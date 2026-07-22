Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तमाशा अभी शुरू हुआ है, बांग्लादेश की तरह…; ऐसा कहने वाला कौन, AAP से क्या कनेक्शन

By Sudhir Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

जंतर मंतर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स कह रहा है कि बांग्लादेश की तरह पीएम मोदी को भागना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि यह शख्स आम आदमी पार्टी से जुड़ा है।

तमाशा अभी शुरू हुआ है, बांग्लादेश की तरह…; ऐसा कहने वाला कौन, AAP से क्या कनेक्शन

जंतर-मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन से कई ऐसे वीडियो भी सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर आंदोलन के मकसद पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे ही एक वीडियो में एक शख्स पीएम मोदी को धमकी देते हुए कहता है कि बांग्लादेश वाला हाल होगा और उन्हें भागकर दूसरे देश में शरण लेनी होगी। वह यह भी कहता है कि अभी तक जो कुछ हुआ है वह सिर्फ ट्रेलर है। वीडियो में दिख रहा शख्स आम आदमी पार्टी का नेता बताया जा रहा है। लाइव हिन्दुस्तान ने फोन पर वीडियो में दिख रहे शख्स से बातचीत की और पूरा सच जानने की कोशिश की।

क्या दिख रहा है वीडियो में

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के बीच खड़ा एक शख्स तेज आवाज में काफी आक्रामक होकर भाषण दे रहा है। वह कहता है, 'आज हम यहां पर यूं ही नहीं खड़े हैं। अभी तो यह तमाशा शुरू हुआ है। नरेंद्र मोदी, अभी यह तमाशा शुरू हुआ है। अभी यह खेल शुरू हुआ है। इस आंदोलन के जज्बे का अंदाजा अभी तुमको हो रहा होगा। यह पिक्चर अभी बाकी है। इस पिक्चर का जब तुमको अंदाजा होगा। तुम भी उस बांग्लादेशी की तरह या किसी और मुल्क की तरह असाइलम (दूसरे देश में राजनीतिक शरण) लेकर भाग जाओगे। क्योंकि क्योंकि जितनी चोरिया-फरेब तुमने की है, असाइलम लेना ही ठीक है। इस देश में तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा।'

ये भी पढ़ें:इस्तीफा तो नहीं दूंगा; विजेता दहिया कुर्सी के लिए अड़ गए थे, दीपके से तनातनी

कौन है ऐसी बात करने वाला शख्स

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को वायरल करते हुए कुछ लोग भाषण देने वाले शख्स को आम आदमी पार्टी के नेता चौधरी ओवैस बता रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान ने चौधरी ओवैसी से फोन पर बातचीत की तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि यह वीडियो उनका ही है। उन्होंने वीडियो में कही गई बातों को स्वीकार किया, लेकिन यह भी जोड़ा कि वीडियो में संदर्भ पूरा नहीं है। उन्होंने सफाई देते हुए क्या संदर्भ बताया, यह बताने से पहले हम आपको यह बता दें कि हमने उनसे आम आदमी पार्टी से जुड़ाव को लेकर भी सवाल किया। जम्मू-कश्मीर के भद्रवाह से आने वाले चौधरी ओवैस ने स्वीकार किया कि वह आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। वह भद्रवाह जिले के प्रवक्ता रहे हैं और डोडा ईस्ट से आप के विधायक मेहराज मलिक के साथ लंबे समय से काम करते रहे हैं। ओवैस ने कहा कि संगठन भंग किए जाने की वजह से फिलहाल उनके पास कोई पद नहीं है, लेकिन वह आम आदमी पार्टी के लिए ही काम करते हैं।

ये भी पढ़ें:सोनम वांगचुक को मेदांता में किया गया शिफ्ट; कहां रखे जाएंगे, कौन करेगा देखभाल?

वायरल वीडियो पर क्या दी सफाई

लाइव हिन्दुस्तान से बातचीत में चौधरी ओवैस ने कहा, 'वीडियो मेरा ही है, लेकिन उसमें संदर्भ पूरा नहीं है। बात हो रही थी कि जवाबदेही नहीं होगी, यदि जवाबदेही नहीं होगी, इसी तरह से होता रहेगा तो ऐसा ना हो कि चीजें इस तरह बढ़ जाएं। यदि छात्र और युवा आपसे जवाब मांग रहे हैं तो आपको देना चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने वोट देकर आपको सत्ता दी। आपको जवाब देने में हर्ज क्या है। महीनों-महीनों तक आपने सामने भूख हड़ताल चल रही है, मार्च हो रहा है। सबकुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है। आपने चीजें बढ़ने दीं और यदि आपने बढ़ने दी तो चीजें वहां तक जा सकती हैं। इस संदर्भ में मैं ऐसी बात कह रहा था।'

ओवैस ने क्या दी सफाई

सीजेपी के नेता आंदोलन को शांतिपूर्वक करने की बात कह रहे हैं और आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं जहां हिंसा हुई? इसके जवाब में ओवैस ने कहा, 'मैं वही कह रहा हूं। हम भी शांति के समर्थक हैं। हम चाहते नहीं हैं कि वैसा हो। लेकिन हम बता रहे हैं कि यदि आप इस तरह इग्नोर करते रहे तो ऐसा होने की संभावना है। मैं हिंसा के रूप में नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप जवाबदेही नहीं लेंगे तो हो सकता है कि आपको छोड़कर जाना पड़े। मैं मुस्लिम हूं इसलिए मेरी बात को इस तरह लिया जा रहा है।'

ये भी पढ़ें:बेटे की चिंता तो है लेकिन...; हिंसक झड़पों के बाद क्या बोले दीपके के माता-पिता
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

और पढ़ें
Cockroach Janta Party
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें। CJP Sansad March LIVE देखें और पाएं पल-पल की ताज़ा खबरें।