CJP Protest Live: प्रदर्शन पर पाबंदी, दिल्ली में किलेबंदी, पुलिस ने 150 लोगों को हिरासत में लिया

जंतर-मंतर पर CJP के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में RAF, CAPF और पुलिस के कई हजार जवान तैनात किए गए हैं।

CJP Protest Live Updates: दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से पहले पुलिस पूरी तरह से हरकत में आ गई है। प्रदर्शन स्थलों पर पहुंचने की कोशिश कर रहे है करीब 150 लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। CJP ने यह भी दावा किया है कि यूट्यूबर ध्रुव राठी को गुरुग्राम में उनके घर से हिरासत में ले लिया है। उधर अभिजीत दीपके और सौरभ दास अपने बाकी साथियों के साथ मुंबई से दिल्ली आ रहे हैं। सुबह 10.30 बजे वे IGI एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जिसके चलते एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 20,000 पुलिस कर्मी और 23,000 CAPF के जवान जंतर-मंतर और आस-पास के इलाकों में तैनात कर दिया गया है। ऐसे में राजधानी की सड़कों पर 'कॉकरोच' उतरेंगे और जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल पर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस और सुरक्षा बल भी पूरी तरह से तैयार हैं, उन्हें रोकने के लिए, जिससे साफ है कि टकराव होगा ही होगा।

10 Oct 2026, 10:04:58 AM IST CJP Protest Live: सीजेपी की लीगल हेड रत्ना सिंह को हिरासत में लिया जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से पहले CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इससे पहले सुबह ही यूट्यूबर ध्रुव राठी को पुलिस ने गुरुग्राम से उन्हें हिरासत में ले लिया था। नई दिल्ली इलाके में पुलिस अब तक 150 लोगों को हिरासत में ले चुकी है।

10 Oct 2026, 09:36:23 AM IST कैसे हैं दिल्ली के रेलवे स्टेशनों के हालात? CJP के प्रदर्शन से पहले पूरी दिल्ली में नाकेबंदी कर दी गई है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हालत सामान्य हैं। लोगों की भीड़ कम है। यात्री आराम से मेट्रो या अपने गाड़ियों से यहां पहुंच रहे हैं। साथ ही निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर भी आज ज्यादा भीड़ नहीं दिख रही है। यहां पहुंचने में लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

10 Oct 2026, 09:29:34 AM IST CJP Protest Live: यूट्यूबर ध्रुव राठी को हिरासत में लिया Big breaking #CJP प्रोटेस्ट के बीच दिल्ली पुलिस ने यूट्यूबर @dhruv_rathee को गुरुग्राम उसके घर से हिरासत में लिया गया.....सुबह करीब 8 बजे लगभग 50 पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में पहुंचे थे ध्रुव राठी के घर..... #CJP #cjp_पार्टी #Jantarmanatar #CEC — Cockroaches of India (@CJP_for_India) October 10, 2026 CJP के प्रदर्शन से पहले यूट्यूबर ध्रुव राठी को हिरासत में लिए जाने की खबर आई है। CJP के X हैंडल पर किए गए एक पोस्ट के मुताबिक, सुबह करीब 8 बजे सादे कपड़ों में लगभग 50 पुलिसकर्मी गुरुग्राम स्थित ध्रुव राठी के घर पहुंचे और उन्हें हिरासत में ले लिया।

10 Oct 2026, 09:23:09 AM IST CJP Protest Live: अभिजीत दीपके के पहुंचने से पहले एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाई गई कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता अभिजीत दिपके और उनके साथियों के सुबह करीब 10:20 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने की उम्मीद है। दिपके आज सुबह मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। वह मुंबई में रह रहे थे। उनके पहुंचने से पहले इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एयरपोर्ट परिसर में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती बढ़ाई गई है। यह सुरक्षा इंतजाम जंतर-मंतर पर CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर किए गए हैं।

10 Oct 2026, 09:18:41 AM IST मेट्रो स्टेशन बंद करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह कदम सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश का उल्लंघन है, जिसमें परिवहन सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने की बात कही गई थी। यह याचिका गृह मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन, दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार और DMRC की चेयरपर्सन डी. थारा के खिलाफ दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने ट्रेनों को बिना उचित वजह रद्द किए जाने का आरोप भी लगाया है। याचिका में कहा गया है कि अधिकारियों की ओर से अदालत के निर्देशों का पालन नहीं किए जाने के कारण दिल्ली में आम जनजीवन प्रभावित हुआ है।

10 Oct 2026, 09:17:35 AM IST CJP Protest Live: दिल्ली कौन-कौनसे रास्ते बंद? कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए कनॉट प्लेस आउटर सर्किल-बाराखम्बा रोड टी-पॉइंट, गोल डाक खाना गोल चक्कर, विंडसर पैलेस गोल चक्कर, टॉलस्टॉय-जनपथ क्रॉसिंग, कनॉट प्लेस बाहरी सर्किल-संसद मार्ग टी-पॉइंट, पटेल चौक गोल चक्कर, जय सिंह रोड-अशोका रोड टी-पॉइंट समेत कई रास्ते बंद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने लोगों की सहायता के लिए बंद किए गए रास्तों को गूगल मैप पर अपडेट किया है।

