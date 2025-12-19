Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsclash between Bhau n Baba gangs led to 30 rounds of firing; one gangster killed In Rohtak
रोहतक में ठेके पर धांय-धांय, भाऊ गैंग और बाबा गैंग में गोलीबारी; 30 राउंड फायरिंग में एक बदमाश की मौत

रोहतक में ठेके पर धांय-धांय, भाऊ गैंग और बाबा गैंग में गोलीबारी; 30 राउंड फायरिंग में एक बदमाश की मौत

संक्षेप:

भाऊ गैंग दिल्ली-हरियाणा में दहशत का दूसरा नाम बन गया है। इसका सरगना हिमांशु भाऊ महज 21 साल का गैंगस्टर है। उस पर हत्या, रंगदारी, हथियारों की तस्करी और ड्रग्स स्मगलिंग जैसे 30 से ज्यादा केस दर्ज हैं।

Dec 19, 2025 11:08 pm ISTSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, रोहतक, हरियाणा
हरियाणा के रोहतक के रिटोली गांव में शुक्रवार देर रात गैंगवार हुई। इस दौरान हिमांशु भाऊ गैंग और बाबा गैंग के गुर्गों में दोनों तरफ से 30 राउंड गोलियां चली। भाऊ गैंग ने सन्नी रिटोलिया गैंगस्टर के ठेके पर गोलियां चलाईं। इसमें सन्नी का दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। बाबा गैंग की ओर से भी फायरिंग की गई, जिसमें चार बदमाशों को गोलियां लगी। वारदात के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पाकर शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। कुछ युवक यहां से झज्जर के निजी अस्पताल पहुंचे, जहां एक बदमाश की मौत हो गई। मृतक की पहचान दीपांशु के रूप में हुई है। रोहित उर्फ रेस्को का इलाज चल रहा है। झज्जर के डीएसपी क्राइम अमित दहिया ने बताया कि 8 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। ये सभी घायलों की मदद के लिए अस्पताल आए थे। 3 लोग फरार हो गए थे।

गैंगस्टर सन्नी रिटोलिया बाल-बाल बचा

रिटोली गांव का यह ठेका बाबा गैंग के सरगना गैंगस्टर सन्नी रिटोलिया का है। शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे सन्नी ठेके पर था। वह हत्या के केस में एक साल से जमानत पर है। ठेके पर उसके साथ कारिंदा अनिल था। ठेके पर माल उतारने के लिए गाड़ी आई हुई थी। सन्नी का दोस्त दीपक वहां तो एक गाड़ी में हिमांशु भाऊ गैंग के शूटर आए और फायरिंग शुरू कर दी। सन्नी वहां से भाग गया और दीपक के कंधे और पेट में गोलियां लगी। इसके बाद दोनों तरफ से 30 राउंड फायरिंग हुई। वारदात की सूचना मिलते ही शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को मौके से गोलियों के खोल मिले हैं। पुलिस के मुताबिक भाऊ गैंग के चार आरोपियों को गोली लगी थी, जिसमें से एक दीपांशु नाम के युवक की झज्जर के ऑस्कर अस्पताल में मौत हो गई। एक युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। भाऊ गैंग के हिमांशु भाऊ और बाबा गैंग के सरगना सन्नी दोनों गैंगस्टर एक ही गांव के हैं। इनमें साल 2021 से ही गैंगवार चल रही है। इसी साल जून में सन्नी के चाचा का मर्डर हुआ था। अभी तक गैंगवार में तीन हत्याएं हो चुकी हैं।

दिल्ली-हरियाणा में दहशत का दूसरा नाम भाऊ गैंग

भाऊ गैंग दिल्ली-हरियाणा में दहशत का दूसरा नाम बन गया है। इसका सरगना हिमांशु भाऊ महज 21 साल का गैंगस्टर है। उस पर हत्या, रंगदारी, हथियारों की तस्करी और ड्रग्स स्मगलिंग जैसे 30 से ज्यादा केस दर्ज हैं। साल 2022 में हिमांशु भाऊ ने 24 घंटे के भीतर तीन हत्याएं कर डाली थीं। हरियाणा पुलिस ने हिमांशु भाऊ पर 2.5 लाख रुपए और दिल्ली पुलिस ने एक लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। इंटरपोल ने इस कुख्यात गैंगस्टर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है। उसका गिरोह खासतौर पर प्रॉपर्टी डीलरों, शराब के धंधेबाजों और सट्टेबाजों को निशाना बनाता है। गिरोह की पूरी कमाई फिरौती और रंगदारी के जरिए होती है, जिसे विदेश में बैठे हिमांशु भाऊ तक पहुंचाया जाता है। नकली पासपोर्ट बनवाकर हिमांशु दुबई भाग गया था। इसी साल बिग बॉस ओटीटी विजेता और मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के घर के बाहर बदमाशों ने करीब 30 राउंड फायरिंग की थी। हिमांशु भाऊ गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी।

