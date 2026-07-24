CJP आज देशभर में विरोध-प्रदर्शन करेगी, पार्टी ने नया नारा भी दिया
भले ही सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अभी भी अड़ी हुई है। पार्टी ने कहा है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक उनका धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा। पार्टी ने आज देशभर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है।
शिक्षाविद् और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के गुरुवार रात अनशन खत्म करने के बाद भी कॉकरोच जनता पार्टी विरोध-प्रदर्शन जारी रखेगी। पार्टी ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने तक उसका आंदोलन जारी रहेगा। सीजेपी ने देशभर में शुक्रवार को छात्रों, युवाओं और अभिभावकों से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की अपील की है। पार्टी की ओर से गुरुवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई।
सीजेपी के अनुसार, शुक्रवार को देशभर में ‘हर जिला, एक दिन, एक मांग’ के नारे के साथ सभाओं और विरोध-प्रदर्शनों का आयोजन किया जाएगा। इन सभाओं में शामिल होने वाले लोग जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों-युवाओं की मांगों को पढ़ेंगे और पुलिस कार्रवाई में घायल हुए छात्रों, अभिभावकों के समर्थन में एकजुटता दिखाएंगे।
शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक नहीं छोड़ेंगे जंतर-मंतर
सीजेपी ने गुरुवार को घोषणा की कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर-मंतर पर उसका विरोध-प्रदर्शन जारी रहेगा। पार्टी ने पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने संबंधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा का स्वागत किया, लेकिन इसे पर्याप्त नहीं बताया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि सरकार ने अब तक पेपर लीक से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि छात्र और अभिभावक जानना चाहते हैं कि बार-बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है।
केंद्रीय नेतृत्व की ओर बढ़ रहा आक्रोश
सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि प्रदर्शन के शुरुआत से अब तक सीजेपी और छात्रों की मांग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की है। इस फैसले में हो रही देरी के कारण हर दिन के साथ नाराजगी बढ़ती जा रही है और छात्रों का आक्रोश अब केंद्रीय नेतृत्व की ओर बढ़ने लगा है।
प्रदर्शनकारियों से शांति बनाने की अपील
सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि उन्होंने सोनम वांगचुक से बात की है। वांगचुक ने इस बात पर जोर दिया कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण बना रहना चाहिए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अपील की कि वे विरोध का सही तरीका अपनाएं।
दिल्ली के बाद कोलकाता में करेगी रैली
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन के बाद कोलकाता में रैली करने की योजना बनाई है। संगठन ने शुक्रवार को शहर में रैली करने की अनुमति के लिए कोलकाता पुलिस को पत्र लिखा है। पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की कि 19 और 21 जुलाई को देदीप्या गंगोपाध्याय नाम के एक व्यक्ति ने ईमेल भेजकर मार्च आयोजित करने की अनुमति मांगी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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