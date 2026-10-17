तिरंगा लहराने सेंट्रल पार्क आने वालों पर बड़ा ऐक्शन, दिल्ली पुलिस ने दर्ज कीं कई FIR
शुक्रवार को हाथों में तिरंगा लेकर और 'जय हिंद' के नारे लगाते हुए कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के सैकड़ों समर्थकों और छात्र संगठनों के सदस्यों ने शुक्रवार शाम मध्य दिल्ली में कई स्थानों पर प्रदर्शन किए।
दिल्ली के कनॉट प्लेस और अन्य हिस्सों में शुक्रवार को हुए प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने बड़ा ऐक्शन लेते हुए कई एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस ने कनॉट प्लेस में 'लहरा दो तिरंगा' मार्च की अनुमति नहीं दी थी और कई हिस्सों में धारा 163 लागू की थी। पुलिस ने इसका उल्लंघन करने के लिए एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने बताया कि घोषणाएं किए जाने के बावजूद, कनॉट प्लेस के आसपास भीड़ जमा हो गई थी। इससे पहले शुक्रवार को हाथों में तिरंगा लेकर और 'जय हिंद' के नारे लगाते हुए कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के सैकड़ों समर्थकों और छात्र संगठनों के सदस्यों ने शुक्रवार शाम मध्य दिल्ली में कई स्थानों पर प्रदर्शन किए।
सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा सहित करीब 150 प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया। इन हिरासतों को लेकर विपक्ष ने तीखी आलोचना की, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने प्रदर्शन को युवाओं का इस्तेमाल कर 'अराजकता' फैलाने और सत्ता परिवर्तन की कोशिश करार दिया।
मंडी हाउस में भी प्रदर्शन
छात्रों और आइसा और एसएफआई के सदस्यों ने मंडी हाउस में प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को वापस लेने और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित अधिनियम को वापस लेने की मांग की।सांसद जॉन ब्रिटास और संतोष कुमार सहित वामपंथी नेताओं ने 'डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया' के साथ मिलकर इस मार्च में हिस्सा लिया।
पुलिस के साथ हुई झड़प
प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिशों के दौरान पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच मामूली झड़पें भी हुईं। प्रदर्शनों की कवरेज के लिए पत्रकार और स्वतंत्र यूट्यूब रिपोर्टर भी मौके पर मौजूद थे। इस दौरान कुछ स्वतंत्र यूट्यूब पत्रकारों के साथ धक्का-मुक्की और हूटिंग की गई।
पुलिस की भारी सुरक्षा और बेरिकेडिंग
दिल्ली पुलिस ने आज भी सुरक्षा के भारी इंतजाम किए हुए हैंष मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर भारी सुरक्षा और बैरिकेडिंग की गई है। यहां अभिजीत दिपके को जल्द ही स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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