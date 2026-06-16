आधा घंटा में पहुंचेगे दिल्ली से NCR के बड़े शहर, जानें '30-Minute NCR' वाला मेगा प्लान
30-Minute NCR: दिल्ली-एनसीआर के लिए तैयार रीजनल प्लान-2041 में '30-Minute NCR' का प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत हाई-स्पीड रेल नेटवर्क से दिल्ली और प्रमुख NCR शहरों के बीच 30 मिनट में यात्रा संभव बनाने की योजना है।
30-Minute NCR: "दिल्ली से NCR के किसी भी बड़े शहर मात्र 30 मिनट में पहुंचिए।" जी हां, आपने सही पढ़ा। मगर क्या हुआ, क्या आप ये पढ़कर चौंक गए हैं? तो रुकिए और पूरी खबर को पढ़िए। सरकार एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करने जा रही है, जिसका टार्गेट है- “दिल्ली से NCR के प्रमुख शहरों तक महज 30 मिनट में पहुंचना।” इसके लिए हाई-स्पीड रेल नेटवर्क, नई टाउनशिप और मॉर्डन ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करने की प्लानिंग बनाई गई है। यह ड्राफ्ट प्लान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB) की बैठक में चर्चा के लिए रखा गया है। इसका मकसद दिल्ली पर बढ़ते जनसंख्या और ट्रैफिक के दबाव को कम करना है। इसका नाम रखा गया है- ‘30-Minute NCR’। डिटेल जानने के लिए बने रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
क्या है '30-Minute NCR' का प्लान?
यह रीजनल प्लान-2041 का सबसे बड़ा और ध्यान खींचने वाला कॉन्सेप्ट है। नाम है- ‘30-Minute NCR’। इसके तहत दिल्ली और NCR के प्रमुख शहरों के बीच हाई-स्पीड रेल नेटवर्क विकसित करने की संभावना पर काम किया जाएगा। ताकि, लोग आधे घंटे के भीतर एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंच सकें।
योजना में यह भी कहा गया है कि जहां हाई-स्पीड रेल मौजूद नहीं होगी, वहां नॉर्मल ट्रेन के जरिए जरिए एक घंटे के भीतर और सड़क मार्ग से दो से तीन घंटे के भीतर कनेक्टिविटी मुहैया कराई जाएगी। भविष्य में हेली-टैक्सी जैसी सेवाओं की संभावनाएं भी तलाशने की बात कही गई है।
NCR में बस सकती हैं 8 नई टाउनशिप
प्लान के मुताबिक उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के हिस्सों में 8 तक नई ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित की जा सकती हैं। इन नए शहरों को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि लोग अपने आस-पास रहकर ही पढ़ाई, काम और रहने का ठिकाना ढूंढ सकें। इन टाउनशिप को दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) के तहत डेवलप्ड स्मार्ट शहरों की तर्ज पर तैयार करने का प्रस्ताव है। इन सब बातों की जड़ में जाएं, तो सरकार का उद्देश्य यह है कि लोगों को रोजगार के लिए दिल्ली पर निर्भर न रहना पड़े।
2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र बन सकता है NCR
रिपोर्ट के अनुसार, साल 2030 तक दिल्ली-NCR दुनिया का सबसे बड़ा शहरी समूह (Urban Agglomeration) बन सकता है। अगले 15 सालों में यहां 3 करोड़ से अधिक नए लोगों के बसने का अनुमान है। इतनी बड़ी आबादी के लिए मकान, ट्रांसपोर्ट और बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के लिए करीब 20 लाख करोड़ रुपये के इनवेस्टमेंट की जरूरत पड़ सकती है। अगर यह योजना जमीन पर उतरती है, तो आने वाले सालों में दिल्ली-NCR की तस्वीर और लोगों के सफर का तरीका दोनों पूरी तरह बदल सकते हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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