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कॉकरोचों के प्रोटेस्ट के बीच पार्लियामेंट स्ट्रीट पर दिखी संदिग्ध मशीन; ऐक्शन की तैयारी

By Krishna Bihari Singh
पीटीआई, नई दिल्ली
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दिल्ली में सोमवार को सीजेपी के संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हुई। इस बीच बेहद संवेदनशील पार्लियामेंट स्ट्रीट इलाके में बिना अनुमति के एक संदिग्ध मशीन दिखी, जिसका वीडियो वायरल हो गया। दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

कॉकरोचों के प्रोटेस्ट के बीच पार्लियामेंट स्ट्रीट पर दिखी संदिग्ध मशीन; ऐक्शन की तैयारी

दिल्ली में सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संसद मार्च के दौरान कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुईं। प्रदर्शनकारी पार्लियामेंट स्ट्रीट तक पहुंच गए। सीजेपी के प्रदर्शन के बीच पार्लियामेंट स्ट्रीट पर सुरक्षाकर्मियों के लिए चिंता पैदा करने वाली एक घटना हुई। प्रदर्शनकारियों की फुटेज दिखाने वाला एक संदिग्ध ड्रोन नजर आया। सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील क्षेत्र में हुई इस घटना का वीडियो वायरल हो गया।

दिल्ली पुलिस ने अब पार्लियामेंट स्ट्रीट पर प्रदर्शनकारियों के जमावड़े को दिखाने वाले इस वायरल ड्रोन वीडियो का संज्ञान लिया है। पुलिस ने बिना इजाजत के ड्रोन उड़ाने की घटना की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि फुटेज की सच्चाई और ड्रोन उड़ाने से जुड़ी परिस्थितियों की जांच की जा रही है। सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के लिए उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस के एक सूत्र ने बताया कि सोशल मीडिया पर संदिग्ध ड्रोन का फुटेज सामने आने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। नई दिल्ली जिला एक बहुत संवेदनशील इलाका है जहां ड्रोन उड़ाने के लिए पहले से मंजूरी लेनी पड़ती है। यही नहीं नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ा ऐक्शन होता है।

दिल्ली पुलिस ने संसद मार्ग पर तब आंसू गैस के गोले दागने शुरू किए जब मना करने के बाद भी हजारों प्रदर्शनकारी संसद की ओर कूच करने लगे। हालात उस समय और तनावपूर्ण हो गए, जब 11:15 बजे प्रदर्शनकारियों ने संसद मार्ग पुलिस थाने के सामने लगे एक प्रमुख बैरिकेड को तोड़ दिया और संसद की ओर बढ़ने लगे। प्रदर्शनकारियों ने अति सुरक्षा वाले क्षेत्र में अवरोधकों को पार करने की कोशिश की तब धक्का-मुक्की जैसी स्थिति पैदा हो गई।

इस दौरान भीड़ में मौजूद उपद्रवियों ने पथराव किए जिससे पुलिस समेत कई लोग घायल हो गए। कई पुलिसकर्मी खून से लथपथ नजर आए। केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के निकास गेट नंबर दो के बाहर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इस दौरान 20 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। नई दिल्ली के आस-पास इंटरनेट सेवा भी सस्पेंड कर दी गई। पुलिस ने बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी। किसी भी सभा पर प्रतिबंध लगा दिया।

एक अधिकारी ने बताया कि संवेदनशील इलाका है, इसलिए नई दिल्ली जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अर्धसैनिक बलों की कई अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की गई हैं और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलग-अलग विभागों के पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। दंगा-रोधी साजो-सामान से लैस अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है। लुटियंस इलाके के अहम स्थानों, संवेदनशील जगहों और सरकारी इमारतों पर अतिरिक्त फोर्स तैनात है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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