दिल्ली में BJP की पदयात्रा पर CJP के सवाल, क्या यह तय प्रोटेस्ट साइट है, व्यापारियों को लेकर क्या बोले?
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके और सह संयोजक आशुतोष रांका ने दिल्ली में नितिन नबीन के नेतृत्व में निकाली गई पदयात्रा पर निशाना साधा है। भाजपा द्वारा इस यात्रा को 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' नाम दिया गया है।
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके और सह संयोजक आशुतोष रांका ने दिल्ली में नितिन नबीन के नेतृत्व में निकाली गई पदयात्रा पर निशाना साधा है। भाजपा द्वारा इस यात्रा को 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' नाम दिया गया है। रैली की वीडियो पर रिप्लाई करते हुए रांका ने लिखा- "दिल्ली के सभी व्यापारी खुश हैं।" वहीं दीपके ने डेसिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट और व्यापारियों को होने वाली समस्या को लेकर सवाल पूछा है।
व्यापारियों को लेकर CJP के आशुतोष क्या बोले?
रांका ने अपने एक्स हैंडल से तंज भरे अंदाज में ट्वीट करते हुए लिखा- भाजपा तय की गईं 3 प्रोटेस्ट साइट पर प्रदर्शन कर रही है। भाजपा ने यह अनुमति 10 दिन पहले मांगी थी। दिल्ली के सभी टेडर्स (व्यापारी) खुश हैं। आपको बता दें कि यह पदयात्रा दिल्ली के कई इलाकों से गुजरी। इसमें दिल्ली का व्यस्त इलाका चांदनी चौक भी शामिल है।
CJP के अभिजीत का सवाल, क्या यह तय प्रोटेस्ट साइट है?
भाजपा की इस 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' यात्रा की वीडियो शेयर करते हुए अभिजीत दीपके ने ट्वीट में लिखा- क्या यह डेस्गिनेटेड प्रोटेस्ट साइट है? त्योहारों के दौरान व्यापार पर पड़ने वाले असर का क्या हाल है? आपको बताते चलें कि कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को प्रोटेस्ट करने के सिलसिले में ही हिरासत में लिया गया था।
दिल्ली में कहां से कहां तक निकाली गई थी पदयात्रा
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नितिन नवीन ने चांदनी चौक इलाके में भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' रैली का नेतृत्व किया। यह रैली जैन लाल मंदिर से टाउन हॉल चौक तक निकाली गई।
कांग्रेस अपनी अंतिम सांसे गिन रही, नवीन
भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुधवार को कहा, नरेन्द्र मोदी 2029 के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद स्वतंत्रता दिवस पर बतौर प्रधानमंत्री लालकिला जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस "अपनी अंतिम सांसें गिन रही है।" नवीन ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, “मतदाता सूची की सफाई करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान से कांग्रेस के नेता परेशान हैं, लेकिन भाजपा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएं।”
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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