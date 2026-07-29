समझौते की सभी शर्तों का पालन करे सरकार नहीं तो...; CJP ने दे डाली खुली चेतावनी

कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार को खुली चेतावनी दे डाली है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका ने कहा कि सरकार ने अगर समझौते के सभी शर्तों का पालन नहीं किया तो ऐसा आंदोलन देखने को मिलेगा, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। रंका ने कहा कि सरकार हमारी टीम को परेशान करना बंद करें और अपनी बात का सम्मान करे।

कॉकरोच जनता पार्टी ने मंगलवार को देशव्यापी विरोध-प्रदर्शनों के एक नए दौर की चेतावनी दी है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका ने कहा कि अगर वरिष्ठ नेता आइशी घोष के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो सरकार को ऐसा आंदोलन देखने को मिलेगा, जैसा पहले कभी न देखा गया हो। रंका ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि सरकार हमारी टीम को परेशान करना बंद करे और अपनी बात का सम्मान करे। रंका की यह पोस्ट सीजेपी के उन आरोपों के बाद आई है, जिनमें कहा गया है कि केंद्र सरकार के केस वापस लेने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नई एफआईआर नहीं दर्ज करने के वादे के बावजूद उनके वॉलंटियर्स और समर्थकों को गिरफ्तारी और पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। सीजेपी का कहना है कि सरकार ने समझौते का पालन नहीं किया है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आशुतोष रांका ने कहा कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन खत्म करने से पहले 25 जुलाई को सरकार के साथ बातचीत के तीसरे दौर में इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा कि बातचीत के तीसरे दौर में हम इस बात पर सहमत हुए थे कि देश भर में प्रदर्शनकारियों और आयोजकों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर वापस ले ली जाएंगी। साथ ही भविष्य में किसी भी आयोजक या प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी।

हम इंतजार कर रहे हैं रांका के अनुसार, सीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को समझौते का एक ड्राफ्ट सौंपा था और सरकार कानूनी सलाह-मशविरे के बाद मंगलवार तक इस समझौते को लिखित रूप शेयर करने पर सहमत हुई थी। उन्होंने कहा कि हम सरकार द्वारा लिखित समझौता शेयर किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि कैबिनेट के कोई वरिष्ठ मंत्री समझौते का सम्मान करेंगे और एफआईआर वापस ले ली जाएंगी। किसी प्रदर्शनकारी या आयोजक को परेशान नहीं किया जाएगा और भविष्य में कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा।

भरोसा देने के बाद प्रदर्शन रोका हालांकि, रंका ने एक्स पर एक और पोस्ट में आरोप लगाया कि सरकार ने आपसी सहमति का उल्लंघन किया है। उन्होंने दावा किया कि बिहार और पश्चिम बंगाल में सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली और अन्य राज्यों में भी वॉलंटियर्स को हिरासत में लिया जा रहा है या परेशान किया जा रहा है। नड्डा और जितेंद्र सिंह को टैग करते हुए रंका ने सभी एफआईआर तुरंत वापस लेने, गिरफ्तार छात्रों को रिहा करने और इस बात का भरोसा दिलाने की मांग की कि दिल्ली पुलिस, केंद्रीय एजेंसियों या बीजेपी शासित या बीजेपी समर्थित राज्यों की पुलिस भविष्य में कोई मामला दर्ज नहीं करेगी। सीजेपी ने कहा कि अगर लिखित समझौता शेयर नहीं किया गया और विरोध प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार लोगों को रिहा नहीं किया गया तो वह अपना आंदोलन फिर से शुरू करेगी। सीजेपी का कहना है कि सरकार द्वारा उनकी मुख्य मांगें मान लेने और तय समयसीमा के भीतर बाकी वादों को पूरा करने का भरोसा देने के बाद उन्होंने अपना विरोध-प्रदर्शन रोक दिया था।

सीजेपी ने पोर्टल लॉन्च किए सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने घोषणा की कि सीजेपी एक देशव्यापी कानूनी सहायता पोर्टल लॉन्च करेगा जो छात्रों को स्वयंसेवक वकीलों से जोड़ेगा। विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कथित ज्यादतियों से जुड़े वीडियो, तस्वीरें और बयान इकट्ठा करने के लिए 'साक्षी' नाम का एक और प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है। दास ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को पीटने के इरादे से आए पुलिस अधिकारियों और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। अगर लोगों के पास वीडियो या तस्वीरें हैं तो उन्हें पोर्टल पर अपलोड करना चाहिए। हमारी कानूनी टीम इस मामले को आगे बढ़ाएगी।

बिहार में हत्या के प्रयास के आरोप लगाए गए वहीं, सीजेपी की प्रवक्ता रत्ना सिंह ने आरोप लगाया कि असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को पहले से ही कानूनी मदद मिल रही थी। उन्होंने दावा किया कि कोलकाता में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि कुछ प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त प्रावधान लागू किए जाने की संभावना थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बिहार में हत्या के प्रयास के आरोप लगाए गए थे और विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में लगभग 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।