मुझे लंदन जाने से रोका गया... CJP के सौरभ दास का दावा, दिल्ली एयरपोर्ट पर क्या हुआ?
कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नेता सौरभ दास का दावा है कि उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर लंदन जाने से रोक दिया गया है। सौरभ दास ने कहा कि उनकी योजना लंदन जाने की थी।
कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरभ दास ने सोमवार को दावा किया है कि उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर लंदन जाने से रोक दिया गया। उनका कहना था कि वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भाषण देने जा रहे थे। इमिग्रेशन अधिकारियों ने बताया कि उनका पासपोर्ट 'फ्लैग' कर दिया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने मामले की जानकारी होने से इनकार किया है। बीते अक्टूबर में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की मनाही के बावजूद वहां जाने के कारण सौरभ को अरेस्ट किया गया था। वह जमानत पर बाहर हैं।
दिल्ली एयरपोर्ट पर रोके जाने का दावा, लंदन जाने का था प्लान
सौरभ दास ने एक्स पर लिखा- मुझे कायर मोदी सरकार ने दिल्ली एयरपोर्ट पर लंदन जाने से रोक दिया। मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर देने के लिए जाना था। सौरभ दास ने यह भी दावा किया कि उनको इमिग्रेशन काउंटर पर जानकारी दी गई कि उनके पासपोर्ट को 'फ्लैग' यानी चिह्नित कर दिया गया है। सौरभ दास ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर के भी दर्द साझा किया है।
पासपोर्ट 'फ्लैग' करने का दावा
सौरभ दास ने इंस्टाग्राम पर अपने वीडियो में कहा कि मेरी लंदन के लिए रात 1:00 बजे फ्लाइट थी। मैं लंदन जा रहा था क्योंकि प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की छात्र यूनियन ने मुझे एक लेक्चर के लिए आमंत्रित किया था। मैं जैसे ही इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचा, मुझे बताया गया कि सरकार ने मुझे देश से बाहर जाने से रोकने के लिए मेरे पासपोर्ट को 'फ्लैग' कर दिया है। सीजेपी ने भी दावा किया कि सौरभ दास को दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया है।
पुलिस बोली- उसे इसकी जानकारी नहीं
सीजेपी ने आगे यह भी बताया कि सौरभ दास को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 'ऑक्सफोर्ड यूनियन' को संबोधित करने के लिए बुलाया था। सीजेपी ने एक्स पर कहा- कायर सरकार शिक्षित आवाजों से इतनी डरती है कि वह उन लोगों को रोकने के स्तर तक गिर गई है जो भारत की आवाज को दुनिया तक पहुंचाते हैं। वहीं इन दावों पर दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि पुलिस को इस घटना की जानकारी नहीं है। इसमें इमिग्रेशन अधिकारी ही शामिल हैं।
अभिजीत दीपके भी बिफरे
दावा है कि ऑक्सफोर्ड यूनियन ने 1 दिसंबर को सीजेपी पर एक पैनल डिस्कशन आयोजित किया है। इसमें लैक्चर के लिए सौरभ दास को बुलाए जाने की बात कही जा रही है। अभिजीत दीपके ने भी दास की पोस्ट को शेयर करते हुए कथित कदम की आलोचना की। उन्होंने कहा- सौरभ को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए बुलाया गया था। लेकिन सत्ता में बैठे किसी व्यक्ति को यह निमंत्रण पसंद नहीं आया।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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