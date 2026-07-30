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20 जुलाई CJP प्रोटेस्ट: कोर्ट ने CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का दिया आदेश, दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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20 जुलाई को CJP प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और कथित लाठीचार्ज का मामला अब अदालत पहुंच गया है। दिल्ली की एक अदालत ने प्रदर्शन वाले दिन की CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया है और संसद मार्ग थाने के एसएचओ से 18 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी है।

CJP Protest jantar mantar
20 जुलाई CJP प्रोटेस्ट: कोर्ट ने CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का दिया आदेश

20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और कथित लाठीचार्ज के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने अहम आदेश देते हुए प्रदर्शन के दिन की CCTV फुटेज सुरक्षित रखने को कहा है। साथ ही संसद मार्ग थाने के एसएचओ (SHO) को 18 अगस्त तक इस संबंध में कंप्लायंस रिपोर्ट भी जमा करने का निर्देश दिया है। CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने इस मामले में केंद्र पर निशाना साधते हुए दिल्ली पुलिस की कमियों को लेकर कई दावे किए हैं।

दिल्ली पुलिस, आरएएफ के खिलाफ FIR की मांग

यह आदेश उस अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें दिल्ली पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारियों और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया।

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अभी सिर्फ फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश, FIR की बात नहीं

अदालत ने फिलहाल एफआईआर दर्ज करने का कोई आदेश नहीं दिया है। हालांकि, मामले से जुड़े अहम सबूत सुरक्षित रहें, इसके लिए कोर्ट ने प्रदर्शन वाले दिन की CCTV फुटेज को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने संसद मार्ग थाने के एसएचओ से 18 अगस्त तक यह बताने को भी कहा है कि आदेश का पालन किया गया या नहीं।

20 जुलाई के विवाद पर दीपके ने केंद्र पर साधा निशाना

इस बीच CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने 20 जुलाई को दिल्ली में हुए 'संसद चलो' मार्च के दौरान छात्रों पर बल प्रयोग को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के आदेश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ही आए होंगे। दीपके ने कहा कि अगर छात्रों पर बल प्रयोग हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने विपक्ष की ओर से उठाई जा रही अमित शाह के इस्तीफे की मांग का भी समर्थन किया।

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दीपके का दावा, दिल्ली पुलिस पत्थरों से भरे ट्रक लेकर आई थी

इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि 19 और 20 जुलाई को जंतर-मंतर के पास दिल्ली पुलिस पत्थरों से भरे ट्रक लेकर आई थी और बाद में इसे निर्माण सामग्री का मलबा बताया गया। दीपके का दावा है कि ऐसा प्रदर्शनकारियों पर पथराव का आरोप लगाने की कथित योजना का हिस्सा था। हालांकि, इन आरोपों पर दिल्ली पुलिस की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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