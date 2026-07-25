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किरण बेदी ने इंस्टा वाली बात पर पीएम मोदी को क्या दे डाली सलाह

By Sudhir Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने पीएम मोदी को एक सलाह दी है। मंत्रियों को पीएम की ओर से दी गई इंस्टा वाली सलाह पर किरण बेदी ने सुनवाई के घंटे निर्धारित करने को कहा है।

kiran bedi and pm modi
किरण बेदी और पीएम मोदी

देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी और पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी दिल्ली में चल रहे छात्र आंदोलन को देखते हुए शासन और प्रशासन को कई सलाह दे रही हैं। छात्र किस तरह सड़कों पर आने की बजाय क्लासरूम में रहें, इसके लिए कई उपाय सुझाने के बाद बेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक सलाह दी है। उन्होंने पीएम मोदी की इंस्टा वाली बात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 'सुनवाई की प्रक्रिया' पर जोर दिया जाए।

डेढ़ दशक पहले दिल्ली में हुए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की अहम हिस्सा रहीं किरण बेदी ने का कहना है कि छात्र सभी क्लारूम छोड़कर सड़कों पर आते हैं, जब स्कूल-कॉलेज के स्तर पर ही उनकी सुनवाई नहीं होती या शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जंतर-मंतर पर एक महीने से अधिक समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बीच पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को 'जेन जी' पीढ़ी से संवाद बढ़ाने की सलाह दी और इसके लिए इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर सक्रिय होने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कैबिनेट बैठक के दौरान मंत्रियों से कहा कि वे सरकार की योजनाओं को इंस्टाग्राम के जरिए युवाओं तक पहुंचाएं।

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किरण बेदी ने पीएम मोदी को दी इंस्टा से अलग एक सलाह

पीएम मोदी की सलाह वाली एक खबर को साझा करते हुए किरण बेदी ने पहले तो उन्हें 'जेन जी' से संवाद बढ़ाने वाली इस पहल पर धन्यवाद कहा और फिर विनम्रता के साथ एक सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि तत्काल राहत के लिए ऐसा करना चाहिए। बेदी ने कहा, 'धन्यवाद सर। बहुत विनम्रता से कहना चाहती हूं कि हम इंस्टा से भी आगे जा सकते हैं। सभी विभागों के अध्यक्ष (HODs) निर्वाचित या नियुक्त को सलाह दी जानी चाहिए कि वे अपने पास आने वाले लोगों से मुलाकात का समय निश्चित करें। सुनवाई के लिए समय दें और रोके जाने योग्य (असंतोष) को रोकें। ऐसा वो लोग तात्कालिक प्रथामिकता के साथ ओपन हाउस (सुनवाई वाली व्यवस्था) कर सकते हैं? ताकि तुरंत राहत मिले।'

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शिक्षा के क्षेत्र में सुधार चाहती हैं बेदी

किरण बेदी ने एक दिन पहले एक टीवी चैनल के डिबेट शो में कहा कि देश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है और इस पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों को इस तरह के स्किल सिखाएं जाएं जिनसे उन्हें रोजगार मिलने में आसानी हो।

छात्र आंदोलन से पुलिस को दूर रखने की भी सलाह

इससे पहले किरण बेदी ने यह भी सलाह दी है कि सीजेपी जैसे छात्र आंदोलनों से निपटने के लिए पुलिस को तुरंत आगे नहीं करना चाहिए। बेदी की सलाह है कि छात्र आंदोलनों को नियंत्रित करने के लिए पहले सिविल डिफेंस को आगे करना चाहिए। उन्हें बिना लाठी या हथियार के छात्रों के पास भेजना चाहिए और जरूरत पड़ने पर ही पुलिस को भेजा जाए।

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


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