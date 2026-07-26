Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पंजाब पेपर लीक पर CJP खामोश; BJP नेता ने उठाया सवाल

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, पेपर लीक पर जवाबदेही हर जगह होनी चाहिए। उन्होंने पंजाब पेपर लीक पर आम आदमी पार्टी और सीजेपी की खामोशी पर सवाल उठाए हैं। 

पंजाब पेपर लीक पर CJP खामोश; BJP नेता ने उठाया सवाल
New Delhi: Cockroach Janta Party (CJP) Spokespersons Saurav Das and Ashutosh Ranka, with supporters, celebrate after Union Education Minister Dharmendra Pradhan resigned and took responsibility for the NEET paper leak, at Jantar Mantar in New Delhi, Saturday, July 25, 2026. (PTI Photo/Arun Sharma)(PTI07_25_2026_000533A)

केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने जवाबदेही को लेकर कई अहम सवाल उठाए है। उन्होंने पंजाब में पेपर लीक की घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि जवाबदेही सबकी होनी चाहिए। उन्होंने इस मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की चुप्पी पर भी सवाल उठाया।

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए मनोज तिवारी ने कहा, हमने देखा है कि देश भर के छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कितना भरोसा करते हैं। प्रधानमंत्री के लिए देश के नागरिकों की संतुष्टि और छात्रों का कल्याण सबसे जरूरी है। विरोध प्रदर्शन भी खत्म हो गया है, लेकिन, इस घटना के ठीक बाद जवाबदेही को लेकर एक अहम बात सामने आई है। भारत सरकार ने बहुत बड़ा दिल दिखाया। देश भर के छात्र, युवा और किसान सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और हम भी इसमें उनके साथ हैं। फिर भी, अब पंजाब में पेपर लीक की घटना हुई है, और जब मनीष सिसोदिया से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इस पर कोई भी टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें पंजाब में न्याय की मांग कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज होते हुए देखा गया है।

उन्होंने कहा, हमने यह भी देखा कि जब इस मुद्दे पर सीजेपी से पूछा गया तो वे खामोश रहे। मेरा मानना ​​है कि इस देश में जवाबदेही सभी के लिए समान होनी चाहिए, और पंजाब मामले में भी न्याय मिलना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान छात्र आंदोलनों से निकले नेता हैं, और जब ऐसी स्थिति पैदा हुई थी, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। दूसरों ने ऐसा क्यों नहीं किया?

ये भी पढ़ें:लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं; CJP का प्रोटेस्ट खत्म होने पर क्या बोले अन्ना हजारे

दिल्ली के मंत्री ने भी की जवाबदेही तय करने की मांग

इससे पहले दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को पंजाब सरकार से राज्य में कथित पेपर लीक मामलों के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जवाबदेही तय करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर किसी राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की गोपनीयता बार-बार भंग होती है, तो निष्पक्ष जांच कराना और राजनीतिक जवाबदेही तय करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में कई परीक्षाओं में गड़बड़ी के बावजूद अब तक कोई स्पष्ट जवाबदेही तय नहीं की गई है।

ये भी पढ़ें:धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी, कैसे CJP का एक अल्टीमेटम पड़ा भारी

अरविंद केजरीवाल पर लगाया छात्रों को उकसाने का आरोप

सिरसा ने आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में छात्र आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और केंद्र सरकार पर लगातार सवाल उठाते हैं। दिल्ली में छात्रों को विरोध प्रदर्शन के लिए उकसाया जाता है और इसका राजनीतिक इस्तेमाल होता है। लेकिन जब पंजाब में एक के बाद एक पेपर लीक के मामले सामने आते हैं, तो यही नेता पूरी तरह चुप्पी साध लेते हैं। अगर छात्रों के भविष्य की सही में चिंता है, तो यह केवल दिल्ली तक सीमित नहीं होनी चाहिए।

ये भी पढ़ें:धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा दिल दिखाया है; इस्तीफे के बाद बोले अभिजीत दीपके के पिता

वार्ता से इनपुट

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Cockroach Janta Party
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें। CJP Sansad March LIVE देखें और पाएं पल-पल की ताज़ा खबरें।