Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

क्रिकेट खेलने से ‘मेरा जेंडर, मेरी मरजी’ वाला नारा, थाली-चम्मच, नाचना-गाना; CJP प्रोटेस्ट के ये VIDEO देखे?

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके की अगुआई में दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट जारी है। इस बीच दीपके को लकड़ी से क्रिकेट खेलते देखा जा रहा है। कहीं मंच पर नारे लगाए जा रहे हैं- मेरा लिंग, मेरी मरजी… थाली-चम्मच बजाने से लेकर गाना-बजाना तक के वीडियो सामने आए हैं। क्या आपने ये वीडियो देखे?

क्रिकेट खेलने से ‘मेरा जेंडर, मेरी मरजी’ वाला नारा, थाली-चम्मच, नाचना-गाना; CJP प्रोटेस्ट के ये VIDEO देखे?

CJP Protest Viral Video: कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके की अगुआई में दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट जारी है। आज प्रदर्शन का दूसरा दिन है। सीजेपी की मुख्य मांग अभी भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है। लेकिन, इस बीच प्रोटेस्ट साइट से कई वीडियो सामने आए हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से तैर रहे हैं। लोग इनको लेकर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। इन वीडियो में कहीं दीपके को लकड़ी से क्रिकेट खेलते देखा जा रहा है, कहीं मंच पर नारे लगाए जा रहे हैं- मेरा लिंग, मेरी मरजी। थाली-चम्मच बजाने से लेकर गाना-बजाना तक के वीडियो सामने आए हैं। क्या आपने इन वीडियो को देखा है?

अलग-अलग वीडियो पर बात शुरू करने से पहले आपको बता दें कि दीपके लगातार लोगों से जंतर-मंतर पर जुटने के लिए अपील कर रहे हैं। उन्होंने री-नीट परीक्षा के बाद बच्चों से इसमें शामिल होने का आह्वान किया है। इसके साथ ही देश के किसानों से भी अपील की है कि आप आइए और जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनिए। अब देखना यह होगा क्या सोशल मीडिया से पनपे इस ग्रुप के साथ जमीनी लड़ाई में छात्र और किसान जुड़ेंगे। खैर, अब हम आपको कुछ वीडियो के बारे में बताते हैं।

क्रिकेट खेलते दिखे अभिजीत दीपके

सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे ज्यादातर वीडियो कॉकरोच इज़ बैक नामक एक्स अकाउंट पर शेयर किए गए हैं। एक वीडियो में अभिजीत दीपके को कुछ लड़कों के साथ लकड़ी के साथ क्रिकेट खेलते देखा गया है। एक्स पोस्ट में वीडियो के साथ कैप्शन लिखा है- “Cockroaches सुबह हो गई है! आ जाओ जंतर मंतर। Gen Z प्रोटेस्ट है ये, थोड़ा क्रिकेट होगा थोड़ा आंदोलन।”

मेरा लिंग, मेरी मरजी वाला नारा…

एक अन्य वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मंच से एक लड़की नारेबाजी कर रही है। मेरा लिंग, मेरी मरजी। मेरा जेंडर, मेरी मरजी। मेरे कपड़े, मेरी मरजी। इस बीच मंच पर दीपके को खड़े देखा जा सकता है। वो शांत खड़े हैं और पीछे लोग नारे को दोहरा रहे हैं और डफली भी बजा रहे हैं।

ताली-थाली और चम्मच बजाते दिखी भीड़

कॉकरोच इज़ बैक नामक एक्स अकाउंट से एक वीडियो और शेयर किया गया है। इसमें दिखाई दे रहा है कि जंतर-मंतर पर मौजूद भीड़ ताली-थाली और चम्मच पीट रहे हैं। मंच से मौजूद व्यक्ति नारेबाजी कर रहा है- गो प्रधान गो... गो प्रधान गो... वहां मौजूद लोग सुर में सुर मिलाकर यही नारा दोहराते सुनाई-दिखाई दे रहे हैं।

सुर में सुर, कदम से कदम मिलाकर नाचते-गाते दिखे

कुछ अन्य वीडियो भी सामने आए हैं। इन वीडियो में कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक नाच-गाना करते दिखाई दे रहे हैं। एक वीडियो में गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेज़, अब तो एक पल हमें जीने दो जीने दो... गाने पर थिरक रहे हैं। तो एक अन्य वीडियो में हवन करेंगे, हवन करेंगे... वाले गाने पर सुर से सुर मिलाकर साथ-साथ नाचते दिखाई दे रहे हैं।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi Cockroach Janta Party
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।