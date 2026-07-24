भाजपा नेता चाहें तो उन्हें भी मंच दिया जाएगा; CJP बोली- आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होने देंगे
शुक्रवार शाम 6 बजे के आसपास टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी जंतर-मंतर पहुंचे। यहां उन्होंने बताया कि उन्हें आवाज उठाने के लिए संसद से सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन वह आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। उन्होंने मांग की कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। उससे पहले इस पर कोई चर्चा नहीं होगी।
दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में जारी छात्रों के आंदोलन को विपक्षी दलों के नेताओं का जमकर समर्थन मिल रहा है। धरना-प्रदर्शन के जोर पकड़ने के बाद से ही हर रोज किसी ना किसी पार्टी के नेता वहां पहुंच रहे हैं और आंदोलनकारी युवाओं के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं। जिसके चलते इस आंदोलन की छवि सत्ता विरोधी या यूं कहें भाजपा विरोधी बन गई है। ऐसे में लोगों के बीच बनी इस छवि को दूर करने के लिए CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने शुक्रवार को कहा कि वे राजनीतिक दलों को मंच पर जगह जरूर दे रहे हैं लेकिन आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा नेता चाहें तो वे भी आ सकते हैं।
आशुतोष ने कहा, 'उनका आंदोलन किसी विशेष राजनीतिक दल का समर्थन नहीं कर रहा है, ना ही किसी विशेष राजनीतिक पार्टी से उनकी दुश्मनी है। उन्होंने बताया कि ये युवाओं का मंच है और जो भी उन्हें सपोर्ट करने आ रहे हैं वे उन्हें अपना मंच दे रहे हैं, यहां तक कि अगर भाजपा के लोग भी हमारा समर्थन करने आएंगे तो उन्हें भी मंच दिया जाएगा।'
शुक्रवार को शाम को सभास्थल पर मौजूद युवाओं व लोगों को संबोधित करते हुए आशुतोष ने कहा कि भले ही हम सभी पार्टी के नेताओं को मंच दे रहे हैं लेकिन हम आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होने देंगे और किसी भी पार्टी के नेता को केवल पांच मिनट से ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि किसी भी पार्टी के नेता को 10 मिनट से ज्यादा मंच पर नहीं बैठने दिया जाएगा।
अपनी आगे की रणनीति के बारे में भी बताया और कहा कि आने वाले वक्त में उनके द्वारा जीएसटी और महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यहां मौजूद युवाओं व अन्य लोगों में सबसे ज्यादा यूपी, बिहार, हरियाणा और दिल्ली से लोग आए हैं। इस दौरान जब आशुतोष ने उन्हें हाथ उठाने को कहा तो उन्होंने हाथ उठाकर भी बताया। इसके अलावा अन्य प्रदेशों से भी कुछ लोग आए थे।
इस दौरान शाम 6 बजे के आसपास टीएमसी (तृणमूल कांग्रेस) सांसद कल्याण बनर्जी आंदोलनकारी छात्र-छात्राओं को समर्थन देने के लिए जंतर-मंतर पहुंचे। यहां उन्होंने बताया कि उन्हें आवाज उठाने के लिए संसद से सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन वह आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। उन्होंने मांग की कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। उससे पहले इस पर कोई चर्चा नहीं होगी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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