Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

संसद में वांगचुक का मुद्दा उठाएगा विपक्ष, जमावड़े पर पुलिस भी मुस्तैद; सुरक्षा कड़ी

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली पुलिस ने वहां कड़ी निगरानी रखी है। विपक्ष ने मानसून सत्र में इन मुद्दों को सरकार के समक्ष मजबूती से उठाने की रणनीति बनाई है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

संसद में वांगचुक का मुद्दा उठाएगा विपक्ष, जमावड़े पर पुलिस भी मुस्तैद; सुरक्षा कड़ी

राहुल मानव, नई दिल्ली

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस विरोध प्रदर्शन में जंतर मंतर के दोनों तरफ से प्रवेश और आने जाने के रस्ते पर पुलिस ने सख्त पहरा लगा दिया है। वहीं विपक्षी सांसदों ने संसद में सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से उठाए जाने और नीट परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय करने जैसे मुद्दों को उठाने की रणनीति बनाई है। विपक्षी सांसदों ने जंतर-मंतर पर अपने संबोधनों में बताया।

संसद में मुद्दे उठाने का ऐलान

समाजवादी पार्टी (सपा) की सांसद प्रिया सरोज भी रविवार को एक अन्य महिला सांसद के साथ जंतर-मंतर पर पहुंची। प्रिया सरोज ने मंच से कहा कि युवाओं के इस विरोध प्रदर्शन का हम समर्थन कर रहे हैं। आप सभी डटे रहिए। हम सभी सांसद इन मुद्दों को संसद में मजबूती से उठाएंगे। केंद्र सरकार को देश की परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय करने और सभी अन्य मांगों को लेकर अपना जवाब देना ही होगा।

एक जगह जमा नहीं रहने की अपील

वहीं दिल्ली पुलिस ने संसद कूच के ऐलान को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस ने जंतर-मंतर पर निगरानी बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस ने शाम 6:30 बजे के बाद जंतर-मंतर के दोनों तरफ सड़क पर मौजूद रहने वाले लोगों को अपील करते हुए कहा कि डीएस की धारा लगने के कारण वह एक जगह पर जमा ना रहें।

पुलिस नहीं देगी प्रदर्शन को मंजूरी

वहीं पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस सूत्रों ने बताया कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली जिले में किसी को भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी।

पुलिस की एडवाइजरी

दिल्ली पुलिस ने संसद के मानसून सत्र और सीजेपी के संसद मार्च से पहले एक एडवाइजरी जारी कर संसद परिसर के आसपास पाबंदियों को लेकर आगाह किया है। सूत्रों ने बताया कि नई दिल्ली जिले में भी पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है।

ये भी पढ़ें:मजबूत बैरिकेडिंग, 24 घंटे सख्त निगरानी; संसद मार्च से पहले पुलिस की क्या तैयारी

सघन चेकिंग, अतिरिक्त जवान किए तैनात

प्रमुख प्रवेश स्थलों पर वाहनों की सघन जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा को बढ़ाते हुए अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि संसद सत्र के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। नई दिल्ली जिले में प्रवेश करने वाले हर वाहन की गहन जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें:सोनम वांगचुक को अस्पताल से शिफ्ट किया तो जान का खतरा? सूत्रों ने जताई आशंका

मल्टी लेयर बैरिकेडिंग

पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, संसद मार्च के ऐलान को देखते हुए कई प्रवेश स्थलों को मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की गई है। तोड़फोड़ रोधी जांच कड़ी कर दी गई है। अधिकारियों को 24 घंटे गश्त के आदेश दिए गए हैं। नई दिल्ली, मध्य दिल्ली और उत्तरी दिल्ली के कुछ हिस्सों को हाई सुरक्षा जोन में बदला गया है।

ये भी पढ़ें:‘चलो संसद’ को लेकर दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी, इन रास्तों पर रहेगी पाबंदी

कैमरों से निगेहबानी, QRT, रिजर्व फोर्स भी तैयार

सूत्रों ने बताया कि जंतर-मंतर, संसद मार्ग, सेंट्रल विस्टा, कनॉट प्लेस, शंकर चौक और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए क्विक रिएक्शन टीमें (QRT) भी तैनात की गई हैं। अतिरिक्त पिकेट लगाए गए हैं। रिजर्व बलों को तैयार रखा गया है। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी निगरानी भी बढ़ा दी गई है।

(पीटीआई-भाषा के इनपुट के साथ)

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today Delhi News In Hindi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।