दिल्ली में मेट्रो स्टेशन से कूदकर दसवीं क्लास के छात्र ने दी जान, मिला एक पेज का सुसाइड नोट

Tue, 18 Nov 2025 11:33 PMSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली में दसवीं क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र ने मंगलवार को मेट्रो स्टेशन से कूदकर आत्महत्या कर ली। यह घटना राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन पर हुई, जहां पर छात्र आया और प्लेटफॉर्म से कूद पड़ा। पुलिस ने बताया कि उसे घटना की जानकारी दोपहर करीब 3 बजे मिली, जिसके बाद एक टीम मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने लड़के को गंभीर रूप से घायल पाया। तब उसे तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है।

मृतक के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि 15 साल का स्टूडेंट अपने परिवार के साथ राजीव नगर में रहता था और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की जांच जारी रहने की बात कही है।

पुलिस को मृतक के पास से एक पेज का सुसाइड नोट मिला है। जिसके बारे में फिलहाल पुलिस ने किसी तरह की जानकारी नहीं दी है। साथ ही उस सुसाइड नोट में मौत की वजह को लेकर क्या लिखा है, इस बारे में भी पुलिस ने कुछ नहीं बताया है।

