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ईद की नमाज के बाद नूंह के दो गांवों में हिंसक झड़प, 12 लोग हुए घायल; सामने आई यह वजह

Sourabh Jain पीटीआई, नूंह, हरियाणा
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घायलों में से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों ने बताया कि इस शख्स के सिर में गंभीर चोट लगी है, जिसके बाद उसे नलहड़ के शहीद राजा हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। 

ईद की नमाज के बाद नूंह के दो गांवों में हिंसक झड़प, 12 लोग हुए घायल; सामने आई यह वजह

हरियाणा के नूंह जिले के दो गांवों में बकरीद (ईद-उल-अजहा) की नमाज के बाद विरोधी गुटों के बीच हुई हिंसक झड़पों की दो अलग-अलग घटनाओं में कम से कम 12 लोग घायल हो गए। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि इनमें से एक झड़प की घटना निजामपुर गांव में हुई और इसमें 6 लोग घायल हो गए, जबकि दूसरी घटना सिंगार गांव में हुई और इस घटना में भी करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए। खास बात यह है कि दोनों घटनाओं को लेकर पुलिस के पास फिलहाल कोई औपचारिक शिकायत नहीं पहुंची है।

पुलिस के अनुसार निजामपुर गांव में हुई झड़प में सुबह की नमाज के बाद जमील के नेतृत्व वाले एक गुट और रामजी के नेतृत्व वाले दूसरे गुट के बीच कहासुनी हो गई, जो जल्द ही एक हिंसक झड़प में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि झड़प के दौरान दोनों गुटों ने एक-दूसरे पर पत्थर फेंके और लड़ाई में लाठियों और कुल्हाड़ियों का भी इस्तेमाल किया, जिससे गांव में दहशत फैल गई। लोगों ने बताया कि इस झड़प की वजह पंचायत चुनाव का एक पुराना विवाद था, और इस घटना में छह लोग घायल हो गए।

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पुलिस को नहीं मिली कोई औपचारिक शिकायत

सूचना मिलने पर अकेरा पुलिस थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और झगड़ा कर रहे दोनों गुटों को शांत कराया। अकेरा पुलिस थाने के SHO इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि मामले को लेकर अभी तक किसी भी पक्ष ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है और कहा कि वे स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। साथ ही बताया कि शिकायत मिलने के बाद वे जरूर कानूनी कार्रवाई करेंगे।

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दूसरी झड़प की वजह भी पुरानी रंजिश के रूप में आई

उधर झड़प की दूसरी घटना सिंगार गांव में हुई और इसकी वजह भी पुरानी रंजिश के रूप में ही सामने आई। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि एक मामूली कहासुनी एक हिंसक झगड़े में बदल गई, जिसमें कम से कम आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर, बिछोर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया।

गंभीर बनी हुई है एक घायल की हालत

इसके बाद पुलिस ने सभी घायलों को पुन्हाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस दौरान घायलों में से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों ने बताया कि इस शख्स के सिर में गंभीर चोट लगी है, जिसके बाद उसे नलहड़ के शहीद राजा हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। बिछोर पुलिस थाने के SHO इंस्पेक्टर सुखबीर ने बताया कि इस घटना को लेकर उन्हें अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है।

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Sourabh Jain

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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