीं क्लास की बच्ची ने दे दी जान

संक्षेप:

शाम को जब मुस्कान की मां नौकरी करने गई और इस दौरान जब उसके भाई-बहन बाहर खेल रहे थे, तो उसने अपने कमरे में फांसी लगा ली। बाद में, भाई-बहनों ने जब उसे देखा तो उन्होंने अपने पड़ोसियों और मां को इसकी सूचना दी।

Wed, 3 Dec 2025 11:32 PMSourabh Jain पीटीआई, गुरुग्राम
share Share
Follow Us on

गुरुग्राम के भोंडसी इलाके से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां के शनि एन्क्लेव में रहने वाली छठी कक्षा की एक छात्रा ने अपनी मां द्वारा पढ़ाई करने के लिए कहे जाने पर फांसी लगा ली। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बुधवार को बताया कि यह घटना एक दिन पहले उस वक्त हुई जब बच्ची की मां घर से बाहर गई हुई थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 12 साल की मुस्कान नया गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर हैं, जबकि उसकी मां घरेलू सहायक के रूप में काम करती है। अब तक की जांच में पुलिस को पता चला है कि स्कूल से लौटने के बाद मुस्कान जब अपने छोटे भाई-बहनों के साथ खेलने लगी तो उसकी मां ने उसे पढ़ने के लिए कहा और अंदर भेज दिया।

वहीं जब शाम को मुस्कान की मां काम पर गई और इस दौरान जब उसके भाई-बहन बाहर खेल रहे थे, तो उसने अपने कमरे में फांसी लगा ली। बाद में, भाई-बहनों ने जब उसे देखा तो उन्होंने अपने पड़ोसियों और मां को इसकी सूचना दी। एक अधिकारी ने बताया कि लड़की ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा है और पुलिस घटना की जांच कर रही है। पुलिस ने मृत बच्ची के परिजनों व परिवार के अन्य सदस्यों से मिली जानकारी के आधार पर पढ़ाई की वजह से फांसी लगाने की बात कही है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News Gurugram News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।