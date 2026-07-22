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JP नड्डा ने बातचीत के लिए घर बुलाया, लेकिन CJP ने कर दिया इंकार, आखिर क्यों?

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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CJP rejected JP Nadda invitation: कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के घर पर बातचीत के लिए आए बुलावे को ठुकरा दिया है। आखिर क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जब पहले एक बार जेपी नड्डा के घर पर मुलाकात हो चुकी है, तो इस बार मना क्यों किया। CJP प्रवक्ता सौरव दास ने इस बारे में सब बताया।

JP नड्डा ने बातचीत के लिए घर बुलाया, लेकिन CJP ने कर दिया इंकार, आखिर क्यों?

CJP rejected JP Nadda invitation: कॉकरोच जनता पार्टी और केंद्र सरकार के बीच बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन इस बीच CJP प्रवक्ता सौरव दास की तरफ से खबर सामने आई है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने जेपी नड्डा की तरफ से बातचीत के लिए आए बुलावे को ठुकरा दिया है। इसके बाद सवाल खड़ा हो गया है, आखिर CJP ने ऐसा क्यों किया? आखिर क्यों सीजेपी ने नड्डा के घर जाने से इंकार किया है। हालांकि, इस बीच CJP प्रवक्ता ने इसका विकल्प भी बताया, जानिए क्या।

JP नड्डा के बुलावे को CJP ने ठुकराया, घर जाने से किया इंकार

CJP प्रवक्ता सौरव दास ने मीडिया को बताया कि उनके पास जेपी नड्डा की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव आया था। बोले- "आज सुबह एक बार फिर पुलिस वालों ने हमसे संपर्क किया। बताया कि जेपी नड्डा जी हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं। इसलिए उनके घर बुलाया है।" इसके बाद सौरव ने बताया- “हमने सरासर मना कर दिया है कि हम लोग किसी के घर नहीं जा रहे हैं। हम किसी के ऑफिस नहीं जाएंगे।”

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CJP ने आखिर घर जाने से क्यों किया इंकार?

जेपी नड्डा के बुलावे को ठुकराने की बात बताने के बाद उन्होंने बताया, आखिर CJP द्वारा ऐसा क्यों किया गया। सौरव ने कहा- जनता का दरबार यहां लगा हुआ है। मंत्रियों को जनता के बीच आना चाहिए। अगर उनको बातचीत करनी है, तो बातचीत जंतर-मंतर पर होगी। यानी की CJP ने बातचीत करने से इंकार नहीं किया है। बस बातचीत के लिए तय किए गए स्थान को बदलने की बात कही है।

CJP ने बातचीत के लिए दिया नया विकल्प

इसके बाद सौरव ने विकल्प देते हुए कहा- लेकिन, हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमने सोचा कि अगर उनको डर है कि यहां कोई सुरक्षा से जुड़ी समस्या आएगी, तो इससे कोई न्यूट्रल प्लेस पर जंतर-मंतर के आस-पास मिल सकते हैं। अभी उनसे इस बारे में सुनना बाकी है।

CJP प्रवक्ताओं की हो चुकी है नड्डा से मुलाकात

आपको बताते चलें कि इससे पहले CJP के दो प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरभ दास ने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। नड्डा ने सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उनसे बातचीत की। कॉजपा के प्रतिनिधियों ने उन्हें अपनी मांगों वाला एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी शामिल थी।

नड्डा से मिली निराशा, तो CJP ने फिर शुरू किया आंदोलन

इस पर केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि सरकार का नेतृत्व उनकी मांगों पर आंतरिक चर्चा करेगा और उन्हें इस बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी। लेकिन, अब तक कोई स्थायी समाधान सामने नहीं आया है। CJP ने समाधान न निकलते देख फिर से जंतर-मंतर क घेरकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं सोनम वांगचुक भी दूसरी तरफ भूख हड़ताल को जारी रखे हुए हैं।

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Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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