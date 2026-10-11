CJP Protest Live: 50,000 का मुचलका, 1 साल तक शांत रहने की शर्त पर दीपके और साथी रिहा

CJI के विरोध प्रदर्शन से पहले कनॉट प्लेस के आसपास और जंतर मंतर की ओर जाने वाली सड़कों पर भारी सुरक्षा तैनाती की गई।

CJP Protest Live: 10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर-मंतर प्रदर्शन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हिरासतों और सख्त प्रतिबंधों के बीच रुक गया। अब CJP ने रविवार, 11 अक्टूबर को सुबह 10 बजे फिर जंतर-मंतर पहुंचने का आह्वान किया है, जबकि पुलिस ने मेट्रो बहाल कर दी है और ट्रेनों का संचालन भी सामान्य होने की घोषणा की है। CJP ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के लिए जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी। पुलिस का कहना था कि आवेदन समय पर नहीं दिया गया और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका थी। जंतर-मंतर और आसपास के रास्तों पर भारी बैरिकेडिंग की गई, गाड़ियों की जांच हुई और नई दिल्ली जिले में BNSS की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू रहे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने से रोकने के लिए कई नाकेबंदी बनाईं।

11 Oct 2026, 11:16:36 AM IST CJP Protest Live: रिहाई के बाद वसंत विहार थाने से निकले CJP नेता दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका वसंत विहार पुलिस स्टेशन से निकल गए। तीनों नेता रिहाई के बाद दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन से यहां पहुंचे थे। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तीनों को रिहा करने का आदेश दिया था।

11 Oct 2026, 11:05:48 AM IST CJP Protest Live: 50-50 हजार के मुचलके पर रिहा कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापिक अभिजीत दीपके, प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका को 50-50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर रिहा किया गया है। साथ ही तीनों से 1 साल त शांति बनाए रखने को भी कहा गया है।

11 Oct 2026, 11:00:28 AM IST CJP Protest Live: दिल्ली पुलिस ने दर्ज की 20 से ज्यादा FIR दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर और राजधानी के अलग-अलग इलाकों में अनुमति के बिना विरोध प्रदर्शन करने, सरकारी काम में बाधा डालने और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश के आरोप में 20 से ज्यादा FIR दर्ज की हैं। दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत गैर-कानूनी तरीके से एकत्र होने, पुलिसकर्मियों पर हमला या धक्का-मुक्की करने, सरकारी काम में बाधा डालने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने/कानून-व्यवस्था हाथ में लेने के तहत मामले दर्ज किए हैं।

11 Oct 2026, 10:56:51 AM IST रिहाई के बाद थाने पहुंचे CJP नेता दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास रिहाई के बाद एक पुलिस स्टेशन पहुंचे। तीनों को दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन से रिहा किया गया था।

11 Oct 2026, 10:41:36 AM IST CJP Protest Live: दोपहर 2 बजे कॉकरोचों की प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आज दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने इसकी जानकारी दी है। कुछ देर पहले ही CJP को अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को शर्तों के साथ ACM कोर्ट ने रिहा किया है।

11 Oct 2026, 10:36:12 AM IST CJP Protest Live: दीपके और साथी इस शर्त के साथ रिहा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को शर्त के साथ रिहाई करने का आदेश दिया। कोर्ट ने तीनों को एक साल तक शांति बनाए रखने को कहा है।

11 Oct 2026, 10:35:50 AM IST CJP Protest Live: चुनाव आयोग जाने वाला हर रास्ता बंद कॉकरोच जनता पार्टी के दूसरे दिन प्रदर्शन के मद्देनजर निर्वाचन सदन (चुनाव आयोग के दफ्तर) के हर रास्ते को बैरिकेड से बंद कर रखा गया है।

11 Oct 2026, 10:19:07 AM IST CJP Protest Live: दिल्ली में कहां-कहां रास्ता पूरी तरह बंद कॉकरोज जनता पार्टी के दूसरे दिन भी प्रदर्शन के ऐलान के बाद अशोका रोड, संसद मार्ग, टॉल स्टॉय मार्ग से जंतर मंतर जाने का रास्ता पूरी तरह बंद हैं। बाकी रास्तों ओर बैरिकेड हैं, लेकिन लोगों को जाने दिया जा रहा।

11 Oct 2026, 10:13:48 AM IST CJP Protest Live: CJP के तीनों नेताओं को रिहा करने का आदेश CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह के मुताबिक, दिल्ली की एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को रिहा करने का आदेश दिया है। तीनों नेता करीब 24 घंटे से हिरासत में थे।

11 Oct 2026, 09:55:28 AM IST CJP Protest Live: 24 घंटे हिरासत में रहने के बाद कोर्ट पहुंचे CJP नेता कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने कहा कि उसके नेता अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को करीब 24 घंटे से हिरासत में रखा गया है। पार्टी के मुताबिक, तीनों नेता एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। CJP ने तीनों नेताओं को तुरंत रिहा करने की मांग की है। वहीं, यूट्यूबर ध्रुव राठी को देर रात रिहा कर दिया गया था।

