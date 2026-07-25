जंतर-मंतर पर पथराव, फोर्स ने संभाला हालात; मेट्रो के 3 स्टेशनों के गेट खुले
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शनिवार को जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर दिया। इसके बाद हालात को काबू करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज करके भीड़ को हटाया।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की घोषणा के बाद जंतर-मंतर पर शनिवार को पथराव की घटना हो गई। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और हल्का लाठीचार्ज किया। सूत्रों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों के एक समूह के कथित तौर पर हिंसक होने और सुरक्षाकर्मियों पर पथराव करने के बाद यह झड़प शुरू हुई। फिलहाल हालात काबू में हैं। इलाके में पर्याप्त फोर्स तैनात है।
जंतर-मंतर पर पत्थरबाजी
सूत्रों के मुताबिक, शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की घोषणा के कुछ ही देर बाद जंतर-मंतर पर हालात बिगड़ गए। जंतर-मंतर पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। सुरक्षा बलों को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा।
सुरक्षाकर्मियों पर फेंके पत्थर
सूत्रों ने बताया कि यह झड़प तब शुरू हुई जब प्रदर्शनकारियों का एक गुट हिंसक हो गया। उग्र भीड़ की ओर से सुरक्षाकर्मियों पर पत्थर फेंके गए। सूत्रों ने बताया कि दो पुलिसकर्मियों के सिर में चोटें आईं और उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया। सूत्रों ने बताया कि अब हालात काबू में हैं। इलाके में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात हैं।
दिल्ली मेट्रो ने खोले 3 गेट
अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशनों के एंट्री गेट फिर से खोल दिए गए। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) की ओर से बताया गया कि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेट अब फिर से खोल दिए गए हैं।
इन स्टेशनों पर प्रतिबंध
इन स्टेशनों से इंटरचेंज की सुविधा भी उपलब्ध है। हालांकि कई स्टेशनों पर पाबंदियां जारी हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम, झंडेवालान और नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। ये पाबंदियां सेंट्रल दिल्ली में सुरक्षा इंतजामों के तहत लगाई गई हैं।
दिल्ली पुलिस ने एक और दावे को बताया फेक
इस बीच दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर किए जा रहे एक और दावे को फेक बताया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह गलत है कि पूरे नई दिल्ली जिले में ऐप के जरिए फूड सामग्री उपलब्ध कराने से जुड़ीं सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
ट्रैफिक पुलिस ने जारी की थी एडवाइजरी
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भारी भीड़ और कानून-व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं के कारण वाहन चालकों से प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर जाने वाले रास्तों से बचने की अपील की थी। यह एडवाइजरी ट्रैफिक की सुचारू आवाजाही के लिए जारी की गई थी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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