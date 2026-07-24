Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

CJP आज देशभर में विरोध-प्रदर्शन करेगी, पार्टी ने नया नारा भी दिया

By Subodh Kumar Mishra
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

भले ही सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अभी भी अड़ी हुई है। पार्टी ने कहा है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक उनका धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा। पार्टी ने आज देशभर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है।

cjp protest
cjp protest

शिक्षाविद् और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के गुरुवार रात अनशन खत्म करने के बाद भी कॉकरोच जनता पार्टी विरोध-प्रदर्शन जारी रखेगी। पार्टी ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने तक उसका आंदोलन जारी रहेगा। सीजेपी ने देशभर में शुक्रवार को छात्रों, युवाओं और अभिभावकों से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की अपील की है। पार्टी की ओर से गुरुवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई।

सीजेपी के अनुसार, शुक्रवार को देशभर में ‘हर जिला, एक दिन, एक मांग’ के नारे के साथ सभाओं और विरोध-प्रदर्शनों का आयोजन किया जाएगा। इन सभाओं में शामिल होने वाले लोग जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों-युवाओं की मांगों को पढ़ेंगे और पुलिस कार्रवाई में घायल हुए छात्रों, अभिभावकों के समर्थन में एकजुटता दिखाएंगे।

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक नहीं छोड़ेंगे जंतर-मंतर

सीजेपी ने गुरुवार को घोषणा की कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर-मंतर पर उसका विरोध-प्रदर्शन जारी रहेगा। पार्टी ने पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने संबंधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा का स्वागत किया, लेकिन इसे पर्याप्त नहीं बताया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि सरकार ने अब तक पेपर लीक से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि छात्र और अभिभावक जानना चाहते हैं कि बार-बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है।

ये भी पढ़ें:जैसे बॉर्डर पर BSF है; किरण बेदी ने CJP जैसे आंदोलन के लिए क्या आइडिया दिया

केंद्रीय नेतृत्व की ओर बढ़ रहा आक्रोश

सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि प्रदर्शन के शुरुआत से अब तक सीजेपी और छात्रों की मांग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की है। इस फैसले में हो रही देरी के कारण हर दिन के साथ नाराजगी बढ़ती जा रही है और छात्रों का आक्रोश अब केंद्रीय नेतृत्व की ओर बढ़ने लगा है।

प्रदर्शनकारियों से शांति बनाने की अपील

सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि उन्होंने सोनम वांगचुक से बात की है। वांगचुक ने इस बात पर जोर दिया कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण बना रहना चाहिए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अपील की कि वे विरोध का सही तरीका अपनाएं।

ये भी पढ़ें:सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म, सरकार की तरफ से क्या मिला आश्वासन

दिल्ली के बाद कोलकाता में करेगी रैली

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन के बाद कोलकाता में रैली करने की योजना बनाई है। संगठन ने शुक्रवार को शहर में रैली करने की अनुमति के लिए कोलकाता पुलिस को पत्र लिखा है। पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की कि 19 और 21 जुलाई को देदीप्या गंगोपाध्याय नाम के एक व्यक्ति ने ईमेल भेजकर मार्च आयोजित करने की अनुमति मांगी।

ये भी पढ़ें:मोदी जी आपका शुक्रिया, CJI को भी धन्यवाद; अभिजीत दीपके ने गिनाईं वजहें- VIDEO
Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

और पढ़ें
CJP Protest Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें। CJP Sansad March LIVE देखें और पाएं पल-पल की ताज़ा खबरें।