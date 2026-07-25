CJP के मार्च में छात्रों से ज्यादा पुलिसकर्मी हुए घायल, 15 FIR दर्ज
कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च में हुई हिंसा के बाद पुलिस अब तक 15 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इसमें 130 पुलिसकर्मी 65 छात्र घायल हुए थे।
कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च में करीब 130 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। पुलिस सूत्रों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में अब तक 15 एफआईआर दर्ज की है। जानकरी के मुताबिक मार्च के दौरान जंतर-मंतर और उसके आसपास 10 हजार लोग मौजूद थे जबकि हालातों को काबू करने के लिए 3 हजार सुरक्षाबलों की तैनाती की गई थी। इस दौरान 65 छात्र भी घाल हुए। दिल्ली पुलिस विरोध वाली जगह पर आने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान करने के लिए फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) कैमरों का भी इस्तेमाल कर रही है।
पुलिस सूत्रों ने बताया, फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) कैमरों की मदद से दिल्ली पुलिस जंतर-मंतर आने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान कर रही है। पुलिस ने अब तक ऐसे 2,000 से ज्यादा लोगों की पहचान की है जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और जो जंतर-मंतर आए थे। लगातार चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच पुलिस ने जंतर-मंतर और उसके आस-पास सुरक्षा बढ़ा दी है और वहां आने-जाने वाले लोगों पर नजर रख रही है।
20 मार्च को सड़कों पर उतरे थे हजारों लोग
दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 जुलाई को संसद चलो मार्च का आह्वान किया था। स्थिति तब बिगड़ गई जब जब हजारों लोग जंतर-मंतर से संसद की ओर 'संसद चलो' मार्च में शामिल हुए, जिसके बाद बैरिकेड्स लगा दिए गए। पुलिस ने आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। दोनों तरफ के दर्जनों लोग घायल हुए। इस कार्रवाई से सभी पार्टियों में नाराज़गी फैल गई और जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग का आरोप लगाते हुए कानूनी याचिकाएं दायर की गईं। छात्रों का आरोप था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद पुलिस ने अंधाधुंध लाठीचार्ज किया। लड़कियों के साथ मारपीट की और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। वहीं, पुलिस ने पत्थरबाजी और हिंसा भड़काने के लिए असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार ठहराया।
सीजेपी ने क्या कहा?
इसके अलावा, दिल्ली पुलिस के इस दावे पर कि उन्होंने जंतर-मंतर पर आए आपराधिक बैकग्राउंड वाले 2,000 से ज्यादा लोगों की पहचान की है, 'कॉकरोच जनता पार्टी' के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि वे दिल्ली पुलिस को उन पुलिसकर्मियों की लिस्ट देंगे जिन्होंने कथित तौर पर बच्चों के सिर फोड़े, उन्हें सड़कों पर घसीटा, वॉलंटियर्स की पसलियां तोड़ीं और युवा लड़कियों को थप्पड़ मारे।
इससे पहले 21 जुलाई को, पार्लियामेंट स्ट्रीट और कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशनों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, आर्म्स एक्ट 1959 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाव अधिनियम (PDPP एक्ट) की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई थीं।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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