सौरभ दास ने कबूला, योगेश शर्मा उनका ही नाम; लेकिन ये एक सीक्रेट था
कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास के पासपोर्ट, नागरिकता और असली नाम को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। इस बीच अब उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि योगेश शर्मा उनका ही नाम है।
कॉकरोच जनता पार्टी के सह संयोजक सौरभ दास की नागरिकता, जन्म तिथि और नाम को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। मद्रास हाई कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि सौरभ दास का असली नाम योगेश शर्मा है और उनका पारिवारिक मूल नेपाल से जुड़ा है। इसमें ये भी दावा किया गया कि सौरभ दास ने अपनी पहचान और नेपाली मूल से जुड़े तथ्य छिपाकर धोखे से भारत में आधार कार्ड और पासपोर्ट बनवाया है। मामला बढ़ने के बाद अब उनके असली नाम, पहचान और नागरिकता को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में सौरभ दास ने खूद कबूल किया है कि उनका नाम योगेश शर्मा भी है लेकिन ये एक सीक्रेट था। उन्होंने बताया कि उन्हें जन्म के समय ये नाम दिया गया था और उनकी कुंडली में ये नाम लिखा हुआ है। उन्होंने बताया कि मेरी मां भी हैरान थी कि ये बात लोगों को कैसे पता चली।
इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मुझे इस बारे में नहीं पता था, इसलिए मैंने अपनी मां से पूछा। उन्होंने कहा कि ये हिन्दू नाम है जो जन्म के समय दिया गया था। ये कुंडली में सीक्रेट नाम के तौर पर लिखा गया था जो किसी को बताया नहीं जाता। उन्होंने सोनिया गांधी का उदाहरण देते हुए कहा, सोनिया गांधी ने भी अपनी किताब में अपने क्रिश्चन नाम के बारे में बताया है जो उन्हें जन्म के समय दिया गया था। लेकिन उनका ऑफिशियल नाम सोनिया गांधी ही रहा। हिन्दुओं में भी ऐसा होता है।
उन्होंने आरोप लगाया कि ये पूरा बवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि मैं कॉकरोच जनता पार्टी के अभियान का हिस्सा हूं। उन्होंने कहा, वे लोग इस अभियान से डर गए हैं और चाहते हैं कि मैं उनके मैदान में खेलूं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मेरी पर्सनल लाइफ पर्सनल ही रहेगी।
23 अक्टूबर को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोके जाने पर बाद गहराया विवाद
30 अक्टूबर को मद्रास हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल होने के बाद ये विवाद तब और गहरा गया था जब 23 अक्टूबर को सौरभ दास को दिल्ली एयरपोर्ट पर लंदन जाने से रोक दिया गया। वे ऑक्सफोर्ड यूनियन, कैंम्ब्रिज समेत कई यूनिवर्सिटी में कॉकरोच अभियान के बारे में बात करने जा रहे थे। सौरभ दास ने इस तरह उन्हें रोके जाने पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि मद्रास हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर होने के करीब एक महीने बाद औऱ उनकी लंदन वाली फ्लाइट से करीब 5 घंटे पहले उन्हें शो कॉज नोटिस भेजा गया ताकी वे कोर्ट ना जा सके। उन्हें 7 दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया और तब तक पासपोर्ट का इस्तेमाल ना करने की भी सलाह दी गई। सौरभ दास ने आरोप लगाया था कि ये सब केवल इसलिए किया ताकी में देश से बाहर जाकर कॉकरोच अभियान के बारे में बात ना कर सकूं।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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