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प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके, संपत्तियों को पहुंचाया नुकसान; चश्मदीदों ने क्या बताया

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सीजेपी के संसद चलो मार्च के दौरान के हालात बताते हुए चश्मदीदों ने बताा कि प्रदर्शनकारी पुलिस पर पत्थर फेंक रहे थे। संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया। ऐसे में पुलिस चुपचाप कैसे खड़ी रह सकती थी। 

प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके, संपत्तियों को पहुंचाया नुकसान; चश्मदीदों ने क्या बताया

कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च के दौरान भारी हंगामा हुआ। एक तरफ प्रदर्शनकारी पुलिस पर बेवजह लाठीचार्ज और हिंसा करने का आरोप लगा रहे हैं तो पुलिस इन दावों को खारिज कर रही है। पुलिस का दावा है कि प्रदर्शनकारियों ने हिंसा की थी जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। प्रद्शनकारियों की ओर पत्थरबाजी की बात भी कही जा रही है। इस बीच चश्मदीदों ने भी जो प्रदर्शन को लेकर हैरान कर देने वाली बाते बताई हैं। प्रदर्शन के दौरान जनपथ के पास मौजूद एक टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि प्रदर्शनकारी पत्थर फेंक रहे थे, संपत्तियों को नुकसान भी पहुंचाया गया और पुलिसकर्मी को भी निशाना बनाया।

न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदर्शनकारी पत्थर फेंक रहे थे जिससे दिल्ली पुलिसक्मी घायल हो गए। ऐसे में वह चुपचाप कैसे खड़े रह सकते थे। उन्होंने बताया कि मामला बढ़ता देख मैं उस जगह से हट गया। वहीं जनपथ के पास एक फ्यूल स्टेशन के मैनेजर ने बताया कि पुलिसकर्मी एक तरफ भाग रहे थे और प्रदर्शनकारी उनका पीछा कर रहे थे। इन सब में पेट्रोल स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा। इससे पहले सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और तस्वीरें वायरल हुए थे जिनमें प्रदर्शनकारी पत्थर फेंकते नजर आए। इसके अलावा सड़कों पर भी पत्थर बिखरे नजर आए थे। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारी ट्रक में पत्थर भरकर लाए थे। उधर प्रदर्शनकारियों का दावा है कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण ही था। सीजेपी ने ये भी दावा किया कि प्रदर्शनकारियों ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया था। जबकि दिल्ली पुलिस ने इन दावों को खारिज कर दिया है।

पैलेट गन के दावे को बताया गलत

पुलिस ने कहा, ऐसी खबरें कि पुलिस बल शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी तरह से झूठी और भ्रामक हैं। पुलिस ने लोगों से फर्जी जानकारी शेयर न करने का आग्रह किया और जनता को सोशल मीडिया पर जानकारी पोस्ट करने या आगे बढ़ाने से पहले तथ्यों को सत्यापित करने की सलाह दी। पुलिस ने कहा, अफवाहें या गलत सूचना फैलाते हुए पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सोशल मीडिया पर एक अन्य पोस्ट में एक शख्स ने दावा किया कि त्वरित कार्रवाई बल (आरएपी) ने प्रदर्शनकारियों पर 'स्टन गन' (बिजली का झटका देकर हमलावर को अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर देता है ) का इस्तेमाल किया। पुलिस ने इस दावे को भी खारिज कर दिया। पुलिस ने कहा, ऐसी खबरें कि आरएएफ ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इलेक्ट्रिक स्टन गन का इस्तेमाल किया, पूरी तरह से झूठी और भ्रामक हैं। दिल्ली पुलिस ने यह भी साफ किया कॉजपा के विरोध प्रदर्शन के दौरान या उसके बाद कोई जान हानि नहीं हुई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर किए जा रहे इस तरह के दावों को खारिज किया।

118 पुलिस कर्मी घायल

सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार सुबह आठ बजे तक 186 घायलों को राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल के आपातकालीन विभाग में लाया गया। उनमें से 89 पुलिसकर्मी थे। पुलिस ने बताया कि 118 पुलिस कर्मी जख्मी हुए हैं।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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