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सिर्फ पुलिस नहीं थी निशाने पर, बड़ा बवाल चाहते थे उपद्रवी; नए वीडियो से संकेत

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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CJP Protest CCTV VIDEO: दिल्ली के जंतर-मंतर पर  20 जुलाई को हुए बवाल का सीसीटीवी वीडियो आया है। वीडियो से पता लगता है कि उपद्रवियों के निशाने पर सिर्फ पुलिस नहीं थी। पेट्रोल पंपों और दुकानों पर पथराव हुआ।

CJP Protest CCTV VIDEO: जंतर-मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन जारी है। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुए बवाल के बाद बुधवार रात भी प्रदर्शकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। इसमें कई पुलिसकर्मी और आरएएफ जवान घायल हुए हैं। इस बीच 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर हुए बवाल का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। यह वीडियो जंतर-मंतर के पास का बताया जा रहा है। वीडियो में प्रदर्शन के दौरान उपद्रवी पेट्रोल पंपों और दुकानों पर पथराव कर रहे हैं। इससे पता लगता है कि सिर्फ निशाने पर पुलिस ही नहीं थी।

20 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि की है। फुटेज में प्रदर्शन के दौरान पेट्रोल पंपों और दुकानों पर पथराव, शीशे तोड़ने और तोड़फोड़ की घटनाएं दिखाई दे रही हैं। साथ ही, प्रदर्शनकारी दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स(आरएएफ) के जवानों पर भी पत्थर फेंके जाते हुए नजर आ रहे हैं।

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बुधवार देर रात भी पुलिस और आरएएफ जवानों पर पथराव

पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों का यह समूह अचानक से टॉलस्टॉय मार्ग पहुंचा और पुलिसकर्मियों तथा आरएएफ के जवानों पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस का आरोप है कि हमला करने वालों में बाहरी तत्व भी शामिल थे। इनके हाथों में तलवार, डंडे, पत्थर, खुखरी थे। मौके पर अतिरिक्त सुरक्षाबल को बुला लिया गया।

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उपद्रवियों को आंसू गैंस के गोले फेंक खदेड़ा

सुरक्षाकर्मियों ने पत्थर व बोतल फेंक रहे उपद्रवियों को लाठी भांजते हुए खदेड़ दिया। इस दौरान आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। हिंसा में करीब दर्जन भर पुलिसकर्मियों और आरएएफ के जवानों को चोट आई है। इसमें से दो सहायक पुलिस आयुक्त, दो इंस्पेक्टर और अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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पीएम मोदी ऐक्शन मोड में

पेपर लीक के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, "देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।"

वांगचुक ने अनशन समाप्ति की शर्तें रखीं

मेदांता अस्पताल में भर्ती पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने बताया कि मंगलवार रात दोनों मंत्रियों ने अस्पताल पहुंचकर उनका हाल-चाल जाना था और अनशन समाप्त करने की अपील की थी। इस मांग को लेकर वांगचुक ने सरकार के सामने शर्तें रखी हैं। वांगचुक ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार आंदोलन में शामिल युवाओं के खिलाफ किसी भी तरह की कानूनी या प्रतिशोधात्मक कार्रवाई न करने का ठोस आश्वासन देती है, तभी वे अनशन तोड़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने दो मुख्य मांगों पर भी मंत्रियों से सकारात्मक रुख की बात कही। इसमें पेपर लीक के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा शामिल है।

वीडियो जारी कर कहा, 'अभी भी जिंदा हूं'

अस्पताल में इलाज करा रहे वांगचुक ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा, ‘नमस्कार साथियों, मैं अभी भी जिंदा ही हूं’। उन्होंने बताया कि अनशन की वजह से उनकी मांसपेशियां कमजोर होने लगी हैं। मगर वह ठीक हैं। वीडियों में उन्होंने छात्रों की सराहना करते हुए कहा कि इतने शांतिपूर्ण तरीके से खुद पर लाठियां खाने के बावजूद कोई जवाबी हमला नहीं किया।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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