10 Oct 2026, 09:14:07 AM IST CJP Protest Live: बस-स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी सख्ती रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी एहतियात के दौरान सख्ती रही। पुलिसकर्मियों को शिफ्ट के अनुसार तैनात किया गया है। हालांकि, रेवाड़ी से दिल्ली जाने वाले 13 ट्रेन को रद्द कर दिया गया। जबकि दिल्ली जाने वाले बसों के रूट में भी बदलाव किया गया। बसों को द्वारका एक्सप्रेसवे और केएमपी से दिल्ली के बाहरी रास्तों से बसों को भेजा गया।

10 Oct 2026, 09:13:22 AM IST CJP Protest Live: सीजेपी प्रदर्शन को लेकर बॉर्डर पर सख्ती कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन को लेकर गुरुग्राम से दिल्ली जाने वाले सभी रास्तों पर सुबह 6 बजे से ही सख्ती देखने को मिली। संदिग्ध और प्रदर्शन करने वाले लोगों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया गया। शनिवार सुबह छह बजे से ही दिल्ली के कापसहेडा बॉर्डर,सरहोल बॉर्डर और आया नगर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस नाकेबंदी कर जांच कर रही थी। इस दौरान वाहन चालकों को जांच के कारण गुरुग्राम से दिल्ली में प्रवेश करने के दौरान थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं सुबह आठ बजे तक द्वारका एक्सप्रेसवे बॉर्डर पर कोई सख्ती देखने को नहीं मिली।

10 Oct 2026, 09:11:05 AM IST CJP Protest Live: संसद मार्ग से कुछ प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन से पहले संसद मार्ग इलाके में दिल्ली पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और कई जगहों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती बढ़ाई गई है।

10 Oct 2026, 09:08:15 AM IST CJP Protest Live: सड़कों पर बिछाए गए कांटेदार स्ट्रिप दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन से पहले मोहन एस्टेट इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने यहां कड़ी निगरानी रखी है और वाहनों को रोकने के लिए सड़क पर स्पाइक स्ट्रिप्स भी लगाए हैं।

10 Oct 2026, 09:00:58 AM IST CJP Protest Live: प्रदर्शन से पहले ही मोदी ने हार मान ली-अभिजीत दीपके कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने X पर पोस्ट कर कहा, "हमारे विरोध प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही मोदी ने हार मान ली है। प्रदर्शनकारियों पर बड़े पैमाने पर की गई कार्रवाई और दिल्ली का बंद उनकी ताकत की निशानी नहीं, बल्कि एक ऐसे नेता की निशानी है जो अपनी ही जनता से डरा हुआ है।"

10 Oct 2026, 08:57:18 AM IST CJP Protest Live: RAF ने निकाला फ्लैग मार्च दिल्ली में आज कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मंडी हाउस सर्कल से रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती बढ़ाई गई है।

10 Oct 2026, 08:53:37 AM IST CJP Protest Live: एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी दिल्ली में आज जंतर-मंतर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन से पहले राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं।

10 Oct 2026, 08:49:23 AM IST निजामुद्दीन स्टेशन पर यात्री बोले- कोई परेशानी नहीं दिल्ली में CJP के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही जारी है। ट्रेन से पहुंचे एक यात्री ने बताया कि उन्हें दिल्ली आने में किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। यात्री ने कहा, “हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हम ट्रेन से आराम से आए। रात में थोड़ा संदेह था, लेकिन सुबह हमें आसानी से आने दिया गया। इसलिए कोई परेशानी नहीं हुई।” उन्होंने आगे कहा कि लोगों के मन में डर था कि दिल्ली पहुंचने पर उन्हें रोक दिया जाएगा या कोई दूसरी परेशानी होगी। हालांकि, अब उनके मन में ऐसा डर नहीं है।

10 Oct 2026, 08:44:54 AM IST CJP Protest Live: दिल्ली की सीमाओं पर 12 चेकिंग पॉइंट; ड्रोन से निगरानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के ऐलान के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दक्षिण जिले समेत पूरी दिल्ली में पुलिस तैनात है। दूसरे राज्यों और जिलों से दिल्ली आने वाले रास्तों पर विशेष जांच की जा रही है, ताकि बिना अनुमति आने वाले लोगों को रोका जा सके। दक्षिण जिले के DCP अनंत मित्तल ने बताया कि दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर करीब 12 पुलिस चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। इसके अलावा जिले के अंदर भी कई जगहों पर पुलिस की तैनाती की गई है और बाहरी इलाकों में भी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में शामिल होने की अपील करने वाले संगठनों के सदस्यों की पहचान करने और उन्हें रोककर समझाने के लिए सीमाओं पर जांच बढ़ाई गई है। पुलिस ने आम लोगों से भी सहयोग की अपील की है। DCP के मुताबिक, दिल्ली में बिना अनुमति भीड़ जुटने या किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए ड्रोन और CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है। पुलिस धारा 163 के तहत जारी आदेशों के बारे में लगातार अनाउंसमेंट भी कर रही है।

