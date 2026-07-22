तमाशा अभी शुरू हुआ है, बांग्लादेश की तरह…; ऐसा कहने वाला कौन, AAP से क्या कनेक्शन
जंतर मंतर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स कह रहा है कि बांग्लादेश की तरह पीएम मोदी को भागना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि यह शख्स आम आदमी पार्टी से जुड़ा है।
जंतर-मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन से कई ऐसे वीडियो भी सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर आंदोलन के मकसद पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे ही एक वीडियो में एक शख्स पीएम मोदी को धमकी देते हुए कहता है कि बांग्लादेश वाला हाल होगा और उन्हें भागकर दूसरे देश में शरण लेनी होगी। वह यह भी कहता है कि अभी तक जो कुछ हुआ है वह सिर्फ ट्रेलर है। वीडियो में दिख रहा शख्स आम आदमी पार्टी का नेता बताया जा रहा है। लाइव हिन्दुस्तान ने फोन पर वीडियो में दिख रहे शख्स से बातचीत की और पूरा सच जानने की कोशिश की।
क्या दिख रहा है वीडियो में
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के बीच खड़ा एक शख्स तेज आवाज में काफी आक्रामक होकर भाषण दे रहा है। वह कहता है, 'आज हम यहां पर यूं ही नहीं खड़े हैं। अभी तो यह तमाशा शुरू हुआ है। नरेंद्र मोदी, अभी यह तमाशा शुरू हुआ है। अभी यह खेल शुरू हुआ है। इस आंदोलन के जज्बे का अंदाजा अभी तुमको हो रहा होगा। यह पिक्चर अभी बाकी है। इस पिक्चर का जब तुमको अंदाजा होगा। तुम भी उस बांग्लादेशी की तरह या किसी और मुल्क की तरह असाइलम (दूसरे देश में राजनीतिक शरण) लेकर भाग जाओगे। क्योंकि क्योंकि जितनी चोरिया-फरेब तुमने की है, असाइलम लेना ही ठीक है। इस देश में तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा।'
कौन है ऐसी बात करने वाला शख्स
सोशल मीडिया पर इस वीडियो को वायरल करते हुए कुछ लोग भाषण देने वाले शख्स को आम आदमी पार्टी के नेता चौधरी ओवैस बता रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान ने चौधरी ओवैसी से फोन पर बातचीत की तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि यह वीडियो उनका ही है। उन्होंने वीडियो में कही गई बातों को स्वीकार किया, लेकिन यह भी जोड़ा कि वीडियो में संदर्भ पूरा नहीं है। उन्होंने सफाई देते हुए क्या संदर्भ बताया, यह बताने से पहले हम आपको यह बता दें कि हमने उनसे आम आदमी पार्टी से जुड़ाव को लेकर भी सवाल किया। जम्मू-कश्मीर के भद्रवाह से आने वाले चौधरी ओवैस ने स्वीकार किया कि वह आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। वह भद्रवाह जिले के प्रवक्ता रहे हैं और डोडा ईस्ट से आप के विधायक मेहराज मलिक के साथ लंबे समय से काम करते रहे हैं। ओवैस ने कहा कि संगठन भंग किए जाने की वजह से फिलहाल उनके पास कोई पद नहीं है, लेकिन वह आम आदमी पार्टी के लिए ही काम करते हैं।
वायरल वीडियो पर क्या दी सफाई
लाइव हिन्दुस्तान से बातचीत में चौधरी ओवैस ने कहा, 'वीडियो मेरा ही है, लेकिन उसमें संदर्भ पूरा नहीं है। बात हो रही थी कि जवाबदेही नहीं होगी, यदि जवाबदेही नहीं होगी, इसी तरह से होता रहेगा तो ऐसा ना हो कि चीजें इस तरह बढ़ जाएं। यदि छात्र और युवा आपसे जवाब मांग रहे हैं तो आपको देना चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने वोट देकर आपको सत्ता दी। आपको जवाब देने में हर्ज क्या है। महीनों-महीनों तक आपने सामने भूख हड़ताल चल रही है, मार्च हो रहा है। सबकुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है। आपने चीजें बढ़ने दीं और यदि आपने बढ़ने दी तो चीजें वहां तक जा सकती हैं। इस संदर्भ में मैं ऐसी बात कह रहा था।'
ओवैस ने क्या दी सफाई
सीजेपी के नेता आंदोलन को शांतिपूर्वक करने की बात कह रहे हैं और आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं जहां हिंसा हुई? इसके जवाब में ओवैस ने कहा, 'मैं वही कह रहा हूं। हम भी शांति के समर्थक हैं। हम चाहते नहीं हैं कि वैसा हो। लेकिन हम बता रहे हैं कि यदि आप इस तरह इग्नोर करते रहे तो ऐसा होने की संभावना है। मैं हिंसा के रूप में नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप जवाबदेही नहीं लेंगे तो हो सकता है कि आपको छोड़कर जाना पड़े। मैं मुस्लिम हूं इसलिए मेरी बात को इस तरह लिया जा रहा है।'
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
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