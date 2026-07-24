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CJP के नेता आज केंद्र सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, जगह और टाइम भी तय

By Subodh Kumar Mishra
एएनआई, नई दिल्ली
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कॉकरोच जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज केंद्र सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करेगा। सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास के अनुसार, इस बैठक के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया को चुना गया है। यह बातचीत सीजेपी द्वारा आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के आह्वान से पहले हो रही है।

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केंद्र सरकार के साथ बातचीत के लिए कॉकरोच जनता पार्टी तैयार हो गया है। पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर 12:30 बजे केंद्र सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करेगा। सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास के अनुसार, इस बैठक के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया को चुना गया है। यह बातचीत सीजेपी द्वारा आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के आह्वान से पहले हो रही है, जिसमें NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई है।

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आज की बैठक से पहले केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार अपनी प्रतिष्ठा को लेकर अड़ी नहीं है और किसी भी बातचीत के दौरान वे और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा दोनों मौजूद रहेंगे। सिंह ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि हमारे युवा दोस्तों के लिए यह खुला निमंत्रण है कि सरकार आपकी सुविधा के अनुसार, किसी भी समय सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है। बातचीत जेपी नड्डा के ऑफिस या उनके घर पर हो सकती है।

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केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि हम अपनी प्रतिष्ठा या सम्मान को आड़े नहीं आने देंगे। बातचीत के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मैं मौजूद रहेंगे। सिंह ने कहा कि धीरे-धीरे बातचीत के जरिए हम समाधान की ओर बढ़ेंगे। यह छात्रों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे लगातार कदमों की एक कड़ी है। मैं आप सभी से विनम्रतापूर्वक अपील करता हूं कि आएं और बातचीत करें।

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इस बीच, सीजेपी ने कहा कि सरकार शुक्रवार को किसी न्यूट्रल जगह पर बातचीत करने की उनकी मांग मान गई है और उन्होंने अपनी मांगों को आगे बढ़ाने की बात दोहराई। 26 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भी जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और लेह-लद्दाख की एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में अपना लंबा उपवास खत्म कर दिया है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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