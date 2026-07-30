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CJP Protest: संसद के 100 मीटर पास पहुंच गए थे प्रदर्शनकारी छात्र; CCTV फुटेज में बड़ा खुलासा

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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CJP protest: 20 जुलाई को CJP के 'संसद चलो' प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी संसद परिसर के करीब 100 मीटर तक पहुंच गए थे। सामने आए CCTV फुटेज में भीड़ को रेल भवन के सेल्फी प्वाइंट तक पहुंचते देखा गया है। घटना के समय इलाके में धारा 163 लागू थी।

CJP Protest: संसद के 100 मीटर पास पहुंच गए थे प्रदर्शनकारी छात्र; CCTV फुटेज में बड़ा खुलासा
20 जुलाई को आंदोलनकारी छात्र संसद के पास तक पहुंच गए थे।

CJP protest: देश के सबसे सुरक्षित और वीवीआईपी इलाके में से एक भारत की संसद तक उग्र हो रही भीड़ का पहुंचना अपने आप में सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करता है। राजधानी दिल्ली में ऐसी ही एक घटना 20 जुलाई 2026 को घटी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ी कॉकरोच जनता पार्टी ने 'संसद चलो' का आह्वान किया था। इस कारण जंतर-मंतर के आस-पास की सड़कों पर हजारों की संख्या में युवा आंदोलनकारी छात्र मौजूद थे। भीड़ लगातार संसद की ओर बढ़ रही थी। घटना वाले दिन का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें दिखाई देता है कि आंदोलन कर रहे छात्र संसद परिसर के करीब 100 मीटर के दायरे में पहुंच चुके थे।

धारा 163 लागू, फिर भी संसद के पास पहुंचे प्रदर्शनकारी

आपको बता दें कि उस दिन जंतर-मंतर और संसद परिसर के आस-पास वाले इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू थी। ऐसे में आंदोलन के पूर्व सूचना होने के बावजूद इस तरह से सुरक्षा में भारी चूक होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। हालांकि सुरक्षा बल के जवानों ने भीड़ को वापस खदेड़ दिया था, लेकिन अब प्रशासन की कमजोर तैयारियों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।

संसद के नजदीक मौजूद भीड़

रेल भवन के सेल्फी प्वाइंट तक जा धमके प्रदर्शनकारी छात्र

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, संसद परिसर के आसपास के पांच अलग-अलग सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया है। इसमें रेल भवन के पास बने सेल्फी पॉइंट की एक्सक्लूसिव फुटेज भी शामिल हैं। इसमें साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि प्रदर्शन कर रहे छात्र भारी पुलिस बल और रैपिए एक्शन फोर्स की मौजूदगी के बावजूद संसद परिसर के इतने करीब पहुंचने में कामयाब हो गए थे। हालात कितने संवेदनशील थे, इस बात से समझा जा सकता है कि सीसीटीवी फुटेज में पीछे संसद परिसर भी दिखाई दे रहा है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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