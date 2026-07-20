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CJP Sansad March LIVE : सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके का 'चलो संसद' मार्च, दिल्ली पुलिस अलर्ट

CJP Sansad March Live : सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके, दिल्ली पुलिस, जंतर-मंतर प्रदर्शन, संसद मार्च, ट्रैफिक डायवर्जन, सुरक्षा व्यवस्था और हर बड़ी अपडेट पढ़ें।

CJP Sansad March LIVE : सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके का 'चलो संसद' मार्च, दिल्ली पुलिस अलर्ट

CJP Sansad March Live

Praveen Sharma| लाइव हिन्दुस्तान |
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CJP Sansad March Live : राजधानी दिल्ली में आज से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन सड़क से लेकर संसद तक भारी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रस्तावित ‘संसद मार्च’ के ऐलान के चलते सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के प्रस्तावित 'चलो संसद' मार्च से पहले नई दिल्ली जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। सीजेपी नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और प्रभावित छात्रों को न्याय देने की मांग को लेकर 20 जून से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। इस बीच सीजेपी ने संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन सोमवार को संसद तक 'संसद चलो' मार्च का आह्वान किया है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके की रातभर धरनास्थल पर डटे रहने की अपील के बाद रविवार को ही बड़ी संख्या में लोग जंतर-मंतर पर पहुंच गए और सोमवार को प्रस्तावित 'संसद चलो' मार्च से पहले वहां बैनर लगाकर नारेबाजी की।

जंतर-मंतर बना छावनी, भारी पुलिस बल तैनात

सीजेपी के संसद मार्च को रोकने के लिए सोमवार सुबह से ही जंतर-मंतर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के साथ ही भारी संख्या में अर्द्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है।

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मॉनसून सत्र से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने संसद भवन में अभ्यास किया

संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को संसद भवन परिसर में तैनात सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर अभ्यास किया। सेंट्रल दिल्ली में स्थित संसद भवन परिसर की सुरक्षा सीआईएसएफ के साथ दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, एनएसजी, एनडीआरएफ और संसद के सुरक्षाकर्मी करते हैं। सीआईएसएफ के महानिदेशक प्रवीर रंजन ने संसद भवन का दौरा कर मॉनसून सत्र के लिए सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा।

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20 हजार से ज्यादा लोगों के जंतर-मंतर पहुंचने का दावा

सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने रविवार रात को दावा किया कि 'संसद मार्च' के तय कार्यक्रम से पहले ही लगभग 20,000 लोग जंतर-मंतर और उसके आसपास मौजूद हैं। दास ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "जंतर-मंतर और उसके आसपास 20,000 लोग मौजूद हैं और अभी 20 जुलाई भी नहीं आई है। धर्मेंद्र प्रधान, अब आपकी जवाबदेही का समय आ गया है।"

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नई दिल्ली जिले में धारा 163 लागू

संसद के मानसून सत्र और कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के सोमवार को प्रस्तावित 'चलो संसद' मार्च से पहले नयी दिल्ली जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गयी। वहीं दिल्ली पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी।

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सोनम वांगचुक ने संसद मार्च को बताया दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन

संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले रविवार को सामाजिक सोनम वांगचुक ने 20 जुलाई को संसद तक प्रस्तावित मार्च को देश का ‘दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन’ बताया।

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अभिजीत दीपके ने जताई पुलिस कार्रवाई की आशंका

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने रविवार को अपने समर्थकों से सोमवार को प्रस्तावित 'संसद चलो' मार्च से पहले बड़ी संख्या में जंतर-मंतर पर एकत्र होने की अपील की। ​​उन्होंने दावा किया कि इस विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई हो सकती है।

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