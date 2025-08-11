Clash between kinnars and Gurugram police, ruckus in DLF phase-2 police station गुरुग्राम में किन्नरों व पुलिस के बीच भारी बवाल; डायल 112 की गाड़ियां तोड़ीं, थाने में भी हंगामा, Ncr Hindi News - Hindustan
Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम। गौरव चौधरीMon, 11 Aug 2025 02:45 PM
गुरुग्राम में सोमवार तड़के किन्नरों और पुलिस के बीच हुई झड़प से भारी बवाल हो गया। इस दौरान गुस्साए किन्नरों ने पुलिस की डायल 112 गाड़ी और थाने की राइडर को भी तोड़ दिया। इसके बाद किन्नरों के एक समूह ने डीएलएफ फेज-2 थाने के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। हंगामा बढ़ता देख थाने में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा।

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही शगुन नाम की एक किन्नर ने पुलिस पर मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। शगुन ने बताया कि देर रात उनकी साथी सोनाली, शिवी और रिया एमजी रोड मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी थीं, तभी पुलिसकर्मी आए और उन्हें वहां से हटाने लगे। शगुन का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उनसे गलत काम करने का दबाव बनाया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें जबरन पकड़कर थाने लेकर गए।

इस के बाद गुस्साए किन्नरों ने एमजी रोड पर जाम लगा दिया, इससे कुछ देर के लिए सड़क पर जाम भी लग गया।

शगुन का आरोप है कि थाने में रात को कोई भी महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी और लगभग 12 पुलिसकर्मियों ने 3 किन्नरों के साथ बेरहमी से मारपीट की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके आठ साथियों को बिना किसी वजह के थाने में बंद कर दिया और उन्हें पानी तक नहीं दिया। एक अन्य किन्नर ने यह भी दावा किया कि पहले भी कई बार पुलिसकर्मी उनके साथ संबंध बना चुके हैं।

आरोप बेबुनियाद, किन्नरों ने किया हमला

पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने किन्नरों के सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि किन्नरों द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। संदीप कुमार ने बताया कि पुलिस की टीम एमजी रोड से किन्नरों को हटा रही थी, क्योंकि वे वहां खड़े थे। इसी दौरान किन्नरों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया।

पुलिस प्रवक्ता ने संबंध बनाने या किसी भी तरह की अनुचित मांग की बात को पूरी तरह से झूठा बताया। उन्होंने कहा कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और 8 किन्नरों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

यह घटना शहर के सबसे पॉश इलाके में हुई है, जहां कई बड़ी हस्तियां रहती हैं। यह मामला अब पुलिस और किन्नर समुदाय के बीच विवाद का केंद्र बन गया है, जिसकी जांच जारी है।