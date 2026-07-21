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क्या पहले से रची साजिश का हिस्सा थी CJP प्रोटेस्ट में हिंसा? किन एंगल पर जांच

By Krishna Bihari Singh
एएनआई, नई दिल्ली
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दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के 'संसद चलो' मार्च में हुई हिंसा के मामले में 4 एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान के लिए 250 से अधिक वीडियो फुटेज की जांच की है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

क्या पहले से रची साजिश का हिस्सा थी CJP प्रोटेस्ट में हिंसा? किन एंगल पर जांच

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का 20 जुलाई को 'संसद चलो' मार्च के दौरान हुई हिंसा, तोड़फोड़ और अन्य घटनाओं के संबंध में दिल्ली पुलिस ने ऐक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने उपद्रव और हिंसा को लेकर अब तक चार प्राथमिकियां दर्ज की हैं। पुलिस दो अन्य केस भी दर्ज करने की प्रक्रिया में है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस की जांच कई एंगल पर चल रही है।

ड्रोन उड़ाने और हिंसा के पीछे साजिश से जुड़े केस

पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस सूत्र ने बताया कि एक FIR कनॉट प्लेस स्थित रीगल सिनेमा के पास हुई हिंसा,पत्थरबाजी और उपद्रव के संबंध में दर्ज की गई है जबकि अन्य मामले गैर-कानूनी तरीके से जमा होने, संसद सत्र के दौरान बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने और हिंसा के पीछे कथित साजिश से जुड़े हैं। ये मामले संसद मार्ग, कनॉट प्लेस और अन्य थानों में दर्ज किए गए हैं।

इन धाराओं में केस

पीटीआई के अनुसार, संसद मार्ग थाने में दर्ज FIR बीएनएस की धारा 223(बी) (कानूनी आदेशों की अवज्ञा); धारा 221 (लोक सेवक को उसके कर्तव्यों के पालन में बाधा डालना); धारा 132 (लोक सेवक पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग); धारा 121(1) (गैर-कानूनी सभा); धारा 189(3), 190, 191(2), 191(3) और 192 (गैर-कानूनी तरीके से एकत्र होने, दंगा करने और हिंसा से संबंधित); धारा 324(5), 109(1), 125 और 3(5) (सामान्य आशय से संबंधित); और धारा 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत दर्ज की गई है।

250 से फुटेज की छानबीन

सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस कई एंगल पर जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर रही है। इसके लिए उसने 250 से अधिक वीडियो फुटेज की जांच की है। इनमें मोबाइल फोन क्लिप, CCTV फुटेज, ड्रोन फुटेज और पुलिस बॉडी कैमरों से ली गई तस्वीरें भी शामिल हैं। पुलिस बॉडी कैमरों से ली गई तस्वीरें एफआईआर में सबूत के तौर पर अहम भूमिका निभा सकती हैं।

हिंसा पहले से रची साजिश का नतीजा तो नहीं

वहीं एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने कथित हिंसा, पत्थरबाजी और तोड़-फोड़ के मामले में इस बात की भी छानबीन कर रही हैं कि कहीं यह हिंसा पहले से रची गई किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं थी। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या नई दिल्ली में हिंसा से पहले भीड़ को जमा करने के लिए व्हाट्सएप या टेलिग्राम ग्रुप बनाए गए थे। इन ग्रुपों में क्या चल रहा था?

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दो और केस दर्ज करने की तैयारी

सूत्रों के अनुसार, संसद मार्ग, कनॉट प्लेस और अन्य थानों में दर्ज किए गए मामलों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), शस्त्र कानून और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के कई प्रावधानों को शामिल किया गया है। मारपीट, कानून अपने हाथ में लेने और अन्य संबंधित अपराधों के संबंध में दो और FIR तैयार की जा रही हैं।

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पत्थरबाजी का फुटेज किया जारी

एएनआई के अनुसार, पुलिस ने कनॉट प्लेस इलाके में पत्थरबाजी का फुटेज भी जारी किया है। उसने कहा कि उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी और कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में रीगल सिनेमा के पास पुलिस टीम पर पत्थरबाजी की। पत्थरबाजी के बाद सड़क पर ईंट पत्थर बिखर गए। इस घटना की जांच भी जारी है।

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(पीटीआई-भाषा के इनपुट के साथ)

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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