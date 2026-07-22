दिल्ली में उपद्रवियों की पहचान के लिए AI कैमरा नेटवर्क यूज कर रही पुलिस; 10 FIR
दिल्ली में 20 जुलाई को पथराव और तोड़फोड़ करने वालों को पुलिस बख्शने के मूड में नहीं है। दिल्ली पुलिस AI कैमरों से उपद्रवियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने में जुटी है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के शांतिपूर्ण आंदोलत के तमाम दावों की तब धज्जियां उड़ गईं जब 20 जुलाई को निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद प्रदर्शनकारी संसद की ओर कूंच करने लगे। इस दौरान पुलिस से झड़पें हुईं। अलग-अलग जगहों पर छात्रों के बीच घुसपैठ कर चुके उपद्रवी तत्वों ने पथराव किया। पुलिस की ओर से भी बल प्रयोग किया गया। हिंसा में 60 से अधिक प्रदर्शनकारी और 118 पुलिसकर्मी घायल हुए जबकि 15 से 20 सरकारी वाहनों क्षतिग्रस्त कर दिए गए।
AI कैमरों बताएंगे कौन था अपराधी?
अब दिल्ली पुलिस उन लोगों की पहचान में कर रही है जो छात्रों के बीच शामिल हुए और जिन्होंने पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस हिंसा करने वालों की पहचान करने के लिए अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित कैमरों के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रही है। जांच में जुटे अधिकारियों का कहना है कि किसी भी सूरत में पुलिसकर्मियों पर हमला करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा।
CCTV कैमरों के नेटवर्क की पड़ताल
दिल्ली पुलिस के एक सूत्र ने बताया कि AI सर्विलांस सिस्टम के तहत नई दिल्ली में लगे CCTV कैमरों के नेटवर्क के फुटेज की छानबीन की जा रही है। ये AI कैमरे उन लोगों की पहचान करने में मदद करेंगे जो पुलिस के साथ झड़प, सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने और पुलिसकर्मियों पर हमले में शामिल थे। यही नहीं पुलिस डेटाबेस का इस्तेमाल करके आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की भी छानबीन करेगी। ऐसे उपद्रवी और आपराधित तत्वों को कानून के कटघरे में लाया जाएगा।
खंगाले जा रहे अपराधियों के डेटा बेस
दिल्ली पुलिस के एक सूत्र ने बताया कि AI सर्विलांस सिस्टम के तहत नई दिल्ली में लगे CCTV कैमरों के नेटवर्क के फुटेज की छानबीन की जा रही है। ये AI कैमरे उन लोगों की पहचान करने में मदद करेंगे जो पुलिस के साथ झड़प, सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने और पुलिसकर्मियों पर हमले में शामिल थे। यही नहीं पुलिस डेटाबेस का इस्तेमाल करके आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की भी छानबीन करेगी।
शांतिपूर्ण व्यवहार करने वालों को डरने की जरूरत नहीं
उपद्रवी और आपराधित तत्वों को कानून के कटघरे में लाया जाएगा। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने साफ किया कि जिन लोगों ने हिंसा में हिस्सा नहीं लिया और शांतिपूर्ण व्यवहार किया उनको ना तो डरने की और ना ही चिंता करने की जरूरत नहीं है। पुलिस ने जांच में मदद के लिए जनता से भी गुजारिश की है। सूत्र ने कहा कि दिल्ली के आम नागरिक हिंसा में शामिल लोगों के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं। ऐसे लोगों की पहचान कभी उजागर नहीं की जाएगी।
10 FIR दर्ज
नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि नई दिल्ली में बहुत सारे CCTV कैमरे लगे हैं। पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और हमलों में शामिल लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड की पुष्टि की जाएगी और उन्हें सजा दिलाई जाएगी। दिल्ली में हुई हिंसा के सिलसिले में अब तक 10 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में 4, कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में 3 और मंदिर मार्ग, बाराखंबा और कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशनों में एक-एक FIR दर्ज की गई है।
RAF जवान पर हमला करने वाले भी नहीं बचेंगे
रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के एक जवान की ओर से भी केस दर्ज कराया गया है। उपद्रवियों ने उस पर हमला किया था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया था। आरोपियों के दंगा करने, सरकारी कर्मचारियों पर हमला, सरकारी काम में बाधा डालने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, आपराधिक साजिश, आर्म्स एक्ट, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकने (PDPP) एक्ट और अन्य संबंधित अपराधों की छानबीन की जा रही है।
कई स्तरों पर जांच
पुलिस ने गिरफ्तारियों की संख्या नहीं बताई है लेकिन उसका कहना है कि CCTV फुटेज के अलावा सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और पुलिसकर्मियों की बनाई रिकॉर्डिंग की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने जंतर-मंतर पर जमा प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है। जांच कई स्तरों पर चल रही है। बेहद पक्के सबूत जुटाए जा रहे हैं। सबूतों की वैज्ञानिक तरीके से छानबीन की जा रही है।
कसौटी पर कसे जा रहे हर सबूत
पुलिस सूत्रों ने बताया कि हर डिजिटल और फिजिकल सबूत को बारीकी से परखा जा रहा है। पुलिस चैट की भी पड़ताल कर रही है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी। आरोपियों की संख्या बढ़ती जाएगी। वीडियो क्लिप, चैट और तस्वीरों की फोरेंसिक जांच भी चल रही है। नई दिल्ली जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अहम चौराहों, सरकारी इमारतों और संवेदनशील जगहों पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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