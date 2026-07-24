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भाजपा नेता चाहें तो उन्हें भी मंच दिया जाएगा; CJP बोली- आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होने देंगे

By Sourabh Jain
हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्ली
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शुक्रवार शाम 6 बजे के आसपास टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी जंतर-मंतर पहुंचे। यहां उन्होंने बताया कि उन्हें आवाज उठाने के लिए संसद से सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन वह आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। उन्होंने मांग की कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। उससे पहले इस पर कोई चर्चा नहीं होगी।

भाजपा नेता चाहें तो उन्हें भी मंच दिया जाएगा; CJP नेता बोले- आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होने देंगे
भाजपा नेता चाहें तो उन्हें भी मंच दिया जाएगा; CJP नेता बोले- आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होने देंगे (Photo by Vipin Kumar/Hindustan Times)

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में जारी छात्रों के आंदोलन को विपक्षी दलों के नेताओं का जमकर समर्थन मिल रहा है। धरना-प्रदर्शन के जोर पकड़ने के बाद से ही हर रोज किसी ना किसी पार्टी के नेता वहां पहुंच रहे हैं और आंदोलनकारी युवाओं के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं। जिसके चलते इस आंदोलन की छवि सत्ता विरोधी या यूं कहें भाजपा विरोधी बन गई है। ऐसे में लोगों के बीच बनी इस छवि को दूर करने के लिए CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने शुक्रवार को कहा कि वे राजनीतिक दलों को मंच पर जगह जरूर दे रहे हैं लेकिन आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा नेता चाहें तो वे भी आ सकते हैं।

आशुतोष ने कहा, 'उनका आंदोलन किसी विशेष राजनीतिक दल का समर्थन नहीं कर रहा है, ना ही किसी विशेष राजनीतिक पार्टी से उनकी दुश्मनी है। उन्होंने बताया कि ये युवाओं का मंच है और जो भी उन्हें सपोर्ट करने आ रहे हैं वे उन्हें अपना मंच दे रहे हैं, यहां तक कि अगर भाजपा के लोग भी हमारा समर्थन करने आएंगे तो उन्हें भी मंच दिया जाएगा।'

शुक्रवार को शाम को सभास्थल पर मौजूद युवाओं व लोगों को संबोधित करते हुए आशुतोष ने कहा कि भले ही हम सभी पार्टी के नेताओं को मंच दे रहे हैं लेकिन हम आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होने देंगे और किसी भी पार्टी के नेता को केवल पांच मिनट से ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि किसी भी पार्टी के नेता को 10 मिनट से ज्यादा मंच पर नहीं बैठने दिया जाएगा।

अपनी आगे की रणनीति के बारे में भी बताया और कहा कि आने वाले वक्त में उनके द्वारा जीएसटी और महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यहां मौजूद युवाओं व अन्य लोगों में सबसे ज्यादा यूपी, बिहार, हरियाणा और दिल्ली से लोग आए हैं। इस दौरान जब आशुतोष ने उन्हें हाथ उठाने को कहा तो उन्होंने हाथ उठाकर भी बताया। इसके अलावा अन्य प्रदेशों से भी कुछ लोग आए थे।

इस दौरान शाम 6 बजे के आसपास टीएमसी (तृणमूल कांग्रेस) सांसद कल्याण बनर्जी आंदोलनकारी छात्र-छात्राओं को समर्थन देने के लिए जंतर-मंतर पहुंचे। यहां उन्होंने बताया कि उन्हें आवाज उठाने के लिए संसद से सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन वह आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। उन्होंने मांग की कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। उससे पहले इस पर कोई चर्चा नहीं होगी।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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