11 Oct 2026, 09:41:52 AM IST CJP Protest Live: दीपके, सौरभा और रांका की कोर्ट में पेशी कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को ACM कोर्ट में पेश कर दिया गया है। तीनों को दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इनसे बेल बॉन्ड भरवा कर रिहा किया जा सकता है।

11 Oct 2026, 09:36:11 AM IST CJP Protest Live: पुलिस ने कहां-कहां बढ़ाई कितनी सुरक्षा दिल्ली में रविवार सुबह जनपथ गोल चक्कर पर पुलिस की सख्त चेकिंग जारी रही। इस दौरान कनॉट प्लेस (CP) और जंतर-मंतर की ओर जाने वाले वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित की गई।

11 Oct 2026, 09:26:34 AM IST CJP Protest Live: 'दादी के अंतिम संस्कार के लिए उसका इंतजार कर रहे हैं' महाराष्ट्र के हिंगोली में CJP नेता अभिजीत दीपके की मां अनीता दीपके ने कहा कि परिवार की उनसे बात नहीं हो पा रही है। उन्होंने दिल्ली पुलिस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। अनीता दीपके ने कहा, “हम उससे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है। अगर उसे अपनी दादी के निधन की खबर मिल गई होती, तो वह तुरंत घर आ जाता। हमने उसके आने के इंतजार में अंतिम संस्कार रोक रखा है।”

11 Oct 2026, 09:23:53 AM IST CJP Protest Live: दिल्ली पुलिस पर भड़के अभिजीत दीपके के पिता #WATCH | Hingoli, Maharashtra: Abhijeet Dipke's father, Bhagwan Dipke, says, "We tried contacting him but could not succeed. Delhi Police is lying. If he had received news of his grandmother's demise, he would have come by now. His friends told me that he has been shifted somewhere else; he is not in Delhi..." — ANI (@ANI) October 11, 2026 महाराष्ट्र के हिंगोली में CJP नेता अभिजीत दीपके के पिता भगवान दीपके ने दावा किया है कि वह अपने बेटे से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया। भगवान दीपके ने कहा, “हमने उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो सकी। दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है। अगर उसे अपनी दादी के निधन की खबर मिल गई होती, तो वह अब तक घर आ गया होता।” उन्होंने आगे कहा कि अभिजीत के दोस्तों ने उन्हें बताया है कि उसे किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है और वह दिल्ली में नहीं है।

11 Oct 2026, 09:12:58 AM IST CJP Protest Live: दिल्ली कैंट थाने के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई VIDEO | Delhi: Visuals from Delhi Cantt police station as CJP founder Abhijeet Dipke, and party leaders Saurav Das, Ashutosh Ranka are scheduled to be produced before an Executive Magistrate. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/8T6SWUqlHB — Press Trust of India (@PTI_News) October 11, 2026 CJP नेताओं अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने से पहले दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

11 Oct 2026, 09:05:41 AM IST CJP Protest Live: यूट्यूबर ध्रुव राठी रिहा CJP के प्रदर्शन के बीच हिरासत में लिए गए यूट्यूबर ध्रुव राठी को रिहा कर दिया गया है। उन्हें कल सुबह गुरुग्राम स्थित उनके घर से पुलिस ने हिरासत में लिया था।

11 Oct 2026, 09:03:39 AM IST CJP Protest Live: नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ मुंबई में आज प्रदर्शन CJP के एक नेता ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश को तानाशाही की ओर ले जाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली समेत देशभर में हजारों लोगों को हिरासत में लिए जाने की घटना का विरोध किया जाएगा। पोस्ट में दावा किया गया कि देशभर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। मुंबई में आज शाम 4 बजे शिवाजी पार्क के टी-जंक्शन पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। पोस्ट में कहा गया कि आने वाले दिनों में दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन होंगे। CJP नेता ने आरोप लगाया कि अपने नेताओं को गिरफ्तार करके और लोकतंत्र पर अंकुश लगाकर सरकार ने बड़ी गलती की है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी दोहराई।

11 Oct 2026, 08:44:03 AM IST CJP Protest Live: जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई दिल्ली में जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा इंतजामों के तहत पुलिसकर्मियों की तैनाती बढ़ाई गई है।

11 Oct 2026, 08:41:47 AM IST CJP Protest Live: तीनों हिरासत में लिए गए नेता कोर्ट में होंगे पेश CJP नेता अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को आज सुबह 9 बजे दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। संगठन की लीगल हेड रत्ना सिंह ने यह जानकारी दी है। रत्ना सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, “दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने मुझे सुबह इसकी जानकारी दी। CJP की लीगल हेड होने के नाते मैं अन्य वकीलों के साथ पुलिस स्टेशन में मौजूद रहूंगी, जहां हम नेताओं का प्रतिनिधित्व करेंगे।”

11 Oct 2026, 08:30:49 AM IST CJP Protest Live: आज मजिस्ट्रेट के सामने होंगे पेश सीजेपी के तीनों नेता दिल्ली पुलिस के मुताबिक, CJP नेता अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को एहतियातन हिरासत में रखा गया है। तीनों को आज दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा।