संसद में वांगचुक का मुद्दा उठाएगा विपक्ष, जमावड़े पर पुलिस भी मुस्तैद; सुरक्षा कड़ी
दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली पुलिस ने वहां कड़ी निगरानी रखी है। विपक्ष ने मानसून सत्र में इन मुद्दों को सरकार के समक्ष मजबूती से उठाने की रणनीति बनाई है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
राहुल मानव, नई दिल्ली
दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस विरोध प्रदर्शन में जंतर मंतर के दोनों तरफ से प्रवेश और आने जाने के रस्ते पर पुलिस ने सख्त पहरा लगा दिया है। वहीं विपक्षी सांसदों ने संसद में सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से उठाए जाने और नीट परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय करने जैसे मुद्दों को उठाने की रणनीति बनाई है। विपक्षी सांसदों ने जंतर-मंतर पर अपने संबोधनों में बताया।
संसद में मुद्दे उठाने का ऐलान
समाजवादी पार्टी (सपा) की सांसद प्रिया सरोज भी रविवार को एक अन्य महिला सांसद के साथ जंतर-मंतर पर पहुंची। प्रिया सरोज ने मंच से कहा कि युवाओं के इस विरोध प्रदर्शन का हम समर्थन कर रहे हैं। आप सभी डटे रहिए। हम सभी सांसद इन मुद्दों को संसद में मजबूती से उठाएंगे। केंद्र सरकार को देश की परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय करने और सभी अन्य मांगों को लेकर अपना जवाब देना ही होगा।
एक जगह जमा नहीं रहने की अपील
वहीं दिल्ली पुलिस ने संसद कूच के ऐलान को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस ने जंतर-मंतर पर निगरानी बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस ने शाम 6:30 बजे के बाद जंतर-मंतर के दोनों तरफ सड़क पर मौजूद रहने वाले लोगों को अपील करते हुए कहा कि डीएस की धारा लगने के कारण वह एक जगह पर जमा ना रहें।
पुलिस नहीं देगी प्रदर्शन को मंजूरी
वहीं पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस सूत्रों ने बताया कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली जिले में किसी को भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी।
पुलिस की एडवाइजरी
दिल्ली पुलिस ने संसद के मानसून सत्र और सीजेपी के संसद मार्च से पहले एक एडवाइजरी जारी कर संसद परिसर के आसपास पाबंदियों को लेकर आगाह किया है। सूत्रों ने बताया कि नई दिल्ली जिले में भी पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है।
सघन चेकिंग, अतिरिक्त जवान किए तैनात
प्रमुख प्रवेश स्थलों पर वाहनों की सघन जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा को बढ़ाते हुए अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि संसद सत्र के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। नई दिल्ली जिले में प्रवेश करने वाले हर वाहन की गहन जांच की जा रही है।
मल्टी लेयर बैरिकेडिंग
पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, संसद मार्च के ऐलान को देखते हुए कई प्रवेश स्थलों को मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की गई है। तोड़फोड़ रोधी जांच कड़ी कर दी गई है। अधिकारियों को 24 घंटे गश्त के आदेश दिए गए हैं। नई दिल्ली, मध्य दिल्ली और उत्तरी दिल्ली के कुछ हिस्सों को हाई सुरक्षा जोन में बदला गया है।
कैमरों से निगेहबानी, QRT, रिजर्व फोर्स भी तैयार
सूत्रों ने बताया कि जंतर-मंतर, संसद मार्ग, सेंट्रल विस्टा, कनॉट प्लेस, शंकर चौक और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए क्विक रिएक्शन टीमें (QRT) भी तैनात की गई हैं। अतिरिक्त पिकेट लगाए गए हैं। रिजर्व बलों को तैयार रखा गया है। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी निगरानी भी बढ़ा दी गई है।
(पीटीआई-भाषा के इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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