10 Oct 2026, 08:33:05 AM IST CJP Protest Live: जंतर-मंतर पर जुट रहे लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया #WATCH | Delhi Police detain a few protesters who had started gathering at Jantar Mantar for the Cockroach Janta Party (CJP) protest here. https://t.co/QqZtF4Jswd — ANI (@ANI) October 10, 2026 दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन से पहले जुटने लगे कुछ प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है। दिल्ली पुलिस के जवानों के अलावा RAF, CRPF और दिल्ली पुलिस की पिंक फोर्स को भी मौके पर तैनात किया गया है। प्रदर्शन से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

10 Oct 2026, 08:26:51 AM IST CJP के प्रदर्शन में जुट सकते हैं 7,000 लोग दिल्ली में शनिवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन में करीब 7,000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। एक अधिकारी के मुताबिक, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने जवानों को निर्देश दिया है कि वे अधिकतम संयम बरतें और पूरी स्थिति को पेशेवर तरीके से संभालें।

10 Oct 2026, 08:12:08 AM IST CJP Protest Live: कॉकरोच प्रदर्शन से पहले दिल्ली में ड्रोन से निगरानी दिल्ली में आज कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। होटल ली मेरिडियन के पास गोलचक्कर के आसपास सुरक्षा हालात पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है।

10 Oct 2026, 08:05:23 AM IST CJP Protest Live: पुलिस के जवानों की वर्दी पर बॉडी कैमरे लगाए दिल्ली में आज CJP के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ड्यूटी पर तैनात दिल्ली पुलिस के जवानों की वर्दी पर बॉडी कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे अंधेरे में भी काम कर सकते हैं और घटनाओं को रिकॉर्ड करेंगे। एक पुलिसकर्मी ने बताया, “ये बॉडी कैमरे हमारी और दूसरों की सुरक्षा के लिए हैं। धक्का-मुक्की जैसी घटनाओं में दिल्ली पुलिस पर भी आरोप लगाए जाते हैं। ऐसे में ये कैमरे सबूत के तौर पर काम करेंगे और रिकॉर्डिंग से पता चल सकेगा कि पुलिस ने किसी के साथ क्या किया या नहीं। ये पूरी घटना रिकॉर्ड करेंगे।”

10 Oct 2026, 07:59:25 AM IST CJP Protest Live: क्या मोदी-शाह अपने ही लोगों से जंग लड़ना चाहते हैं?- अभिजीत दीपके कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने दिल्ली में प्रदर्शन से पहले सुरक्षा व्यवस्था और कथित पाबंदियों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं और आम लोगों से इतना डर क्यों रहे हैं। दिपके ने कहा, “रेल सेवाएं बंद करने की क्या जरूरत थी? मेट्रो रोकने की क्या जरूरत थी? इंटरनेट बंद कर दिया गया और सड़कों पर भी रोक लगा दी गई। जम्मू-कश्मीर से सेना को लाकर दिल्ली में तैनात किया गया है। नक्सल प्रभावित इलाकों से CRPF के जवानों को बुलाकर दिल्ली में लगाया गया है। क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने ही देश के लोगों के खिलाफ जंग लड़ना चाहते हैं? क्या ज्ञानेश कुमार उनके लिए इतने खास हैं कि वे अपने ही नागरिकों के खिलाफ पुलिस और सेना उतार देंगे?” उन्होंने आगे आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी को डर है कि इन घटनाओं के बाद देश के लोग उन्हें वोट नहीं देंगे। दिपके का दावा है कि सत्ता में बने रहने के लिए लोगों को ट्रेनों से उतारा जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सोसायटियों में लोगों को प्रदर्शन में शामिल न होने की चेतावनी दी जा रही है और दिल्ली पुलिस घरों पर जाकर लोगों से प्रदर्शन में शामिल नहीं होने को कह रही है। दिपके ने कहा, “लेकिन हम प्रदर्शन क्यों न करें? शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना हमारा मौलिक अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 19 हमें यह अधिकार देता है और हम इसी तरह प्रदर्शन करना चाहते हैं।” दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर गिरफ्तारी की आशंका से जुड़े सवाल पर दिपके ने कहा कि अगर पुलिस उन्हें हिरासत में लेना या गिरफ्तार करना चाहती है, तो ऐसा कर सकती है। उन्होंने कहा कि वह इसके लिए तैयार हैं और इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दिपके ने कहा, “UAPA लगा दीजिए, NSA लगा दीजिए। लेकिन हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे।”