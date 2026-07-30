मोदी सरकार ने पेपर लीक पर सख्त कर दी सजा तो क्या बोली CJP
मोदी सरकार ने पेपर लीक कराने वालों के खिलाफ कानून में सख्त प्रावधान कर दिए हैं। संशोधन विधेयक पास होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि बात इस पर भी करनी चाहिए कि पेपर लीक को रोका कैसे जाए।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की अगुआई में दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में छात्र आंदोलन को देखते हुए पेपर लीक के खिलाफ सख्त कदम उठा रही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को लोकसभा से 'लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026' को पास करा लिया। सख्त सजा और अधिक जुर्माने का प्रावधान वाले विधेयक के पास होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने पहली प्रतिक्रिया में इसे अधूरा कदम बताया है। सीजेपी का कहना है कि इसमें पेपर लीक हो जाने के बाद उठाए गए जाने वाले कदमों पर ध्यान दिया गया है, पेपर लीक रोकने के आपायों की बात करनी होगी।
सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि जब तक पेपर लीक रोकने के कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक समस्या का हल नहीं होगा। उन्होंने इसके लिए कई उपायों का जिक्र करते हुए कहा, 'आज जो संसोधन बिल पास हुआ है उसमें फिर वही दिक्कत है जिसकी हम लगातार बात करते रहे हैं। आप पेपर लीक होने के बाद की सारी बातें कर रहे हैं चाहे वह फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, सख्त सजा हो या जुर्माना... लेकिन पेपर लीक रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं उसकी बात नहीं है।'
रांका ने कहा, 'जब तक आप एनटीए रिफॉर्म की बात नहीं करेंगे, जब तक आप एसएससी को वैधानिक निकाय बनाने की बात नहीं करेंगे, जब तक आप एग्जाम कैलेंडर, सिलेबस में पारदर्शिता की बात नहीं करेंगे, कोचिंग सेंटर पर बात नहीं करेंगे, वेंडर पर बात नहीं करेंगे, ब्लैक लिस्टेड वेंटर को घुसने से रोकने की बात नहीं करेंगे, जब तक आप फिजिकल और डिजिटल ऑडिट की बात नहीं करेंगे जब तक पूरे एग्जाम सिस्टम को चेक नहीं करेंगे, उसे मजबूत नहीं बनाएंगे और पूरे प्रोसेस को मजबूत नहीं करेंगे, ढांचे को मजबूत नहीं करेंगे तब तक पेपर लीक की समस्या नहीं हल होने वाली है।'
जल्दबाजी में कदम ना उठाए जाएं: रांका
आशुतोष रांका ने सरकार को सलाह दी की सभी तरह के विशेषज्ञों से बात करके उपाय तलाशे जाएं। उन्होंने कहा, 'आप सिर्फ एक हिस्से को संबोधित कर रहे हैं कि पेपर लीक होने के बाद क्या होगा, बात आपको इस पर भी करनी होगी कि पेपर लीक को रोका कैसे जाए। आप हमारा डिमांड चार्टर देखिए, आप सभी तरह के एक्सपर्ट से बात करिए, जल्दबाजी में फैसले मत करिए क्योंकि यह देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है।'
हंगामे के बीच ध्वनिमत से पारित हुआ बिल
लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्षी के बीच तीखी नोंक-झोक और हंगामा देखने को मिला। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी।
कितना सख्त किया जा रहा कानून
लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 के प्रावधानों के अनुसार परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम पांच साल और अधिकतम 10 सालतक के जेल और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। इसी तरह संगठित अपराधों के लिए कम से कम सात साल के कारावास और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव है
प्रस्तावित संशोधनों के तहत सभी जांच दो महीने के भीतर पूरी करनी होंगी। विधेयक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्वरित अदालतें स्थापित करने का निर्देश देने का भी प्रस्ताव है। ये अदालतें आरोपपत्र दाखिल किए जाने के तीन महीने के भीतर मुकदमे की कार्यवाही पूरी करेंगी।
पेपर लीक रोकने के उपायों के लिए टास्क फोर्स का गठन कर चुकी सरकार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा प्रणाली में सुधारों की सिफारिश करने के लिए इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि की अगुआई में टास्क फोर्स का गठन किया है। इसमें छह विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। सीजेपी के नेतृत्व में 36 दिन का आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे के बाद समाप्त हुआ। इसके एक दिन बाद परीक्षा सुधारों के लिए टास्कफोर्स का गठन किया गया।
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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
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