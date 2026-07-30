पंजाब के मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में AAP दफ्तर पर भाजपा का प्रदर्शन, हो गई पुलिस से झड़प
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा, ‘पंजाब में पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन केजरीवाल और भगवंत मान सरकार चुप है। अगर तुरंत इस्तीफा नहीं लिया गया, तो यह आंदोलन दिल्ली से पंजाब तक और तेज किया जाएगा।’
पंजाब में हुए कथित पेपर लीक के विरोध में दिल्ली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश पार्टी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। AAP कार्यालय के बाहर हुए इस प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंजाब के शिक्षामंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग की। इस विरोध-प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हो गई और वे बैरिकेड्स फांदकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर की ओर जाते हुए नजर आए। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने 'पंजाब के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो' और 'केजरीवाल हाय-हाय' के नारे भी लगाए।
इस विरोध-प्रदर्शन की जानकारी देते हुए भाजपा की आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर बताया कि लगातार पेपर लीक होने और जवाबदेही के बिल्कुल अभाव के बाद भाजपा ने पंजाब के शिक्षा मंत्री के त्यागपत्र की मांग करते हुए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के दफ्तर के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया।
‘12वीं पास सिसोदिया को आगे कर दिया’
इसके आगे मालवीय ने दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल को नसीहत देते हुए कहा कि'एक और नैरेटिव गढ़ने के लिए 12वीं पास मनीष सिसोदिया को आगे करने के बजाय, AAP नेतृत्व को भगवंत मान से पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस को हटाने के लिए कहना चाहिए। लेकिन ऐसा होने की उम्मीद न करें, क्योंकि केजरीवाल के लिए, छात्रों का हित सिर्फ राजनीतिक फायदे का मामला है। पेपर लीक पर केजरीवाल का गुस्सा चुनिंदा होता है और यह छात्रों की चिंता से नहीं, बल्कि राजनीतिक फायदे से तय होता है।'
CJP नेताओं को भी लपेटे में लिया
आगे मालवीय ने केजरीवाल के साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी को भी लपेटे में लिया और कहा कि 'इस मामले में को लेकर उनके सामान्य सहयोगी अभिजीत दीपके और उनकी टोली भी पूरी तरह चुप है, जो लोग दूसरी जगह पर हुए पेपर लीक के मामलों को लेकर बहुत मुखर थे, लेकिन अब इस मामले को लेकर अचानक चुप हो गए हैं।' इसके बाद उन्होंने CJP के संस्थापक दीपके और उनके साथियों पर तंज कसते हुए कहा, 'आखिरकार, क्या कोई उस हाथ को काटता है जो उन्हें खिलाता-पिलाता है?'
केजरीवाल व सिसोदिया को पुराना बयान याद दिलाने आए
इस मौके पर दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा, 'भाजपा कार्यकर्ता आज अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को उनका पुराना बयान याद दिलाने आए हैं। जिसमें उन्होंने पंजाब में पेपर लीक होने पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने की बात की गई थी, वहीं अब जब पंजाब में पेपर लीक हो रहे हैं, तो केजरीवाल और भगवंत मान सरकार चुप है। अगर तुरंत इस्तीफा नहीं लिया गया, तो यह आंदोलन दिल्ली से पंजाब तक और तेज किया जाएगा।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।