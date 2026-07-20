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‘कॉकरोच’ पर टूट पड़ी दिल्ली पुलिस की लाठी, जंतर-मंतर पर पीटे गए प्रदर्शनकारी

By Sudhir Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कॉकरोच जनता पार्टी की अपील पर जंतर-मंतर से संसद मार्च की कोशिश की गई। पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। लेकिन जब वे नहीं माने तो लाठीचार्ज किया गया।

‘कॉकरोच’ पर टूट पड़ी दिल्ली पुलिस की लाठी, जंतर-मंतर पर पीटे गए प्रदर्शनकारी

आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की अपील पर सोमवार को संसद मार्च के दौरान जमकर हंगामा हुआ। जंतर-मंतर पर जुटे हजारों प्रदर्शनकारियों ने पुलिस का घेरा तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो बवाल हो गया। सुरक्षाकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को पहले तो आगे बढ़ने से रोकने की पूरी कोशिश की और जब वे नहीं माने तो लाठीचार्ज किया गया।

सुबह से ही बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी नई दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर एकत्रित हो चुके थे। जंतर-मंतर पर जुटे हजारों प्रदर्शनकारी भी रातभर नारेबाजी करते हुए सुबह होने का इंतजार करते रहे। अंधेरा छटने से पहले ही बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों ने जंतर-मंतर की घेराबंदी कर दी। डीसीपी नई दिल्ली सचिन शर्मा ने मौके पर जाकर सीजेपी के प्रवक्ताओं से बातचीत की और उनसे कानून का पालन करने की अपील की।

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सुबह करीब 10 बजे तक भीड़ अनियंत्रित होने लगी। प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर से आगे निकलने की कोशिश करने लगे। रोकने पर धक्का-मुक्की शुरू हो गई। बाद में अचानक माहौल तनावपूर्ण हो गया और सुरक्षाकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इस बीच मौका देखकर कई प्रदर्शनकारी आगे भी बढ़ने में कामयाब हो गए। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके पार्लियामेंट स्ट्रीट तक पहुंचने में कामयाब रहे।

5000 से अधिक पुलिसकर्मियों का घेरा

पुलिस ने दर्जनों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। 5000 से अधिक संख्या में तैनात पुलिसकर्मियों ने संसद की ओर जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया है। जगह-जगह बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है और पांच या इससे अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कानून तोड़कर मार्च निकालने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

दिल्ली पुलिस का बल प्रयोग से इनकार

इस बीच दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि प्रदर्शनकारियों पर बल का प्रयोग नहीं किया गया है। पुलिस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, 'मीडिया के कुछ हिस्से में जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस की ओर से हिंसा/हिरासत में लेने का दावा किया है। यह सूचना दी जाती है कि इस तरह कि कोई घटना नहीं हुई है, विरोध से पेशेवर तरीके से नियंत्रित किया जा रहा है। सभी से अपील की जाती है कि अफवाहों में ना आएं और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में दिल्ली पुलिस की मदद करें।'

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बातचीत की भी शुरुआत

इस बीच प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच बातचीत की शुरुआत की खबरें आ रही हैं। सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ले जाया गया। दास ने कहा जाते हुए मीडिया से कहा, ‘हम बातचीत (सरकार से) कर रहे हैं।’

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


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