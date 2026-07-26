पंजाब पेपर लीक पर CJP खामोश; BJP नेता ने उठाया सवाल
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, पेपर लीक पर जवाबदेही हर जगह होनी चाहिए। उन्होंने पंजाब पेपर लीक पर आम आदमी पार्टी और सीजेपी की खामोशी पर सवाल उठाए हैं।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने जवाबदेही को लेकर कई अहम सवाल उठाए है। उन्होंने पंजाब में पेपर लीक की घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि जवाबदेही सबकी होनी चाहिए। उन्होंने इस मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की चुप्पी पर भी सवाल उठाया।
न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए मनोज तिवारी ने कहा, हमने देखा है कि देश भर के छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कितना भरोसा करते हैं। प्रधानमंत्री के लिए देश के नागरिकों की संतुष्टि और छात्रों का कल्याण सबसे जरूरी है। विरोध प्रदर्शन भी खत्म हो गया है, लेकिन, इस घटना के ठीक बाद जवाबदेही को लेकर एक अहम बात सामने आई है। भारत सरकार ने बहुत बड़ा दिल दिखाया। देश भर के छात्र, युवा और किसान सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और हम भी इसमें उनके साथ हैं। फिर भी, अब पंजाब में पेपर लीक की घटना हुई है, और जब मनीष सिसोदिया से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इस पर कोई भी टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें पंजाब में न्याय की मांग कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज होते हुए देखा गया है।
उन्होंने कहा, हमने यह भी देखा कि जब इस मुद्दे पर सीजेपी से पूछा गया तो वे खामोश रहे। मेरा मानना है कि इस देश में जवाबदेही सभी के लिए समान होनी चाहिए, और पंजाब मामले में भी न्याय मिलना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान छात्र आंदोलनों से निकले नेता हैं, और जब ऐसी स्थिति पैदा हुई थी, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। दूसरों ने ऐसा क्यों नहीं किया?
दिल्ली के मंत्री ने भी की जवाबदेही तय करने की मांग
इससे पहले दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को पंजाब सरकार से राज्य में कथित पेपर लीक मामलों के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जवाबदेही तय करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर किसी राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की गोपनीयता बार-बार भंग होती है, तो निष्पक्ष जांच कराना और राजनीतिक जवाबदेही तय करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में कई परीक्षाओं में गड़बड़ी के बावजूद अब तक कोई स्पष्ट जवाबदेही तय नहीं की गई है।
अरविंद केजरीवाल पर लगाया छात्रों को उकसाने का आरोप
सिरसा ने आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में छात्र आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और केंद्र सरकार पर लगातार सवाल उठाते हैं। दिल्ली में छात्रों को विरोध प्रदर्शन के लिए उकसाया जाता है और इसका राजनीतिक इस्तेमाल होता है। लेकिन जब पंजाब में एक के बाद एक पेपर लीक के मामले सामने आते हैं, तो यही नेता पूरी तरह चुप्पी साध लेते हैं। अगर छात्रों के भविष्य की सही में चिंता है, तो यह केवल दिल्ली तक सीमित नहीं होनी चाहिए।
वार्ता से इनपुट
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अदिति शर्मा
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