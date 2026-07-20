CJP Protest: पुलिस ने करंट दिया, छाती पर लाठियां मारीं, छात्राओं के कपड़े फाड़े; डिंपल यादव के आरोप
Dimple Yadav on CJP Protest: CJP के संसद मार्च के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई पर समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि छात्रों को करंट दिया गया, उनकी छाती पर लाठियां मारी गईं और छात्राओं के कपड़े तक फाड़े गए।
Dimple Yadav on CJP Protest: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर निकाले गए CJP के संसद मार्च पर पुलिस कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि निहत्थे छात्रों पर बर्बरता की गई, छात्राओं के कपड़े तक फाड़े गए और कुछ पुलिसकर्मियों ने 'गुंडों' की तरह व्यवहार किया। उन्होंने इसे लोकतंत्र और देश के इतिहास का 'काला दिन' बताया।
आज का दिन लोकतंत्र के लिए काला दिन
मीडिया से बातचीत में डिंपल यादव ने कहा कि “आज छात्रों को पीटा गया। आज का दिन लोकतंत्र और हमारे इतिहास के लिए काला दिन के रूप में याद रखा जाएगा।” उन्होंने दावा किया कि कई पुलिसकर्मियों ने कार्रवाई से पहले अपने नेम प्लेट तक हटा दिए और फिर छात्रों पर बल प्रयोग किया।
करंट लगाया, छाती में मारी लाठियां
सपा सांसद ने आरोप लगाया कि कुछ पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में आए और उन्होंने छात्रों को पीटा। उन्होंने यह भी दावा किया कि छात्रों को बिजली के झटके दिए गए और नियमों के विपरीत उनके पैरों की बजाय सीने पर लाठियां मारी गईं। डिंपल यादव ने कहा, “आज भारत माता के सीने पर सीधा प्रहार किया गया है।”
लड़कियों के कपड़े फाड़ने का भी आरोप
उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में शामिल कई छात्राओं से उनकी मुलाकात हुई, जिनके कपड़े फटे हुए थे। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि “क्या यही आपका नया भारत है, जहां बेटियों के कपड़े फाड़े जाते हैं?” डिंपल यादव ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग दोहराते हुए कहा कि सरकार को इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जवाबदेही तय करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संविधान के बजाय आरएसएस की विचारधारा के अनुसार देश चलाना चाहती है।
पुलिस ने बेकाबू भीड़ पर बरसाए डंडे, छोड़े आंसू गैस के गोले
इससे पहले सोमवार को संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने प्रदर्शनकारियों को संसद मार्ग पर रोकने के लिए कई जगह बैरिकेडिंग की। प्रदर्शनकारियों के आगे बढ़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके बाद भीड़ को तितर-बितर किया गया और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। बाद में प्रदर्शनकारी कनॉट प्लेस तक पहुंच गए, जहां भी पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाकर कार्रवाई की।
डिंपल यादव ने कहा कि विपक्ष संसद के भीतर भी इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगा। उन्होंने कहा कि संसद में आवाज उठाने के बाद वे दोबारा जंतर-मंतर जाने की कोशिश करेंगे।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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